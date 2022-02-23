УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14551 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
15 846 32
війна (56290) допомога (5029) США (14451) Кулеба Дмитро (3158) Блінкен (940)

Кулеба обговорив із Блінкеном військову допомогу Україні: Йдеться про програму, схожу на ленд-ліз

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба обговорив із Блінкеном військову допомогу Україні: Йдеться про програму, схожу на ленд-ліз

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорив питання надання додаткової військової допомоги нашій країні. Зокрема, йшлося про ленд-ліз для України.

Про це повідомив Кулеба під час брифінгу за підсумками зустрічі із Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми провели переговори з Блінкеном з приводу заходів, які потрібно вжити, щоб підвищити нашу обороноздатність. Йдеться про програму, схожу на ленд-ліз, яка допоможе підвищити рівень нашої стійкості і підвищить можливість захищати себе", - заявив Кулеба.

Читайте також: Потрібно створити Фонд стійкості та відновлення нашої держави та програму ленд-лізу, - Зеленський в Мюнхені

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Ленд-лізу бути...
показати весь коментар
23.02.2022 08:53
+7
це просто св'ято якесь,аплодую з "23 фівраля" кацапня!!!!
показати весь коментар
23.02.2022 08:55
+7
Кулеба зустрічався із ШЕФОМ Пентагону. ОБговорювалися питання зміцнення ППО та ПРО УКраїни.
показати весь коментар
23.02.2022 08:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ленд-лізу бути...
показати весь коментар
23.02.2022 08:53 Відповісти
Кулеба зустрічався із ШЕФОМ Пентагону. ОБговорювалися питання зміцнення ППО та ПРО УКраїни.
показати весь коментар
23.02.2022 08:57 Відповісти
зважаючи на доступну інформації - розгорнути повноцінне ППО і ПРО на такій значній територію вкрай складно, хоч і конче необхідно. Дієва алтернатива - перекриття неба авіаційним крилом союзників
показати весь коментар
23.02.2022 09:04 Відповісти
Хорошая альтернатива это собственные ракеты, но клоун профукал 3 года и деньги на развитие ракетных программ.
показати весь коментар
23.02.2022 10:51 Відповісти
А у них же деньги и одолжим
показати весь коментар
23.02.2022 08:55 Відповісти
Лише в 70-х роках 20 ст.СРСР розрахувався із США за ЗАЛИШКИ ленг-гізу, який Союз експлуатував після закінчення 2 світової війни.
показати весь коментар
23.02.2022 09:00 Відповісти
В 2006 году Россия отдала последние долги по ленд-лизу. Ссср платить не хотел и в 72 году только подписали соглашение о выплатах. Чуть чуть выплатили и опять кинули США. И только уже после распада Ссср штаты дожали Россию.
показати весь коментар
23.02.2022 09:10 Відповісти
В этом кстати вся суть исторической России. Когда прижали хвост - скулить и просить помощи. А когда все проходит и Россия на коне - надувать щоки и рассказывать - не больно то и надо было, мы бы и сами справились.
показати весь коментар
23.02.2022 09:19 Відповісти
На 10% от его стоимости. Когда речь идёт о спасении страны, рыскать золото не самый лучший вариант. Кацап все равно найдет, если захватит.
показати весь коментар
23.02.2022 08:58 Відповісти
Не був. В тому то і річ. Оплаті підлягало лише те майно, яке залишилося не використаним чи не було втрачене і його вирішили не повертати.
Але одний студебекерів США підігнали понад 300000, з них половина на кінець війни залишилася в строю, звичайно не було ніякої можливості відправити їх назад і їх оплатили за залишковою вартістю. Те саме було і з іншою критично важливою технікою.
показати весь коментар
23.02.2022 09:01 Відповісти
Давид не учите других тому в чем сами ни ухом ни рылом. идите лучше еще раз проштудируйте тему ленд- лиза. Повторение - мать учения. А если еще проще сказать - долбежка все таки вобьет вам в голову правильное понимание вопроса.
показати весь коментар
23.02.2022 09:05 Відповісти
це просто св'ято якесь,аплодую з "23 фівраля" кацапня!!!!
показати весь коментар
23.02.2022 08:55 Відповісти
Україні насамперед потрібно ППО і ПРО
показати весь коментар
23.02.2022 08:55 Відповісти
Ленд-ліз саме про ППО і ПРО. Можливе, ще про щось...
показати весь коментар
23.02.2022 09:26 Відповісти
Пво про и противокорабельные комплексы, это нужно как воздух или хотябы небо закройте,еще бы турки пару сотен бпла подогнали
показати весь коментар
23.02.2022 08:56 Відповісти
А "второй фронт" будет?
показати весь коментар
23.02.2022 08:57 Відповісти
Бородавочників хочу. Багатооооо!
показати весь коментар
23.02.2022 08:57 Відповісти
Если этого добьются - то это и впрямь будет самое действенное из всего что было...
показати весь коментар
23.02.2022 09:09 Відповісти
эт офигенно - вы, дескать, деритесь там, вот вам и оружие, а мы со стороны посмотрим, кто кому горло перегрызет, потом все к рукам своими приберем.....
показати весь коментар
23.02.2022 09:25 Відповісти
а они должны сюда приехать и за нас воевать?
показати весь коментар
23.02.2022 10:34 Відповісти
а второй фрронт когда откроют.....в 2044, как в 1944, когда он и нафик не нужен будет?
показати весь коментар
23.02.2022 09:20 Відповісти
Учи историю, мордва.
показати весь коментар
23.02.2022 09:25 Відповісти
чья б это авоська мычала бы ....
показати весь коментар
23.02.2022 09:28 Відповісти
Дайте ядерные бомбы!
показати весь коментар
23.02.2022 09:21 Відповісти
Крыса и так боится,а если небо закроем то пойдет на Армению нападать,больше слабеньких не осталось.
показати весь коментар
23.02.2022 09:25 Відповісти
Деми наї...пали нас з ЯЗ аби згодом впарити нам ленд-ліз??
показати весь коментар
23.02.2022 09:35 Відповісти
Держим кулаки !
показати весь коментар
23.02.2022 10:10 Відповісти
 
 