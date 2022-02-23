Азербайджан очікує від РФ виправлення інформації про Туркменчайський договір 1828 року
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Офіційний Баку висловив подив і жаль із приводу публікації, розміщеної МЗС РФ на своїй офіційній сторінці в соцмережі, де низку азербайджанських територій позначено як "Східну Вірменію".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повыдомляэ пресслужба Азербайджану.
"Викликає і здивування факт публікації на офіційній сторінці соціальної мережі МЗС РФ спотвореної інформації про Туркменчайський договір 1828 року саме в день підписання Декларації про союзницьку взаємодію між Азербайджаном і Росією", - наголошується в коментарі пресслужби МЗС Азербайджану.
Зовнішньополітичне відомство наголошує, що вираз "Східна Вірменія" жодним чином не згадується в тексті вищезазначеної угоди і, зрозуміло, цей факт добре відомий Департаменту історичних документів МЗС Росії.
Водночас азербайджанська сторона чекає від російського міністерства на виправлення помилки. "Вважаємо за необхідне усунення допущеного спотворення й очікуємо відповідного виправлення зазначеної недостовірної інформації на офіційній сторінці соціальної мережі МЗС Росії", - наголошує азербайджанське МЗС.
Туркменчайський договір - мирний договір між Російською імперією та Персією, який завершив російсько-перську війну (1826-1828 рр.). Підписано 22 лютого 1828 року в селі Туркманчай (біля Тебризу). Договір завершив поділ азербайджанських ханств між Російською імперією та Персією.
Будь ласка, зачекайте...
Вал Мишель
@VALMICHEL7
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8 ч
А Захарова, Лавров и Песков уже не шутят на тему якобы невозможности нападения России на Украину? Три месяца на смех поднимали американцев с их предупреждениями и вдруг как в рот воды набрали. Что случилось? Хозяин приказал заткнуться?
У мордорян уже есть "историчные документы", шо там де вы есть - вас никогда небыло и нет, а на том месте (со времён мезозоя) стояла лавка по ремонту балалаек и вшейизбородывычёсывательная артель "Ляпота"...