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Новини Політика України
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Антоненко Андрій (251) Кузьменко Юлія (164) Дугарь Яна (121)

Кузьменко, Антоненко та Дугарь не можуть стати на захист України через обмеження свободи: Розцінюють це як пособництво РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кузьменко, Антоненко та Дугарь не можуть стати на захист України через обмеження свободи: Розцінюють це як пособництво РФ

Обвинувачені у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветеран АТО Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко хочуть стати на захист України від агресії РФ, але через обмеження свободи не можуть цього зробити.

Про це Кузьменко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я - діючий військовий ССО ЗСУ. Старший сержант. Яна Дугарь - в 1 му оперативному резерві ДШВ. Юлія Кузьменко - лікар і військовозобов’язана. Чи дає суд довідку, що ми не можемо стати на захист цілостності України за наказом Президента України через обмеження свободи по сфальсифікованій справі Аваковим і ко? І що про це думає сам Президент Зеленський, Міністерство оборони України, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний?" - йдеться в повідомленні.

"Ми не СЗЧ (самовільне залишення частини. - Ред.), не дезертири і не зрадники, і тим-більше не вбивці і не злочинці!! І ви всі про це чудово знаєте!!!
Розцінюю діі Офісу Генерального прокурора, суддів Шеченківського районного суду, як пособництво країні-агресору, країні-окупанту, РФ!" - підсумував Антоненко.

Раніше суд залишив під нічним домашнім арештом обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко.

Також читайте: Справа Шеремета: захист Антоненка просить суд викликати Зеленського для дачі показань

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Ті хто перешкоджає патріотам стати на захист України є посіпаками лапатної балалайні та зрадниками...
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23.02.2022 09:17
+15
ЗЕ мудак.
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23.02.2022 09:18
+15
Да не переживайте Вы так - заместо Вас, причем всех троих, пойдет на фронт такой себе Сергей Нахманович Шефир! Ну помните, тот, в водителя которо стреляли российские террористы! И мстя его будет страшной!
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23.02.2022 09:19
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Этот злой Порошенко посадил этих патриотов
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23.02.2022 09:16 Відповісти
100%, от падлюка яка, не то шо наш патужний і хоробрий сцянич!
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23.02.2022 09:19 Відповісти
Ті хто перешкоджає патріотам стати на захист України є посіпаками лапатної балалайні та зрадниками...
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23.02.2022 09:17 Відповісти
Давно уже пора закончить этот фарс!
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23.02.2022 09:17 Відповісти
ЗЕ мудак.
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23.02.2022 09:18 Відповісти
Да не переживайте Вы так - заместо Вас, причем всех троих, пойдет на фронт такой себе Сергей Нахманович Шефир! Ну помните, тот, в водителя которо стреляли российские террористы! И мстя его будет страшной!
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23.02.2022 09:19 Відповісти
і 95-квартал НЕ буде ховатись від призову....
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23.02.2022 09:33 Відповісти
Сделать им бронированный рояль и выставить на передний фланг...будут отвлекать внимание орков
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23.02.2022 09:37 Відповісти
Це не помилка? НЕ або ЗЕ ?
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23.02.2022 10:01 Відповісти
ні..ні... це НЕ помилка....

Зе піде перший "глядєть в глаза" псіхопату-маньяку-клєптократу-педoфілу-терористу-вбивці путіну......
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23.02.2022 10:06 Відповісти
згадав ще про одного "захисника" Донбасу: сивоху.......
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23.02.2022 09:35 Відповісти
2019 рік.
Рідний братела Шефіра, один із власників "Кварталу":

"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится.
В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход.

- А власть РФ вы не учитываете?

- Если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся."

https://detector.media/rinok/article/167733/2019-05-30-sovladelets-studyy-kvartal-95-borys-shefyr-kvoty-y-zaprety-jeto-plokho/
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23.02.2022 09:54 Відповісти
А вообще может даже провести амнистию всем вторникам,если конечно у них не тяжкие преступления,и сразу формировать из них подразделения.
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23.02.2022 09:19 Відповісти
Не вторникам,а атошникам.
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23.02.2022 09:20 Відповісти
Ну значит Аваков с Геращенко их заменят в строю....
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23.02.2022 09:23 Відповісти
Татаров з Дєрьмаком не дозволяють...
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23.02.2022 09:26 Відповісти
Ну тоді й Петру Порошенка зніміть обмеження на пересування Україною і Світом!
П.О. Порошенко своїми зустрічами зі світовими лідерами може принести Україні на багато більше користі, ніж телефонними розмовами
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23.02.2022 09:30 Відповісти
ви НЕ забувайте.....: що в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця "руSSка зброя" Є НАЙнебезпечніша для України......
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23.02.2022 09:34 Відповісти
Обов'язково не передову? Захищайте Київ.
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23.02.2022 09:40 Відповісти
Давно відомо, що вся прокурворсько-суддівсько-фсбушна шобла працює на парашу.
Ще один приклад - сфальсифікована "справа Семенченка".
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23.02.2022 09:42 Відповісти
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23.02.2022 09:42 Відповісти
Roman Zaitsev



Колектив Центру "Миротворець" зараз на сірниках буде витягувати, хто Арахамію вбивати буде до Чистилища.
Другу годину не можуть визначитися, кому дістанеться така честь.
Всі наші дуже хочуть його вбити, а він - один.
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23.02.2022 09:43 Відповісти
Зато мають змогу Ківа, Сівохо, пів фракції "слуг" і вся фракція ОПЗЖ.
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23.02.2022 09:44 Відповісти
Та хіба тільки Патріоти, несправедливо звинувачені по справі шеремета, обмежені в свободі? А Семенченко майже рік в сизо. Його побратими теж під арештом. Хто б що не казав, а досвід Семенченка в організації тероборони - безцінний. А ТОРНАДО? А тисячі Добровольців посаджених в тюрьму ГНИДОЮ матіосом? Включай розум, Президент України! Якщо він є. Чи для "української" влади, Патріоти-Добровольці страшніші і небезпечніші від зрадників України і кацапо-ординців?
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23.02.2022 09:47 Відповісти
Злочинна діяльність влади зелі проти Патріотів України!!
Сашко Білий правий!!
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23.02.2022 09:50 Відповісти
Это люди-символы которые предствляют работающую и борящуюся Украину. Поэтому и заключение их при отсутствии доказательст- символично. Непокаране зло наздоганяє , государство Украина будет убивать своих патриотов изнутри если бездействует правовая и система безопасности
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23.02.2022 10:17 Відповісти
 
 