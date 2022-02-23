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Якщо не зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо не зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу, - МЗС

22 лютого Рада Федерації РФ дозволила використання збройних сил РФ за кордоном під приводом "захисту" російського населення на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Визнання та підтримка Москвою так званих "Л/ДНР" у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії!", - йдеться у заяві.

"Міжнародне право забороняє агресію, а суверенітет і територіальна цілісність України забезпечені та гарантовані засадничими нормами і принципами міжнародного права та низкою основоположних міжнародних інструментів, в тому числі Статутом ООН, Гельсінкським Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1975 року, Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року, численними зобов’язаннями Росії за двосторонніми договорами між Україною та Російською Федерацією", - сказано далі.

Також повідомляється, що Україна закликає міжнародне співтовариство вжити проти агресора невідкладних і жорстких заходів. Відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства лише розв’язує руки Кремлю.

"Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу", - резюмували в МЗС.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Боюсь санкциями тут не отделаешься. Ботоксная крыса уже конкретно закусила удила.Нам надо готовиться к большой войне, эта тварь не отстанет.Вот увидите, через три дня последует ультиматум об освобождении Лугандона в пределах границ. Это отребье только ждет зайти для грабежей , ибо там уже порезали и пропили все , что было. Если мы не хотим отступать до Киева, радикально вопрос надо будет решать именно здесь на Донбассе.Нельзя тихо сидеть и наблюдать как обстрелами уничтожаются города, не провоцировать не получится. Придется или принимать бой либо оставить им на разграбление эти области. Но надо помнить, что у него цель-вся Украина. ***** не боится НАТО, он прекрасно знает , что никто не будет на него нападать. Он боится демократии, прогресса и смены власти.Поэтому и состоит в клубе диктаторов. Его цель, чтобы все постсоветские страны жили в том гулаговском дерьме, куда он завел Россею.
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23.02.2022 09:25
+6
Реакция из Монголии
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23.02.2022 09:28
+5
I know it's not much but the Government of Kosovo is supporting Ukraine. Slava Ukraina!
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23.02.2022 09:27
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Це має бачити світ. Якщо московити захоплять українців, то патріотів знищать фізично, частину посадять, а інших своєю пропагандою за рік переформують в гарматне м'ясо і кинуть на сусідів. Приклад Крим і частина Донецької і Луганської областей, які сьогодні воюють за ворога проти України, Сірії та в інших місцях.
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23.02.2022 09:24 Відповісти
Боюсь санкциями тут не отделаешься. Ботоксная крыса уже конкретно закусила удила.Нам надо готовиться к большой войне, эта тварь не отстанет.Вот увидите, через три дня последует ультиматум об освобождении Лугандона в пределах границ. Это отребье только ждет зайти для грабежей , ибо там уже порезали и пропили все , что было. Если мы не хотим отступать до Киева, радикально вопрос надо будет решать именно здесь на Донбассе.Нельзя тихо сидеть и наблюдать как обстрелами уничтожаются города, не провоцировать не получится. Придется или принимать бой либо оставить им на разграбление эти области. Но надо помнить, что у него цель-вся Украина. ***** не боится НАТО, он прекрасно знает , что никто не будет на него нападать. Он боится демократии, прогресса и смены власти.Поэтому и состоит в клубе диктаторов. Его цель, чтобы все постсоветские страны жили в том гулаговском дерьме, куда он завел Россею.
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23.02.2022 09:25 Відповісти
I know it's not much but the Government of Kosovo is supporting Ukraine. Slava Ukraina!
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23.02.2022 09:27 Відповісти
Реакция из Монголии
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23.02.2022 09:28 Відповісти
все таки настоящая,правдивая история прорывается
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23.02.2022 09:39 Відповісти
Добрые люди дефейснули одного из организаторов тотального информационного апокалипсиса, который устроили в последние дни пропагандисты РФ и боевиков НВФ ОРДЛО.
«Героя дня зовут Елизаров Паша. Источник утверждает, что Паша «МГБшник», целый начальник «отдела программ содействия». В его непосредственные задачи входит разработка и распространение фейков разного калибра», - сообщает Telegram-канал «Бросок Мангуста».
Из его последних шедевров: «задержание укро ДРГ», ликвидация возле завода «Стирол», «штурм дома с той же ДРГ». В общем репертуар не большой.
«Если кто захочет передать Паше привет, пишите на ящик [email protected] или звоните по номерам 380713001743, 79296471433, можете еще написать в ВК https://vk.com/id379668 и не пугайтесь, что он там подписан как «Руслан Чертанов» еще есть его Facebook https://www.facebook.com/fesshally/ «Павел Халли» но судя по всему он там не сидит», - говорится в сообщении.
Как сообщала группа «ИС», российская пропаганда реализует в Украине ИПсО по ситуации на Донбассе.
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23.02.2022 09:28 Відповісти
А робити що?
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23.02.2022 09:31 Відповісти
В поселке Энергетик россиянин угнал установку ГРАД и выпустил 4 ракеты по городской свалке с бездомными собаками. В результате обстрела, который был произведен из установки ГРАД, погибло 45 бездомных животных, десятки псов получили ранения

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23.02.2022 09:34 Відповісти
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23.02.2022 09:37 Відповісти
Фінляндія, Афганістан, Ічкерія найкращий приклад.Там де цапи отримують по зубах, туди більш не лізуть. Україна має бути серед цих країн.
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23.02.2022 09:42 Відповісти
Бубочка не дасть вам збрехати!
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23.02.2022 10:14 Відповісти
Нам не страшно! Бубочка за 2,5 роки зробив все від нього залежне!
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23.02.2022 10:13 Відповісти
 
 