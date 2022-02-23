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армія РФ (13455) Росія (47164) США (14451) Псакі (148)

Російські "зелені чоловічки" є по всій східній Україні. Їхня мета - закласти основу для війни, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російські

Російські військові без розпізнавальних знаків, "зелені чоловічки" знаходяться по всій східній Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, ро це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, американському суспільству важливо знати: російська військова присутність є в Україні з 2014 року, хоч РФ це тільки недавно визнала.

"Ще у 2014 році та в наступні роки ми називали їх "зеленими чоловічками", тому що вони не були у російській військовій формі. Тепер ми знаємо, що вони є по всій східній Україні. І вони – поки що не у формі, але поводяться так, як поводилися б російські військові", – сказала вона.

За словами Псакі, незалежно від того, у формі вони чи ні, вони представляють російський уряд. Вона наголосила, що військових РФ в Україні не можна називати "миротворцями", оскільки вони такими не є, їхня мета – закласти основу для війни.

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Нагдаємо, раніше Псакі заявила, що дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить свого курсу. Вона також сказала, що Блінкену недоцільно зараз зустрічатися з Лавровим, тому зустріч із Путіним зараз не входить у плани Байдена.

На початку тижня Байден заявив про готовність зустрітися із Путіним. Цей саміт повинні були готувати глава Держдепу Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Однак 21 лютого Путін визнав "республіками" окуповані частини Донбасу – і зустріч Блінкен-Лавров скасували.
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Топ коментарі
+28
Всі зелені лапатні чоловічки повинні стати перегноєм в Україні...
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23.02.2022 09:21
+22
Та зелені чоловічики є і в Раді. І не тільки зелені. Восьмеро довбнів так і не засудили визнання х...лом недорозвинутих територій.
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23.02.2022 09:23
+16
зеленые человечки уже 3 года у власти в Украине: развалили впк, деморализировали и разграбили армию, слили все спецоперации украинской разведки...
Не даром на кацапских танках сейчас нарисована буква Z - zeкоманда!
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23.02.2022 09:41
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Всі зелені лапатні чоловічки повинні стати перегноєм в Україні...
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23.02.2022 09:21 Відповісти
Присядь
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23.02.2022 09:39 Відповісти
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23.02.2022 12:57 Відповісти
ти з якої дупи вилезло смердючя гнида?
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23.02.2022 09:40 Відповісти
в Чечне были хорошие урожаи после двух воин где кацапами удобрили землю . После того как урожайность снизилась , кацапы просто стали платить дань .
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23.02.2022 09:48 Відповісти
Говноед лугандонский, трипер лечи!
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23.02.2022 10:34 Відповісти
Та зелені чоловічики є і в Раді. І не тільки зелені. Восьмеро довбнів так і не засудили визнання х...лом недорозвинутих територій.
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23.02.2022 09:23 Відповісти
А СБУ є на сході України? Чи СБУ і мусора це і є зелені чоловічки?
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23.02.2022 09:24 Відповісти
Багато з них мусоровані й *********!
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23.02.2022 10:41 Відповісти
Роздовбають той Даунбас на ухналь.
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23.02.2022 09:25 Відповісти
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23.02.2022 09:44 Відповісти
Чего ты ругаешься ,падло кацапское?
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23.02.2022 09:48 Відповісти
Припадки чоботом, по іпалу, лікуються! Мирдвинська пика й создана Господом, для цього.
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23.02.2022 10:43 Відповісти
Как это не были в рашистской форме, они именно были в рашистской форме только без опознавательных знаков.
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23.02.2022 09:30 Відповісти
зеленые человечки уже 3 года у власти в Украине: развалили впк, деморализировали и разграбили армию, слили все спецоперации украинской разведки...
Не даром на кацапских танках сейчас нарисована буква Z - zeкоманда!
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23.02.2022 09:41 Відповісти
Мало того у нас ЗЕЯленый пианист у руля)
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23.02.2022 09:42 Відповісти
Побачив зеленого москаля вбий його
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23.02.2022 09:42 Відповісти
"Зелёные человечки" есть- СБУ нет. Ваньке баканову не до этого.
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23.02.2022 09:46 Відповісти
...а тому начасі є актуальним введення військового стану в Донецькій і Луганській областях, та розрив дипломатичних відносин з країною-агресором.
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23.02.2022 09:54 Відповісти
дерьмак например чем не зеленый человечек? куда оно кстати пропало в последние 2 недели?
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23.02.2022 09:54 Відповісти
що скаже тепер арахамія і Ко??

і ще:
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця "руSSка зброя" Є НАЙнебезпечніша для України......
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23.02.2022 09:58 Відповісти
Ну если есть хоть немного мозгов то эту шваль надо будет сразу ловить и убивать .....Хотя конечно они давно должны быть уже убиты...как минимум эти гниды должны быть за пределами Украины и не вонять тут..но мудрый ватный нарид их же депутатами выбирает..шо вызывает сомнения в обороноспособности страны..
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23.02.2022 10:11 Відповісти
Я так понимаю, что скоро должны появиться "лесные люди", скажем так в Приднестровье и Абхазии, потом наверное в Крыму. Ну а в Донецке и Луганске им незачем появлятся, там вполне и Правый Сектор, вышедший из леса, справится. Слава Украине!
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23.02.2022 10:07 Відповісти
Не тільки Східній. Треба розуміти, що "зелені чоловічки" в усіх регіонах. Розуміти і бути готовими їх знищувати на місцях.
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23.02.2022 10:15 Відповісти
Мова йде про конкретно військових окупанта, а не про пасивних колаборантів
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23.02.2022 11:21 Відповісти
Так, я саме їх маю на увазі. Цілком можуть знаходитися у різних населених пунктах, чекаючи команди на захоплення адміністрацій, теракти та інші подібні дії.
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23.02.2022 11:31 Відповісти
Петлюра был прав на счет "вошей"..., жаль, что с "гнидами" не справился. А ими в первую очередь и нужно то заниматься, а то "воши" потом достанут. Его достали, подло и лживо.
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23.02.2022 10:28 Відповісти
Ось чому в усіх Прикордонних з Московією , РФією, Білорусією і Молдовою областях необхідно ввести військовий стан. На кордоні з Білорусією і Молдовою до виведення військ РФії . На кордоні з Москловією до відведення військ на відстань 500 км від кордону України та демілітаризації Криму.
У решта областях Правоохоронні органи Повинні Працювати у Підсиленому режимі. До Патрулювання залучити особовий склад тероборони.
Лейтенанту СБУ Поставити завдання активіз0увати роботу контрозвідувальних заходів і надати окремі Пововаження.
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23.02.2022 12:16 Відповісти
 
 