УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14551 відвідувач онлайн
Новини Політика України
71 657 119
війна (56290) ВР (11726) Скорик (31) Одарченко (21) Христенко (5) Василенко Леся (8) Волошин Олег (33) Магера Сергій (10)

Восьмеро нардепів на вчорашньому засіданні Ради не засудили "визнання" "ЛДНР" та не підтримали санкції проти РФ. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Восьмеро нардепів на вчорашньому засіданні Ради не засудили

На засіданні у вівторок, 22 лютого, народні депутати проголосували за заяву ВРУ у зв’язку із визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

На засіданні були присутні 344 нардепи. 336 парламентарів підтримали заяву і засудили "визнання" "ЛДНР" та підтримали санкції проти РФ. Решта народних обранців утрималася від підтримки заяви Ради або вирішила не голосувати. Результати поіменного голосування опубліковані на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Варто зазначити, що присутні у сесійній залі представники "Слуги народу", окрім нардепа Сергія Одарченка (не голосував), підтримали постанову. 16 "слуг народу" були відсутні.

"Європейська Солідарність", та "Батьківщина" підтримали постанову у повному складі. Двоє нардепів "ЄС" були відсутні. З фракції "Батьківщини" були відустні четверо нардепів. З фракції партії "Голос" за постанову №7088 не голосувала депутатка Леся Василенко, відсутні - двоє парламентарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила заяву щодо "визнання" Росією "ЛДНР": "Закликаємо запровадити жорсткі санкції проти РФ". ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Присутні на засіданні представники депутатських груп "Довіра" (відсутній один депутат), "партія За Майбутнє" (відсутні п'ятеро нардепів) проголосували за постанову у повному складі.

З-поміж присутніх на засіданні позафракційних депутатів утримався від підтримки постанови Сергій Магера, а нардепка Вікторія Гриб не брала участь у голосуванні. 12 позафракційних депутатів були відсутні.


Переважна більшість депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" 22 лютого не була присутня на засіданні – 37 нардепів ОПЗЖ були відсутні. З тих семи депутатів від "ОПЗЖ", що залишилися в сесійній залі під час голосування, троє (Юрій Павленко, Олександр Фельдман та Григорій Мамка) підтримали поставнову: Двоє (Олександр Колтунович та Микола Скорик) утрималися; а ще двоє нардепів – Федір Христенко та Олег Волошин – не голосували.


Отже, загалом із 344 присутніх під час голосування народних обранців тим чи іншим чином не підтримали рішення восьмеро:

Леся Василенко ("Голос") – не голсоувала;
Сергій Магера (позафракційний) – утримався;
Вікторія Гриб (позафракційна) – не голосувала;
Андрій Одарченко ("Слуга народу") – не голосував;
Олександр Колтунович ("ОПЗЖ") – утримався;
Микола Скорик ("ОПЗЖ") – утримався;
Федір Христенко ("ОПЗЖ") – не голосував;
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+75
ПОЧЕМУ ЭТИ УРОДЫ ЕЩЕ ИМЕЮТ ЗВАНИЯ ДЕПУТАТА

Леся Василенко ("Голос") - не голсоувала;
Сергій Магера (позафракційний) - утримався;
Вікторія Гриб (позафракційна) - не голосувала;
Андрій Одарченко ("Слуга народу") - не голосував;
Олександр Колтунович ("ОПЗЖ") - утримався;
Микола Скорик ("ОПЗЖ") - утримався;
Федір Христенко ("ОПЗЖ") - не голосував;

Это враги НАРОДА УКРАИНЫ
ГНАТЬ ИХ В ШЕЮ
показати весь коментар
23.02.2022 09:03
+63
Тухлі лапатні кансєрви продовжують вибухати...
показати весь коментар
23.02.2022 08:56
+50
Колаборанти, зрадники і агенти пуйла!
показати весь коментар
23.02.2022 08:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
зажопа отсутствует практически в полном составе. наконец-то.
показати весь коментар
23.02.2022 09:45 Відповісти
Казалось бы - "Народные депутаты Украины"...
Читаю список - бл@дь, кто эти люди???
показати весь коментар
23.02.2022 09:46 Відповісти
Цікаво, а ТЮ голосувала, чи, як завжди на принципових голосуваннях щодо оборони - "відсутня"
показати весь коментар
23.02.2022 09:48 Відповісти
А хто така ТЮ, саід? Якщо маєш на увазі ЮВТ, то: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=3008736172723230&notif_id=1645534596751436&notif_t=live_video_explicit
показати весь коментар
23.02.2022 12:16 Відповісти
Це голосування - це як тест на covid: або людина хвора або ні, або депутат за Україну або ні. Третього не буває
показати весь коментар
23.02.2022 09:49 Відповісти
Як це?
...
не підтримали рішення восьмеро:

Леся Василенко ("Голос") - не голсоувала;
Сергій Магера (позафракційний) - утримався;
Вікторія Гриб (позафракційна) - не голосувала;
Андрій Одарченко ("Слуга народу") - не голосував;
Олександр Колтунович ("ОПЗЖ") - утримався;
Микола Скорик ("ОПЗЖ") - утримався;
Федір Христенко ("ОПЗЖ") - не голосував;
....
То вісім чи сім? Може у мене щось з математикою? .
показати весь коментар
23.02.2022 09:51 Відповісти
Еще
Волошин О.А. (ОПЗЖ) Не голосував
показати весь коментар
23.02.2022 10:02 Відповісти
Ну і які це нардепи України!!!
підтримують московських окупантів відкрито, а голова ВРУ соплі жує відверто !!,
показати весь коментар
23.02.2022 09:56 Відповісти
ашкеназиевский кагал потерял раввина, а без него кагал из племени превращается в кучку изменников Родины...
показати весь коментар
23.02.2022 09:58 Відповісти
Всех нах...
показати весь коментар
23.02.2022 10:23 Відповісти
Пора вводить военное положение и арестовывать коллаборационистов
показати весь коментар
23.02.2022 10:29 Відповісти
Ще раз, як же неоднорозово раніше, запитую - 8 рік війни, ДЕ ЗАКОН ПРО КОЛАБОРЦИОНІСТІВ. Усіх, а проти тих, кто проліз у Раду - обов'язково.
показати весь коментар
23.02.2022 10:31 Відповісти
А где восьмой?
показати весь коментар
23.02.2022 10:37 Відповісти
Но зарплату эти бояре получают вовремя, и за счёт народа Украины!
показати весь коментар
23.02.2022 10:50 Відповісти
Народ, я Мариуполец. Кто поближе к Магере, прошу набейте морду ему за наш город. У нас он тут не бывает почти, может хоть в Киеве ктотему рыло начистит
показати весь коментар
23.02.2022 11:15 Відповісти
Расстрельный список. Не полный! Нужно доработать!
показати весь коментар
23.02.2022 11:37 Відповісти
Что можно сказать о этих Отбросах, если малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат полностью подконтрольный кремлю, окруживший себя кремлевскими Крысами в открытую сливает Украину, какой поп такой и приход, ЗЕБилам сказали что трухин исключен из гопкомпании, а оно сидит в раде от слуг.
показати весь коментар
23.02.2022 11:45 Відповісти
всех на передовую
показати весь коментар
23.02.2022 12:08 Відповісти
В тихому куточи задушити гадів.має діяти закон війни!
показати весь коментар
23.02.2022 13:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 