Влада готова знищити конфіденційні дані на серверах у Києві в разі можливого вторгнення РФ, - Держспецзв'язок
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У разі вторгнення РФ до України влада готується до знищення даних на серверах і перенесення конфіденційної інформації з Києва.
Про це в інтерв'ю Politico заявив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Віктор Жора, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, навіть якщо російські сили візьмуть під контроль урядові офіси, українська сторона зможе переїхати до нових місць, зберігати дані, видаляти дані та запобігати захопленню всіх цих даних.
У разі можливого вторгнення РФ українські кібер-команди отримають наказ "відключити доступ до облікових записів".
"Москва не знайде "ніяких конфіденційних даних" на комп’ютерах державних службовців, тому що всі вони зберігаються в центральних системах Києва, і уряд розробив плани з відключення цієї інфраструктури та передачі резервних даних на резервні позиції", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
после начала " программы экономического патриотизма" и выделения зеленским и Ко на закупку расейского газа 160 млрд.грн
Клоуны ***
Всё давно продано... Не купил только ленивый...
до речі, слушно зауважують в коментарях - а де це Єрмака продівся?!шо скаже завгосп?
це що за фейк а La єрмак?!
а влада НЕ готова знищити ворога та окупантів з терористами...?!
це вже підсвідомо якісь арахамії з бужанськими та кивами закладують капітуляцію.....
Вже всралися?
Якщо хтось таке ляпнув з влади - потрібно звільнити і в тюряжку.
Це розпалювання страху , причому ще коли нічого не було.