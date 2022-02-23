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Новини Війна в Україні
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ППО (1816) Пентагон (1077) ПРО (61) США (14451) Кулеба Дмитро (3158) Остін Ллойд (367)

Кулеба обговорив із главою Пентагону Остіном практичні кроки задля захисту України. Йшлося про співпрацю у галузях ППО та ПРО, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба обговорив із главою Пентагону Остіном практичні кроки задля захисту України. Йшлося про співпрацю у галузях ППО та ПРО, - МЗС

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки міністр закордонних справ України обговорив подальше практичне зміцнення обороноздатності нашої держави із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається, керівник американського оборонного відомства висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічної співпраці з Україною.

Міністр закордонних справ висловив вдячність США за підтримку України та зміцнення наших Збройних Сил.

"Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України, зокрема розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони. Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США щодо формування в Україні територіальної оборони та висловив сподівання на тісну співпрацю задля її розвитку", - йдеться у повідомленні.

Сторони погодили продовження консультацій та контактів на вищому військово-політичному рівні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Как раз то что нужно. Очень нужно.
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23.02.2022 09:12
+7
ППО и ПРО это все классно, но "инструмент" нужен был уже вчера. Сейчас нужны гарантии "закрытого неба" странами НАТО. И четкое и громкое заявление про это. Только это в данных условиях удержит кацапию от дальнейшей экспансии.
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23.02.2022 09:14
+6
ППО та ПРО-Україні наразі дуже потрібні...
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23.02.2022 09:13
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Как раз то что нужно. Очень нужно.
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23.02.2022 09:12 Відповісти
Закройте небо полностью. Ост мы сами
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23.02.2022 09:36 Відповісти
ППО та ПРО-Україні наразі дуже потрібні...
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23.02.2022 09:13 Відповісти
Это на перспективу,а что американцы могут поставить сейчас для нашей ПВО?
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23.02.2022 09:13 Відповісти
Україні потрібні «Патріоти»!
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23.02.2022 09:13 Відповісти
Смерть путинским оккупантам!
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23.02.2022 09:14 Відповісти
ППО и ПРО это все классно, но "инструмент" нужен был уже вчера. Сейчас нужны гарантии "закрытого неба" странами НАТО. И четкое и громкое заявление про это. Только это в данных условиях удержит кацапию от дальнейшей экспансии.
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23.02.2022 09:14 Відповісти
Продайте нам, не нужно бесплатно , продайте..
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23.02.2022 09:17 Відповісти
и да, вот еще что, почему никто не говорит громко про то, что в Украине 15 атомных энергоблоков на 4 АЭС? При разрушении хоть одной Чернобыль покажется детской прогулкой для всех. Поэтому только "закрытое небо"
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23.02.2022 09:18 Відповісти
Кулеба первы рванул выполнять «ультиматумы» пуТлера по демилитаризации Украины! Американские системы ПВО - ПРО скоро поприветствуют ************!😀😀😀
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23.02.2022 09:23 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
4 ч



По слухам, Кулеба полетел в Вашингтон за ПВО.
У меня только один вопрос: почему это делается в конце февраля 2022, а не в начале декабря 2021?
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23.02.2022 09:33 Відповісти
Ермак, Татаров, Портнов, Шуфрич, Кива и далее по списку...
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23.02.2022 09:36 Відповісти
Молодець , Кулеба.
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23.02.2022 10:07 Відповісти
 
 