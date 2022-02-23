Відносини України та НАТО - лише привід. Путін хоче відновити Російську імперію, - Блінкен
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Російська сторона все ще вважає, що Україна завжди була тісно пов'язана з Росією і цей зв'язок має продовжуватися дотепер.
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою, інфоромує Цензор.НЕТ.
"Стосовно заяви президента Путіна щодо політики відкритих дверей НАТО, очевидно з того, що ми бачимо останніми годинами, що справа насправді ніколи і не стосувалася відносин України та НАТО. Путін дав чітко зрозуміти, що справа насправді в повному підпорядкуванні з боку України, спробі змінити (Україну. - Ред.) та відновити Російську імперію, перерозподілу сфер впливу, порушенні нейтралітету країн, що оточують Росію. Тому відносини України та НАТО - це всього лише привід. Звісно, все впирається у те, що президент Путін не вважає, що Україна є суверенною державою", - зазначив Блінкен.
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А який простір для прокату сватів в імперії!
Посадил свою куму - Гонтареву и что с баксом и банками стало?
Посадил Супрун и что теперь с медициной?
Посадил в УкрЗализныцю гитариста-педика поляка и что с УЗ стало?
Мозги отшибло а, порохоботы?
А вот при Зеленском начали поставлять оружие, деньги откудато взялись у МВФ для Украины...
Даже эта малость что написал уже неоспоримый факт.
Зеньки разувайте уроды! Маргиналы проклятые!
Ще з часів радянського союзу коли ще була СССР головним ворогом у россіяньців завжди була Америка, Англія та Европа.
россіяньці це злобні гієни, вони ладні себе гризти аби всьому цивілізованому світу хоч чимось гірше зробити, чи зашкодити
И совсем забывая что это было в ссср буквально вчера
В 1943 году Красная Армия вела ожесточенные бои на Донбассе. Здесь против Красной Армии, в т. ч. и против жителей Донбасса, в составе 29-го корпуса 6-й армии Вермахта воевала казачья группировка 1-й Донской казачий полк имени Платова... В настоящее время потомки недобитых пособников Гитлера с названием 1-й Донской казачий полк имени Платова снова в Луганской области, в оккупированной ее части: в городах Ирмино, Кировск, Стаханов, Первомайск, Перевальск, Антрацит, Краснодон и др... Это те потомки казаков, которые в 2006 году в Ростовской области России воздвигли памятник фашисту и пособнику Гитлера генералу Краснову, казненному в СССР.
Кто и откуда снова пришли на Донбасс? А всё те же деникинцы, красновцы. Опять под тем же флагом России и с тем же символом самодержавия, как и в 1919-м, и в 1943 году. В середине января 2014 года в Луганске появилась российская националистическая бригада имени Деникина. Имени того самого Деникина, который в 1919 году в крови утопил рабочий Донбасс. Имени того самого карателя Деникина, от которого луганчане в 1919 году защищали свой город. История повторяется…