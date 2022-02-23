Тиск проти РФ має нарощуватися. Жодної хвилини Путін не повинен подумати, що санкції досягли межі, – Кулеба

Стратегія запровадження санкцій проти Російської Федерації хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками зустрічі із Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

"Чесно скажу, що вчора, коли ми дізналися про перше розпорядження ввести санкції проти економічних активностей з т.зв. "ДНР/ЛНР", ми були спантеличені, тому що ми побачили, як було покарано сторону, яка хотіла визнання, але не бачили як Росія, яка надала це визнання, покарана. Але ми побачили це сьогодні. Ця стратегія запровадження санкцій хвилями - це те, що може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко", - сказав Кулеба.

За його словами, президент Росії Володимир Путін не повинен мати жодної хвилини, коли він може почати думати, що тиск досяг межі і що він не буде більше покараний.

"Тиск має нарощуватися. Якщо це містить регулярний випуск розпоряджень про нові санкції, ми будемо більше ніж раді бачити це", - зазначив Кулеба.

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