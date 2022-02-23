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Відносини України та НАТО - лише привід. Путін хоче відновити Російську імперію, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відносини України та НАТО - лише привід. Путін хоче відновити Російську імперію, - Блінкен

Російська сторона все ще вважає, що Україна завжди була тісно пов'язана з Росією і цей зв'язок має продовжуватися дотепер.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою, інфоромує Цензор.НЕТ.

"Стосовно заяви президента Путіна щодо політики відкритих дверей НАТО, очевидно з того, що ми бачимо останніми годинами, що справа насправді ніколи і не стосувалася відносин України та НАТО. Путін дав чітко зрозуміти, що справа насправді в повному підпорядкуванні з боку України, спробі змінити (Україну. - Ред.) та відновити Російську імперію, перерозподілу сфер впливу, порушенні нейтралітету країн, що оточують Росію. Тому відносини України та НАТО - це всього лише привід. Звісно, все впирається у те, що президент Путін не вважає, що Україна є суверенною державою", - зазначив Блінкен.

Читайте також: Путін назвав умови деескалації: Відмова України від Криму та НАТО і демілітаризація

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
та й зеЛох офшорний з ермаком - не порти цього.. та щоб заняти місце гауляйтера.
А який простір для прокату сватів в імперії!
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23.02.2022 09:37
+4
так то адекватні.. а скільки вати та проросійских зебілів, навіть зараз вони вірять що "путин всех спасет и будем жить в сАветская саюзе!"
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23.02.2022 09:41
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та й зеЛох офшорний з ермаком - не порти цього.. та щоб заняти місце гауляйтера.
А який простір для прокату сватів в імперії!
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23.02.2022 09:37 Відповісти
Чмо плешивое может только в тайге собирать орков. Здесь ему земля только на утилизацию
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23.02.2022 09:43 Відповісти
Гауляйтера України пукін призначив вже давно.Звати його петро рошенко.А цензор тут ,це фсбешна контора зі штатом російських агентів.Сіють розбрат,паніку,й дезу.На 100% впевнений в цьому.Чекаю бан.Тут за правду банять.
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23.02.2022 09:51 Відповісти
Тут банять кацапів. Тому пішов звідси.
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23.02.2022 09:54 Відповісти
Да. Тут потроха идеализировали. одни потрохоботы тут. Мир знает кто он. И оружие не давали потому что все оно будет в расисе. И экономику разваливал планомерно.
Посадил свою куму - Гонтареву и что с баксом и банками стало?
Посадил Супрун и что теперь с медициной?
Посадил в УкрЗализныцю гитариста-педика поляка и что с УЗ стало?
Мозги отшибло а, порохоботы?
А вот при Зеленском начали поставлять оружие, деньги откудато взялись у МВФ для Украины...
Даже эта малость что написал уже неоспоримый факт.
Зеньки разувайте уроды! Маргиналы проклятые!
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23.02.2022 10:18 Відповісти
Забыл добавить: Мертветчука кто лоббировал? Кто его допустил? а?
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23.02.2022 10:21 Відповісти
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23.02.2022 10:00 Відповісти
Українцям похрєн на хатєлкі пуйла,та й воно само-похрєн..
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23.02.2022 09:37 Відповісти
Всі адекватні люди це розуміють вже 8 років і тут дійшло до жирафа
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23.02.2022 09:39 Відповісти
так то адекватні.. а скільки вати та проросійских зебілів, навіть зараз вони вірять що "путин всех спасет и будем жить в сАветская саюзе!"
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23.02.2022 09:41 Відповісти
Воно й погано, що лише 8 років, а не хоча б 100.
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23.02.2022 09:48 Відповісти
Не зовсім так.
Ще з часів радянського союзу коли ще була СССР головним ворогом у россіяньців завжди була Америка, Англія та Европа.
россіяньці це злобні гієни, вони ладні себе гризти аби всьому цивілізованому світу хоч чимось гірше зробити, чи зашкодити
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23.02.2022 09:42 Відповісти
И в том же ссср все дружно ржали с китайцев, фильмы показывали как сталь плавят у себя дома и воробьев гоняют...осуждали полпота....
И совсем забывая что это было в ссср буквально вчера
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23.02.2022 09:47 Відповісти
До есесеру Россія була такою ж.
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23.02.2022 09:50 Відповісти
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23.02.2022 09:50 Відповісти
путин ***** ,всем насрать на его хотелки ...
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23.02.2022 09:52 Відповісти
Вы посольство оставьте в Киеве для начала..,союзнички
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23.02.2022 10:02 Відповісти
Переносити посольства у Львів потреби не було, але інакше не могли достукатися до Зєєєлі з дєрьмаком за арахамами всякими, які були впевнені, військової загрози немає, а Дядько Сем хоче завадити їм пиляти гроші на "великому крадівництві".
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23.02.2022 10:08 Відповісти
Это временная и символичная мера. Хотя... нет ничего более постоянного, чем временное.
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23.02.2022 10:26 Відповісти
включно з аляскою?
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23.02.2022 10:09 Відповісти
А я про это давно говорил.Пу хочет войти в историю как Иван Грозный ,собиратель русских земель .И ему все равно какой ценой ,сколько жизней он готов положить за это,ну может быть еще ему ныжны людские ресурсы ,воевать же с Китаем кто то должен.Мокшане спиваются ,если не будет подпитки славянскими народами то Столица Кавказа переедет в Москву
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23.02.2022 10:32 Відповісти
Надо чаще указывать жителям Донецкой и Луганской областей, в т. ч. и оккупированных в ней территорий, что именно российские войска под тем же триколором и двуглавым орлом в 1919 году в крови утопили Донбасс и разрушили промышленность. На Константиновском и Краматорском заводах деникинцы расстреляли каждого десятого рабочего. В Луганске в память о событиях 1919 года, в память о защите города от деникинских карателей есть мемориал Острая Могила, на который многие поколения жителей возлагали цветы. В апреле 1919 года, во время тяжелых боёв против войск карателя генерала Деникина, луганчане стояли живой цепью от патронного завода до Острой могилы передавая патроны из рук в руки. В изданиях советского периода писалось: "...Захватив Украину, деникинцы тотчас стали проводить великодержавную политику национального угнетения... Они срывали в городах украинские вывески, громили музеи, библиотеки, сжигали украинские книги".
В 1943 году Красная Армия вела ожесточенные бои на Донбассе. Здесь против Красной Армии, в т. ч. и против жителей Донбасса, в составе 29-го корпуса 6-й армии Вермахта воевала казачья группировка 1-й Донской казачий полк имени Платова... В настоящее время потомки недобитых пособников Гитлера с названием 1-й Донской казачий полк имени Платова снова в Луганской области, в оккупированной ее части: в городах Ирмино, Кировск, Стаханов, Первомайск, Перевальск, Антрацит, Краснодон и др... Это те потомки казаков, которые в 2006 году в Ростовской области России воздвигли памятник фашисту и пособнику Гитлера генералу Краснову, казненному в СССР.
Кто и откуда снова пришли на Донбасс? А всё те же деникинцы, красновцы. Опять под тем же флагом России и с тем же символом самодержавия, как и в 1919-м, и в 1943 году. В середине января 2014 года в Луганске появилась российская националистическая бригада имени Деникина. Имени того самого Деникина, который в 1919 году в крови утопил рабочий Донбасс. Имени того самого карателя Деникина, от которого луганчане в 1919 году защищали свой город. История повторяется…
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23.02.2022 10:35 Відповісти
Все империи когда-то распадались так раньше и не было стран а были империи это и Османская и Римская И Византия Австро-Угорская Франкская империя. Их нет уже люди стали на демократический путь развития. СССР та же самая империя. И Россия тоже своими действиями ускорит распад своей страны. Уже ясно что санкции которые ввели США потребуют от россиян затянуть пояса но не всем это нравится Един выход у россиян либо терпеть Путина либо массово выходить на вооруженные забастовки и выгонять всех кремлеводов как выгнали Януковича в Украине.
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23.02.2022 10:37 Відповісти
какая Империя вы о чем... мечтать не вредно больной дедушка решил помечтать по пацанке 17 лет в кроватке... и так и помер.... оргазму нема.... а вот сердце то тю тю тук тук тук до 150-200 ударов и замерло...
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23.02.2022 10:38 Відповісти
Хотелка у путлєра уже отсохла и воняет от него трупным ядом 😆😤
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23.02.2022 10:51 Відповісти
 
 