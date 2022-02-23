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Влада готова знищити конфіденційні дані на серверах у Києві в разі можливого вторгнення РФ, - Держспецзв'язок

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

Влада готова знищити конфіденційні дані на серверах у Києві в разі можливого вторгнення РФ, - Держспецзв'язок

У разі вторгнення РФ до України влада готується до знищення даних на серверах і перенесення конфіденційної інформації з Києва.

Про це в інтерв'ю Politico заявив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Віктор Жора, інформує Цензор.НЕТ.

За  його словами, навіть якщо російські сили візьмуть під контроль урядові офіси, українська сторона зможе переїхати до нових місць, зберігати дані, видаляти дані та запобігати захопленню всіх цих даних.

У разі можливого вторгнення РФ українські кібер-команди отримають наказ "відключити доступ до облікових записів".

"Москва не знайде "ніяких конфіденційних даних" на комп’ютерах державних службовців, тому що всі вони зберігаються в центральних системах Києва, і уряд розробив плани з відключення цієї інфраструктури та передачі резервних даних на резервні позиції", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ЄС залучає кіберсили швидкого реагування для підтримки України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
спасибо, успокоили) вообще то про такое не говорят, а тихо делают
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23.02.2022 09:32
+9
Довоевались, уже до Киева дошли? А я все думаю что Ермака не слышно, наверное уже дом рядом с Януковичам присматривает, где свой мерс поставить.
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23.02.2022 09:33
+7
как то да, уже пару недель не видно, не слышно. Ермак, ты где?
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23.02.2022 09:34
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спасибо, успокоили) вообще то про такое не говорят, а тихо делают
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23.02.2022 09:32 Відповісти
Добре хоч з'їдати все потрібно буде...
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23.02.2022 09:32 Відповісти
тобто не потрібно..
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23.02.2022 09:54 Відповісти
Довоевались, уже до Киева дошли? А я все думаю что Ермака не слышно, наверное уже дом рядом с Януковичам присматривает, где свой мерс поставить.
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23.02.2022 09:33 Відповісти
как то да, уже пару недель не видно, не слышно. Ермак, ты где?
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23.02.2022 09:34 Відповісти
Переїв шашликів бідолага ((
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23.02.2022 09:37 Відповісти
єрмакі були за кадром в совбезі раSSії.....
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23.02.2022 09:38 Відповісти
Повитягайте жорсткі диски та вивезіть куди подалі. Яка передача даних?
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23.02.2022 09:34 Відповісти
А внутри агентов фсб не обезвредили ?
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23.02.2022 09:34 Відповісти
а кто тогда копии под шумок поснимает?
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23.02.2022 09:48 Відповісти
В этом и проблема
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23.02.2022 09:54 Відповісти
Шо по чому?
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23.02.2022 09:35 Відповісти
Це що було- повідомлення агресору про готовність здатись?! Робіть свою роботу тихо й спокійно!
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23.02.2022 09:35 Відповісти
тем временем гривна уже 29+..
после начала " программы экономического патриотизма" и выделения зеленским и Ко на закупку расейского газа 160 млрд.грн
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23.02.2022 09:35 Відповісти
Краще думайте як більше цапів вбити.
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23.02.2022 09:36 Відповісти
"Влада" должна разрабатывать планы по защите суверенитета Украины, а не уничтожать данные и делать панические капитулянтские заявления. По этой статье можно судить что "Влада" готова сдать суверенитет Украины и убежать с наворованными деньгами.
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23.02.2022 09:37 Відповісти
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23.02.2022 09:37 Відповісти
чувак, давай в другое время будем клоуна называть клоуном. Сегодня он наш президент, такой как есть, другого нет.
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23.02.2022 09:43 Відповісти
Из песни слов не выбросишь!
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23.02.2022 09:51 Відповісти
согласен...
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23.02.2022 10:32 Відповісти
ти теж клоун?
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23.02.2022 18:50 Відповісти
Ну конечно, это не данные о налоговых декларациях...
Клоуны ***
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23.02.2022 09:41 Відповісти
Не вижу что, утруждать ответственных лиц, уничтожением данных...
Всё давно продано... Не купил только ленивый...
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23.02.2022 09:41 Відповісти
А навіщо знищувати цю інформацію? Хай буде, московія вже давно про неї знає, бо вся влада напічкана агентами кремля, хай хоч українці будуть мати інформацію.
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23.02.2022 09:42 Відповісти
И что это за данные,которые ещё не известны путинцам,количество имущества записанного на маму слуги сивковича,суперсекретный сценарий нового выпуска квартальных юмористов или записи с камер под которыми проехало Ауди алкодепутата?
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23.02.2022 09:42 Відповісти
што?(с) до Києва?!хм...а найвеличніший казав що "запад нагнєтаєт"....
до речі, слушно зауважують в коментарях - а де це Єрмака продівся?!шо скаже завгосп?
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23.02.2022 09:42 Відповісти
"Влада готова знищити конфіденційні дані на серверах у Києві в разі можливого вторгнення РФ..." -??!

це що за фейк а La єрмак?!
а влада НЕ готова знищити ворога та окупантів з терористами...?!

це вже підсвідомо якісь арахамії з бужанськими та кивами закладують капітуляцію.....
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23.02.2022 09:43 Відповісти
І такі *****...і, як Віктор Жора, котрі вже обісрались і готові знищувати сервери представляють цю ЗЕбільну владу, і головне, - вилазять до ЗМІ та розповідають загалу, що вже давно готові... За такі заяви в "добрі" старі совкові часи зразу ж розстрілювали.
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23.02.2022 09:48 Відповісти
І кому нехер портібна ця інфомація?
Вже всралися?

Якщо хтось таке ляпнув з влади - потрібно звільнити і в тюряжку.
Це розпалювання страху , причому ще коли нічого не було.
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23.02.2022 09:56 Відповісти
Скільки ж у нас все таки сволочєй.
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23.02.2022 09:57 Відповісти
Ще комусь не дойшло що во владі ми маємо тільки зрадників.
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23.02.2022 10:04 Відповісти
А в чому зрада, на даному етапі?
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23.02.2022 10:33 Відповісти
Та ці дані вже всі є рашці. зЕрмак вже все злив
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23.02.2022 10:53 Відповісти
 
 