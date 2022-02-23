Кулеба обговорив із главою Пентагону Остіном практичні кроки задля захисту України. Йшлося про співпрацю у галузях ППО та ПРО, - МЗС

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки міністр закордонних справ України обговорив подальше практичне зміцнення обороноздатності нашої держави із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається, керівник американського оборонного відомства висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічної співпраці з Україною.

Міністр закордонних справ висловив вдячність США за підтримку України та зміцнення наших Збройних Сил.

"Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України, зокрема розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони. Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США щодо формування в Україні територіальної оборони та висловив сподівання на тісну співпрацю задля її розвитку", - йдеться у повідомленні.

Сторони погодили продовження консультацій та контактів на вищому військово-політичному рівні.