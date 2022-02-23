Кузьменко, Антоненко та Дугарь не можуть стати на захист України через обмеження свободи: Розцінюють це як пособництво РФ
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Обвинувачені у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветеран АТО Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко хочуть стати на захист України від агресії РФ, але через обмеження свободи не можуть цього зробити.
Про це Кузьменко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я - діючий військовий ССО ЗСУ. Старший сержант. Яна Дугарь - в 1 му оперативному резерві ДШВ. Юлія Кузьменко - лікар і військовозобов’язана. Чи дає суд довідку, що ми не можемо стати на захист цілостності України за наказом Президента України через обмеження свободи по сфальсифікованій справі Аваковим і ко? І що про це думає сам Президент Зеленський, Міністерство оборони України, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний?" - йдеться в повідомленні.
"Ми не СЗЧ (самовільне залишення частини. - Ред.), не дезертири і не зрадники, і тим-більше не вбивці і не злочинці!! І ви всі про це чудово знаєте!!!
Розцінюю діі Офісу Генерального прокурора, суддів Шеченківського районного суду, як пособництво країні-агресору, країні-окупанту, РФ!" - підсумував Антоненко.
Раніше суд залишив під нічним домашнім арештом обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко.
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Зе піде перший "глядєть в глаза" псіхопату-маньяку-клєптократу-педoфілу-терористу-вбивці путіну......
Рідний братела Шефіра, один із власників "Кварталу":
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится.
В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход.
- А власть РФ вы не учитываете?
- Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся."
https://detector.media/rinok/article/167733/2019-05-30-sovladelets-studyy-kvartal-95-borys-shefyr-kvoty-y-zaprety-jeto-plokho/
П.О. Порошенко своїми зустрічами зі світовими лідерами може принести Україні на багато більше користі, ніж телефонними розмовами
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця "руSSка зброя" Є НАЙнебезпечніша для України......
Ще один приклад - сфальсифікована "справа Семенченка".
Колектив Центру "Миротворець" зараз на сірниках буде витягувати, хто Арахамію вбивати буде до Чистилища.
Другу годину не можуть визначитися, кому дістанеться така честь.
Всі наші дуже хочуть його вбити, а він - один.
Сашко Білий правий!!