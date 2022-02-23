Азербайджан очікує від РФ виправлення інформації про Туркменчайський договір 1828 року

Офіційний Баку висловив подив і жаль із приводу публікації, розміщеної МЗС РФ на своїй офіційній сторінці в соцмережі, де низку азербайджанських територій позначено як "Східну Вірменію".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повыдомляэ пресслужба Азербайджану.

"Викликає і здивування факт публікації на офіційній сторінці соціальної мережі МЗС РФ спотвореної інформації про Туркменчайський договір 1828 року саме в день підписання Декларації про союзницьку взаємодію між Азербайджаном і Росією", - наголошується в коментарі пресслужби МЗС Азербайджану.

Зовнішньополітичне відомство наголошує, що вираз "Східна Вірменія" жодним чином не згадується в тексті вищезазначеної угоди і, зрозуміло, цей факт добре відомий Департаменту історичних документів МЗС Росії.

Водночас азербайджанська сторона чекає від російського міністерства на виправлення помилки. "Вважаємо за необхідне усунення допущеного спотворення й очікуємо відповідного виправлення зазначеної недостовірної інформації на офіційній сторінці соціальної мережі МЗС Росії", - наголошує азербайджанське МЗС.

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Туркменчайський договір - мирний договір між Російською імперією та Персією, який завершив російсько-перську війну (1826-1828 рр.). Підписано 22 лютого 1828 року в селі Туркманчай (біля Тебризу). Договір завершив поділ азербайджанських ханств між Російською імперією та Персією.