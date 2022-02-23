Якщо не зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу, - МЗС
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22 лютого Рада Федерації РФ дозволила використання збройних сил РФ за кордоном під приводом "захисту" російського населення на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій та Луганській областях.
Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Визнання та підтримка Москвою так званих "Л/ДНР" у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії!", - йдеться у заяві.
"Міжнародне право забороняє агресію, а суверенітет і територіальна цілісність України забезпечені та гарантовані засадничими нормами і принципами міжнародного права та низкою основоположних міжнародних інструментів, в тому числі Статутом ООН, Гельсінкським Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1975 року, Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року, численними зобов’язаннями Росії за двосторонніми договорами між Україною та Російською Федерацією", - сказано далі.
Також повідомляється, що Україна закликає міжнародне співтовариство вжити проти агресора невідкладних і жорстких заходів. Відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства лише розв’язує руки Кремлю.
"Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу", - резюмували в МЗС.
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«Героя дня зовут Елизаров Паша. Источник утверждает, что Паша «МГБшник», целый начальник «отдела программ содействия». В его непосредственные задачи входит разработка и распространение фейков разного калибра», - сообщает Telegram-канал «Бросок Мангуста».
Из его последних шедевров: «задержание укро ДРГ», ликвидация возле завода «Стирол», «штурм дома с той же ДРГ». В общем репертуар не большой.
«Если кто захочет передать Паше привет, пишите на ящик [email protected] или звоните по номерам 380713001743, 79296471433, можете еще написать в ВК https://vk.com/id379668 и не пугайтесь, что он там подписан как «Руслан Чертанов» еще есть его Facebook https://www.facebook.com/fesshally/ «Павел Халли» но судя по всему он там не сидит», - говорится в сообщении.
Как сообщала группа «ИС», российская пропаганда реализует в Украине ИПсО по ситуации на Донбассе.