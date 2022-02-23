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Азербайджан очікує від РФ виправлення інформації про Туркменчайський договір 1828 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Азербайджан очікує від РФ виправлення інформації про Туркменчайський договір 1828 року

Офіційний Баку висловив подив і жаль із приводу публікації, розміщеної МЗС РФ на своїй офіційній сторінці в соцмережі, де низку азербайджанських територій позначено як "Східну Вірменію".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повыдомляэ пресслужба Азербайджану.

"Викликає і здивування факт публікації на офіційній сторінці соціальної мережі МЗС РФ спотвореної інформації про Туркменчайський договір 1828 року саме в день підписання Декларації про союзницьку взаємодію між Азербайджаном і Росією", - наголошується в коментарі пресслужби МЗС Азербайджану.

Зовнішньополітичне відомство наголошує, що вираз "Східна Вірменія" жодним чином не згадується в тексті вищезазначеної угоди і, зрозуміло, цей факт добре відомий Департаменту історичних документів МЗС Росії.

Водночас азербайджанська сторона чекає від російського міністерства на виправлення помилки. "Вважаємо за необхідне усунення допущеного спотворення й очікуємо відповідного виправлення зазначеної недостовірної інформації на офіційній сторінці соціальної мережі МЗС Росії", - наголошує азербайджанське МЗС.

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Туркменчайський договір - мирний договір між Російською імперією та Персією, який завершив російсько-перську війну (1826-1828 рр.). Підписано 22 лютого 1828 року в селі Туркманчай (біля Тебризу). Договір завершив поділ азербайджанських ханств між Російською імперією та Персією.
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Топ коментарі
+30
Азербайджане, долучайся до антипутінської коаліції! В разі, якщо кацапи посунуть в Україну, спробуйте за допомогою Туреччини "виправити" інформацію про згаданий договір в польових умовах
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23.02.2022 09:41
+21
Съездил помириться называется
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23.02.2022 09:39
+21
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23.02.2022 09:41
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Съездил помириться называется
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23.02.2022 09:39 Відповісти
И союз создал какой-то ,кацапы вчера орали.
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23.02.2022 09:41 Відповісти
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23.02.2022 09:41 Відповісти
Азербайджане, долучайся до антипутінської коаліції! В разі, якщо кацапи посунуть в Україну, спробуйте за допомогою Туреччини "виправити" інформацію про згаданий договір в польових умовах
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23.02.2022 09:41 Відповісти
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23.02.2022 09:41 Відповісти
просто азейбарджан не знал, что именно декабристы, после восстания, через 3 года решили основать азейбарджан отобрав эти территории у ормян, земли которым были переданы царём, перед этим разгромившим печенегов и половцев, присоединив места их обитания к параше. ну или где-то так )
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23.02.2022 09:43 Відповісти
Ленін особисто малював кордони Азербайджану ще перебуваючи у засланні - так би мовити, будував плани на майбутнє
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23.02.2022 09:51 Відповісти
но это было чуть позже )) я там попитался и ленинский стиль написания "азейбарджан", шоб было как в оригинале (это шоб не говорили, что я ашипся) ))
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23.02.2022 09:56 Відповісти
Історик путін ім "глаза аткрил"...
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23.02.2022 09:53 Відповісти
У тебе з головою - ПОРЯДОК? А це нічого що на картах часів Катерини ІІ наявне "Ериванское ханство" а не "Царство армянское"? А Грибоєдов (посол в Персії) писав царю що основна частина вірмен що проживали на території Вірменії під владою Російської імперії - завезені з Персії
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23.02.2022 09:57 Відповісти
)))) от ты иногда тупой. прям как ленин. но это зачёт !!!
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23.02.2022 10:03 Відповісти
При чому тут "тупой"? Я назвав тобі чіткі аргументи - об"єктивні документи: карти 18 століття і доповідну записку офіційної особи яка займалася російсько-персидськими питаннями (в тому числі й пов"язаними з вірменами - він саме й займався цими переселеннями) А ти набалабанив бездоказово "сім мішків гречаної вовни і всі неповні" і мене "тупим" називаєш! Може тобі варто "тупого" пошукать у дзеркалі? Так зручніше!
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23.02.2022 10:12 Відповісти
)))))))))))))))) не ты не иправим )))))))))))))))))))) все понимают шо это ахинея, написанная в путинском стиле. кроме тебя ))))))))))))))))))))))) чёж вас таких тупых на работу сюда набирают? ладно, живи.
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23.02.2022 10:14 Відповісти
Що там хто знає - мене мало цікавить От ти - "перднув у калюжу" і пробуєш корчить з себе "інтелектуала" - от що погано!
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23.02.2022 10:34 Відповісти
)))))))) обратись к консультанту по психологии. хотя, нет не стоит.
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23.02.2022 10:36 Відповісти
Я сам психологію вивчав(та ще й "спеціалізовану" - військову і судову) - так що мені це - без потреби А от тобі вже пора лікуваться - психіатри кажуть що завищена самооцінка - одна з характерних ознак шизофренії!
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23.02.2022 10:41 Відповісти
)))))))))))))))))))))) тебе не проще перечислить, то, шо ты ещё не изучал, где ты ещё не был, кем не работал, кто из родственников тебе не рассказывал, в каких полках е не служил, каких блюд не готовил .......... остальное по списку.
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23.02.2022 10:46 Відповісти
На відміну від тебе я не ляпаю язиком у тих областях в яких не тямлю (наприклад в електроніці чи кібернетиці) А ти "пердиш в калюжу" а потім ображаєшся що тебе в неї мордою тикають!
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23.02.2022 10:56 Відповісти
))))))))))))) ну так доучи ещё и кибернетику с электроникой, последнее из неохваченного, чего тебе это стоит? заполнишь полностью область своих знаний, уже без этих двух маленьких пробелов. (всё ты мну надоел, своим троллингом, это последняя тебе копеечка)
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23.02.2022 11:05 Відповісти
Кажу "тєбю" востаннє: Ти спочатку хоч до мене "дорости" у знаннях, "нульовка одноразова" А то когось називаєш "тупим", а сам - "дуб-дерево" - де не візьмись! А для електроніки з кібернетикою - так у мене для цього мої діти є - виростив і дав можливість отримать відповідну освіту
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23.02.2022 11:16 Відповісти







Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
8 ч



А Захарова, Лавров и Песков уже не шутят на тему якобы невозможности нападения России на Украину? Три месяца на смех поднимали американцев с их предупреждениями и вдруг как в рот воды набрали. Что случилось? Хозяин приказал заткнуться?
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23.02.2022 09:44 Відповісти
Им кое чем рты заткнуми.
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23.02.2022 09:45 Відповісти
Так выставте карту примерно 1100 года. Тогда на территории кацапии еще жабы квакали
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23.02.2022 09:44 Відповісти
Не скажи! Тоді вже були "Владимир" (990) "Ярославль" (1010) "Суздаль" (1024) Так що існувало і Володимиро-Суздальське князівство Воно було складовою частиною Великого князівства Київського А от "Москви" - не було!
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23.02.2022 11:09 Відповісти
А я о чем? Киевская Русь была, культура была. кацапы еще даже каплей на х.. не весели.
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23.02.2022 12:16 Відповісти
Я просто "уточнив" тобою вказану дату!
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23.02.2022 12:18 Відповісти
А шо по этаму поводу говорить Лэнин?
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23.02.2022 09:46 Відповісти
Мировая раболюция товарисчи! все в мацковский интернационал!
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23.02.2022 09:58 Відповісти
я знову ж переконуюсь, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти....!!руSSкому міру повірити-себе обманути!
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23.02.2022 09:51 Відповісти
вот как надо за свои территории мокшей жучить!!!
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23.02.2022 09:51 Відповісти
А шо вас удивляет?
У мордорян уже есть "историчные документы", шо там де вы есть - вас никогда небыло и нет, а на том месте (со времён мезозоя) стояла лавка по ремонту балалаек и вшейизбородывычёсывательная артель "Ляпота"...
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23.02.2022 09:56 Відповісти
Азербайджан, есть карты и древнее. Каким вы доверяйте? Каким историкам и первоисточникам вы верите? Забыли как Гейдар Алиев проводил совещание в Академии наук Азербайджана (звучит смешно) с лучшими умами вашей страны, чтобы решить название вашей страны и языка - азербайджанский или турецкий. Вас окрестили Азербайджаном пантуркисты и затем эстафету взял Сталин, имея цель захват иранского Азербайджана южнее реки Аракс. Ваши старики до недавних пор называли себя просто мусульманами, грузины называли вас татарами, армяне - турками. Только не возмущайтесь, пожалуйста, ибо ничего оскорбительного я не написал.
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23.02.2022 09:59 Відповісти
рашисты Алиеву карабах не простят...
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23.02.2022 10:02 Відповісти
Кто тебе такое сказал...все было согласовано...естественно не бесплатно
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23.02.2022 10:22 Відповісти
согласовано) -"путлеровская гримаса при плохой игре".. Алиев вместе с Эрдоганм раздолбали рашистских прихвостней ... раздолбали как фины СССР долбали..
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23.02.2022 12:07 Відповісти
Карабах Алиеву отдали рашисты взамен на союзничество и интеграцию. Проталкивается программа вхождения Азеристана в ОДКБ и ЕВРАЗЭС. Алиев сопротивляется, но долг платежом красен. Путин Армению и Пашиняна не воспринимает, так как он избран народом и сейчас судит корешей Путина- бывших презиков. А Алиев - такой же продукт совковой клептократии, как и Путин. И Путин ии Алиев из большой гбшной семьи жуликов и воров.
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23.02.2022 10:40 Відповісти
вор-вору рознь.. в Азерббайжане газ для своих граждан на наши деньги по 1,2грн... другая жизнь у людей... когда Карабах Азербайжан с Турцией забрали, после этого рашисты его отдали...
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23.02.2022 12:12 Відповісти
хотите сказать в Азербайджане живут лучше, чем в Украине? Сколько украинцев переехали в Азербайджан и сколько оттуда сюда?
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23.02.2022 20:08 Відповісти
Живут лучше ...газ по 1,2грн.. Алиев деньги вкладывает в страну .. то что там в свете менталитета к женщинам относятся не так ка мы привыкли, из за этого многие уезжают... критика - диктатор есть диктатор..
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23.02.2022 21:45 Відповісти
Да но его школьный учитель и наставник Турция...
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23.02.2022 12:13 Відповісти
В смысле? Атака на Карабах произошла с согласия России и в результате ее предательства по отношению к союзникам - армянам. Путин органически не воспринимает армянского премьера - журналиста, пришедшего к власти в результате прозападной бескровной революции.
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23.02.2022 20:11 Відповісти
пропихивание рашистскихх баек про Карабах говорит о том что ты или ОРТ насмотрелся или ботинок рашистский..
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23.02.2022 21:46 Відповісти
Россия знает, что делает. Поссорить другие страны, что б потом выступить этаким миротворцем и утвердить там свое присутствие - не ново. Это извечная тактика Рассеи.
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23.02.2022 10:03 Відповісти
Азербайджаном править такий самий диктатор , як і парашою . Єдина відмінність - Алієв трохи умніший , але не знається на історії так , як ***** .
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23.02.2022 10:18 Відповісти
Кстати Азеристан вчерашним союзническим договором признал территориальную целостность России с Крымом в ее составе!
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23.02.2022 10:33 Відповісти
***** и подобные диктаторы перевирают историю в свою выгоду.. Но и Сев Кореи до паРаши далеко - так как Путлер давно никто не брехал прилюдно!!! Это из серии распятых мальчиков, ихтамнетов и т.п.
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23.02.2022 10:38 Відповісти
Азербайджан не пойдет против Украины
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23.02.2022 10:54 Відповісти
В Азербайжані розуміють це ,а що ж у нас прибацаний фюрер ніс таку дичину про Украіну заперечував само існування украінського народу,а горе президент промовчало ,що б не образитти путіна.
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23.02.2022 11:29 Відповісти
 
 