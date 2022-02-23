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Тиск проти РФ має нарощуватися. Жодної хвилини Путін не повинен подумати, що санкції досягли межі, – Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тиск проти РФ має нарощуватися. Жодної хвилини Путін не повинен подумати, що санкції досягли межі, – Кулеба

Стратегія запровадження санкцій проти Російської Федерації хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками зустрічі із Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

"Чесно скажу, що вчора, коли ми дізналися про перше розпорядження ввести санкції проти економічних активностей з т.зв. "ДНР/ЛНР", ми були спантеличені, тому що ми побачили, як було покарано сторону, яка хотіла визнання, але не бачили як Росія, яка надала це визнання, покарана. Але ми побачили це сьогодні. Ця стратегія запровадження санкцій хвилями - це те, що може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко", - сказав Кулеба.

За його словами, президент Росії Володимир Путін не повинен мати жодної хвилини, коли він може почати думати, що тиск досяг межі і що він не буде більше покараний.

"Тиск має нарощуватися. Якщо це містить регулярний випуск розпоряджень про нові санкції, ми будемо більше ніж раді бачити це", - зазначив Кулеба.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Не працюватиме.
Стратегія нарощування санкцій хвилями розрахована на те, що ***** на якомусь етапі впровадження цих хвиль злякається наступного пакету і одумається. Наївно на це розраховувати.
Працюватиме лише ізоляція та ембарго, яка позбавить ***** грошей на ігри в війну, а його рабів підштовхне на голодні бунти.
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23.02.2022 09:09
+3
Боюсь санкциями тут не отделаешься. Ботоксная крыса уже конкретно закусила удила.Нам надо готовиться к большой войне, эта тварь не отстанет.Вот увидите, через три дня последует ультиматум об освобождении Лугандона в пределах границ. Это отребье только ждет зайти для грабежей , ибо там уже порезали и пропили все , что было. Если мы не хотим отступать до Киева, радикально вопрос надо будет решать именно здесь на Донбассе.Нельзя тихо сидеть и наблюдать как обстрелами уничтожаются города, не провоцировать не получится. Придется или принимать бой либо оставить им на разграбление эти области. Но надо помнить, что у него цель-вся Украина. ***** не боится НАТО, он прекрасно знает , что никто не будет на него нападать. Он боится демократии, прогресса и смены власти.Поэтому и состоит в клубе диктаторов. Его цель, чтобы все постсоветские страны жили в том гулаговском дерьме, куда он завел Россею.
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23.02.2022 09:24
+2
+ впливі пропаганда на московських військових нижчого рівня, щоб збити у них бажання воювати
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23.02.2022 09:19
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Ці хвилі повинні змити лапатну смердючу балалайню з мапи світі назавжди...
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23.02.2022 09:03 Відповісти
Де повний розрив відносин з цапами?
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23.02.2022 09:07 Відповісти
Не працюватиме.
Стратегія нарощування санкцій хвилями розрахована на те, що ***** на якомусь етапі впровадження цих хвиль злякається наступного пакету і одумається. Наївно на це розраховувати.
Працюватиме лише ізоляція та ембарго, яка позбавить ***** грошей на ігри в війну, а його рабів підштовхне на голодні бунти.
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23.02.2022 09:09 Відповісти
+ впливі пропаганда на московських військових нижчого рівня, щоб збити у них бажання воювати
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23.02.2022 09:19 Відповісти
И неплохо бы ещё закидывать яйцами кацапский балет .
Пусть свою культуру фейковую несут в Сибирь медведям .
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23.02.2022 09:12 Відповісти
Мокшанський балет потрібно закидувати яйцями, за винятком одного. Я особисто, хоч одним оком хочу побачити їхнє "Лебединне озеро".
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23.02.2022 09:19 Відповісти
😀😀😀
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23.02.2022 09:20 Відповісти
пуйло вже знає які санкції він отримає і вже врахував то
у своїх діях..
він як камікадзе, що залишив колеса на злітній смузі..
пішов у відрив, тільки вперед, показово злив відео радбезу,
де замазав у крові всіх своїх спільників..

зараз мають значення тільки час і ресурси..
хто більше і довше зможе зібрати і тримати ресурси
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23.02.2022 09:16 Відповісти
Вся західна преса однозначно назвала це відео виставою.
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23.02.2022 09:22 Відповісти
Боюсь санкциями тут не отделаешься. Ботоксная крыса уже конкретно закусила удила.Нам надо готовиться к большой войне, эта тварь не отстанет.Вот увидите, через три дня последует ультиматум об освобождении Лугандона в пределах границ. Это отребье только ждет зайти для грабежей , ибо там уже порезали и пропили все , что было. Если мы не хотим отступать до Киева, радикально вопрос надо будет решать именно здесь на Донбассе.Нельзя тихо сидеть и наблюдать как обстрелами уничтожаются города, не провоцировать не получится. Придется или принимать бой либо оставить им на разграбление эти области. Но надо помнить, что у него цель-вся Украина. ***** не боится НАТО, он прекрасно знает , что никто не будет на него нападать. Он боится демократии, прогресса и смены власти.Поэтому и состоит в клубе диктаторов. Его цель, чтобы все постсоветские страны жили в том гулаговском дерьме, куда он завел Россею.
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23.02.2022 09:24 Відповісти
Кулеба, Кулеба, Кулеба... А де ж маленьке нікчемне одоробло з Банкової?
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23.02.2022 09:25 Відповісти
Чесно скажу, що вчора, коли ми дізналися про перше розпорядження ввести санкції проти економічних активностей з т.зв. "ДНР/ЛНР", ми були спантеличені, західні партнери теж спантеличені українською владою-Дипломатичні відносини не розірвали , границі не закрили,торгівлю не припинили.рашистські окупаційні фінансові активи в Україні продовжують працювати,прорашистські партії і канали працюють в звичайному для них режимі...
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23.02.2022 10:28 Відповісти
 
 