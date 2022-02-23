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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Санкції проти Росії
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Велика Британія (3661) Росія (47164) санкції (6835) США (14451) Євросоюз (7010) Соловйов (133) Захарова (319) Ротенберг (28) Симоньян Маргарита (31)

Захарова, Симоньян, Соловйов, Ротенберги і ЦСКА: хто потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС проти Росії. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Захарова, Симоньян, Соловйов, Ротенберги і ЦСКА: хто потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС проти Росії. СПИСОК

У Міністерстві фінансів США оприлюднили імена членів російської бізнес-еліти, проти яких американський уряд наклав санкції через визнання Росією незаконних формувань на окупованій території Донбасу.

Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ.

Так, під санкції США потрапили два російські державні банки: "Внэшэконом", що відповідає за залучення грошей на Заході, а також "Промсвязьбанк", який обслуговує оборонний сектор. "Внэшэконом" володіє 77,63% акцій ЦСКА. Російський футбольний клуб зіткнеться з тими ж обмеженнями, що і їхній власник.

Усього в санкційному списку 42 дочірні структури "Внєшеконома" та "Промсвязьбанка" – 25 та 17 відповідно. Це "БелВЭБ", "Проминвестбанк", "ВЭБ-лизинг", "ВЭБ Капитал", "ВЭБ Инжиниринг", "Инфравэб", ВЭБ.ДВ, "ВЭБ Азия Лимитед", "Инфраструктура Моложаниново", курорт "Золотое кольцо", "Российский экспортный центр", VEB Ventures, "ВЭБ Сервис", Фабрика проектного финансирования, "Сибуглемет", "Ангстрем-Т", "НМ-Тех", АО "Слава", "Торговый квартал-Новосибирск", "Байкал.Центр", "ПроГород", "ВЭБ.РФ Управление активами", "Росэксимбанк", "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", "Алькес Трейд", "Антарес", ООО "Элитные дома", "ПСБ Инновации и Инвестиции", "Эра", "ПСБ-Форекс", ООО "Хольцвуд", ООО "Коурф", "УК Промсвязь", ООО "Паскаль", "ПСБ Бизнес", Санкт-Петербургская международная банковская конференция, "Сергиево-Посад Лэнд", "ПСБ Авиализинг", "ТехноСофт", ООО "Тринитекс", "ПСБ Лизинг".

Також під санкції США потрапив суверенний борг. Російська Федерація більше не зможе залучати західні гроші для його фінансування ні в США, ні в Європі.

Також США наклали санкції проти:

  • Дениса Бортникова – сина голови ФСБ РФ Олександра Бортникова. Денис Бортников обіймає посади заступника президента російського державного банку "ВТБ" та є головою правління банку;
  • Петра Фрадкова – виконавчого директора "Промсвязьбанку" та сина експрем’єр-міністра РФ Михайла Фрадкова, який також обіймав посаду очільника Служби зовнішньої розвідки Міноборони РФ. За інформацією Мінфіну США, Петро Фрадков особисто був залучений у процеси налагодження контрактів банку з оборонною галуззю Росії. Він публічно брав участь у спільних засіданнях з Путіним, на яких погоджували угоди про надання коштів для державних оборонних проєктів. Крім того, Фрадков є гендиректором ПАТ "Російський експортний центр", який є підрозділом "Внешэкономбанка", проти якого США також запровадили санкції;
  • Володимира Кирієнко – колишнього віце-президента держкомпанії "Ростелеком", виконавчого директора групи "VK Group" та сина першого заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Кирієнка. За даними уряду США, Сергій Кирієнко курує напрям внутрішньої політики в РФ. Володимир Кирієнко залучений в управління найбільшою російською соціальною мережею "ВКонтакте".

Як пояснили в пресслужбі США, все майно та фінансові активи на американській території у цих трьох згаданих осіб заблоковані урядом США.

Крім того, будь-який банк, який погодиться здійснювати транзакції та операції із під санкційними росіянами, може бути також потрапити під санкції уряду США.

Водночас, батьки цих росіян – Олександр Бортников, Михайло Фрадков та Сергій Кирієнко вже перебувають у санкційному переліку Мінфіну США.

Також міністри закордонних справ Євросоюзу на позачерговій зустрічі у вівторок, 22 лютого, одностайно погодили пакет санкцій проти Росії після "визнання" нею ОРДЛО. Під санкції потрапив 351 член Державної думи РФ, які голосували за звернення до Путіна про "визнання" ОРДЛО.

Також у списку 24 фізичні і 3 юридичні особи, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України. Зокрема, під санкції потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов. Всім фізичним особам заборонено вʼїзд на територію Євросоюзу, а наявні там активи будуть заморожені, пише Радіо Свобода.

Також під санкції ЄС потрапили банки "Россия", "Внэшэконом" і "Промсвязьбанк".

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку - 2".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про санкції проти п'яти російських банків: "Россия" (основний акціонер - друг президента Росії Юрій Ковальчук), "Промсвязьбанк", "Генбанк" (один з найбільших банків Криму), "Черноморского банка развития и реконструкции" и "Индустриального сберегательного банка".

Також Британія ввела санкції проти Геннадія Тимченка та родини Ротенбергів, наближених до президента РФ олігархів.
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Топ коментарі
+91
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23.02.2022 09:42
+65
зарастет камышом теперь озеро Комо .
а може ,наоборот,очистится?
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23.02.2022 09:43
+44
В. Маяковський "Долг Украине".

"Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…» "
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23.02.2022 09:48
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Щас Соловей и Симка затянут советский хит:

А под Москвою ловятся лещи,

Водятся грибы, ягоды, цветы

Лучше места в Европе не ищи

Только время зря потратишь ты.....
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23.02.2022 10:02 Відповісти
Гыыы)))
Теперь говномётам хош-нехош придётся на полном серьёзе "любить" расию-мазафакушку ...
Особенно фартануло захЕровой - "Невыездной работник Министерста Иностранных Дел"...
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23.02.2022 10:03 Відповісти
в китай, только в китай. или в северную корею
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23.02.2022 11:52 Відповісти
Хехе, в Китае эти мрази и месяца не протянут...
Там расстреливают за коррупцию и лоббирование личных интересов в правительстве!
Так шо - хай едут...
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23.02.2022 13:21 Відповісти
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23.02.2022 10:04 Відповісти
Как же теперь дачка соловья без него в Италии?....ой бяда бяда
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23.02.2022 10:05 Відповісти
Соловйов лише недавно закінчив ремонт вілли в Італії. Навіть не встиг впустити квартирантів
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23.02.2022 10:09 Відповісти
не знаю як в Італії, а в Іспанії є закон про окупаси ( (исп. оcupas) - тобто якщо житло безхозне а комусь конче треба жити, біженцям наприклад, та вони там облаштувалися і досить довго живуть - то навіть поліція не має права їх чіпати без рішення суду. а вланник не може відключати воду та електрику
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23.02.2022 10:27 Відповісти
а в Италии,кстати,очень много обездоленных ромов..
правительство Италии,не благодарите..
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23.02.2022 13:14 Відповісти
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23.02.2022 10:12 Відповісти
Санкции живильные. Эх, заживут теперь вовсю. Импортозамещение пойдёт семимильными шагами. Благо, есть где бродить
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23.02.2022 10:13 Відповісти
А Попов-Скабеевы?
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23.02.2022 10:13 Відповісти
попов в думе
наверное там тоже "голосовал"
может так в список попал
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23.02.2022 10:20 Відповісти
Може хто знає, поясніть, чому жодна держава, яка запроваджує санкції проти росії, не може - просто ЗАБОРОНИТИ в'їзд на їх територію ВСІХ громадян "раші". Цій "верхівці", проти яких, типу, вводять санкції - на них "начхати", "х...ло" все компенсує! А от, якщо в жодну країну, в яку ******** їздити, скуповуватись та відпочивати населення раші, буде заборона на в'їзд - думаю, буде дуууже відчутно!
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23.02.2022 10:16 Відповісти
"Ничего личного просто бизнес"...
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23.02.2022 10:24 Відповісти
а почему Украина не запрещала вьезд кацапам когда уже 8-й год войны?
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23.02.2022 15:00 Відповісти
ну я слушал вчера прения в британском парламенте. Целый час однотипные вопросы-ответы. Был там один похожий вопрос, на который Борис Джонсон ответил, что он против русофобии, что британия воюет с российским неправовым режимом, а не с простыми гражданами, и ненавидеть всех русских просто потому что они русские - неправильно.

Можете сами поискать на ютубе это заседание, послушать.
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23.02.2022 15:08 Відповісти
"Печальную лошадь" и самого злобного карлика явно оставляют на десерт. Они оба потенциальные международные преступники против человечности и в Гаагском трибунале на них уже готовят верёвочные петли. Кстати кто не знает,Риббентропа повесили самым первым из всех подельников Гитлера.
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23.02.2022 10:17 Відповісти
американцы одну дочку путина забанили - так что процесс пошел
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23.02.2022 15:01 Відповісти
"Нравится не нравится но отдыхать а Европе отменяется."🖕
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23.02.2022 10:17 Відповісти
'Нравится не нравится' Европа отменяется
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23.02.2022 11:43 Відповісти
Я читал как невъездной Кабзон перемещался по Америке в гробу и его в этом положении задержали полицейские Штата
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23.02.2022 10:19 Відповісти
сейчас будет ситуация , что вообще иметь дело с кацапами будет токсично , даже если этот урод кацапский не под санкциями .
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23.02.2022 10:20 Відповісти
Токсичним зомбокацяпам і щуру уйлу дозволено жити тільки в *********-резервації, хавати щі з гнилої капусти і пити брагу і бояру, фу яка мерзота.
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23.02.2022 10:54 Відповісти
*********** не вижу. Пропетляли?
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23.02.2022 10:22 Відповісти
мужа ее забанили он депутат значит и ее скорее всего
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23.02.2022 15:02 Відповісти
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23.02.2022 10:24 Відповісти
А в это время на болотах тишинаааааа
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23.02.2022 10:30 Відповісти
Гробова...
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23.02.2022 10:38 Відповісти
https://www.pinbank.ua/ связан с цска
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23.02.2022 10:49 Відповісти
Діточки лаврова десь там теж. .І не тільки. . Багато всяких порозбрідалося погнити на заході.
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23.02.2022 10:52 Відповісти
а сам писюн не попал на бутылку?
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23.02.2022 11:00 Відповісти
Він тепер взагалі в бункері, тепер навічно.
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23.02.2022 11:53 Відповісти
Маловато будет...
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23.02.2022 11:04 Відповісти
Так это только начало, еще все впереди )
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23.02.2022 11:19 Відповісти
дочка путлера под американскими санкциями
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23.02.2022 15:03 Відповісти
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23.02.2022 11:13 Відповісти
Забирайте все, але залиште Соловйову хоч італійську віллу на озері Комо...
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23.02.2022 11:20 Відповісти
Эту тварь,у которой руки по плечи в крови ,раздеть в первую очередь надо. Пусть пользуется только тем,что построил,исключительно в кацапских рязанях.
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23.02.2022 11:49 Відповісти
А шо там машка -немытаяголова вещает?
Кто в курсе? Может скинуть сюда?
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23.02.2022 11:20 Відповісти
пан Шуха написал :

"А шо там машка -немытаяголова вещает?

Кто в курсе? Может скинуть сюда? "

уважаемый пан Шуха, с вашего позволения сделаю одно уточнение:

у машки захеровой с её ордынско-вепсовским происхождением, не голова, а БАШКА :

соответственно, эту пресс-хабалку следует называть машка-************.

Эта говорящая немытая Башка сейчас ничего не вещаете: сейчас главный Вещун - это Плешивая Крыса.
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23.02.2022 12:16 Відповісти
Більше санкцій для рашки, більше ******** зброї для України.
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23.02.2022 11:25 Відповісти
Вчора Кулеба зустрічався з Байденом.
Результат:

Кулеба обсудил с Остином американскую поддержку в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. И не просто обсудил - скоро должны начаться определённые поставки. Кроме того, идея закрытия украинского неба в случае необходимости (над которой здесь в комментах многие иронизировали) начинает приобретать кое-какие очертания.
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23.02.2022 11:34 Відповісти
дай бог что-бы так и было
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23.02.2022 15:05 Відповісти
Разговоры на рашу не действуют. То вранье, которое несется из уст "великих" уже даже не воспринимается мировой общественностью. Нужно проверить путина и его окружение на вменяемость.
Вас же все ненавидят , там где русские там война и разруха. Включайте здравый смысл... Украина всегда была гостеприимной и хлебосольной страной и никогда не убивала и не отжимала чужие территории
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23.02.2022 11:30 Відповісти
Правильное суждение, пани Елена:

разговоры на Мордор не действуют, на него действует только остро-болезненное защемление финансовой мошонки всех представителей кремлёвской верхушки. Что и было сегодня сделано в США, в Англии и в Европейском союзе.

Всё отродье кремлёвского клана и всех утырков из Госдуры, голоснувших за признание "независимости" ОРДЛО, забанили:

теперь никто из этих уродов никогда не сможет въехать в цивилизованные страны, а тех, кто в них сидят сейчас, погонят ссаными тряпками вон.

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23.02.2022 12:22 Відповісти
Хороших санкцій проти параші мало не буває.
А вчора після заяви Байдена було стільки крику про зраду.
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23.02.2022 11:43 Відповісти
Так тож кацапские гомосеки зразу разгоняют
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23.02.2022 11:46 Відповісти
На южный берег моря Лаптевых нах...
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23.02.2022 11:48 Відповісти
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23.02.2022 11:51 Відповісти
Пусть у Соловьева две виллы отберут на севере Италии
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23.02.2022 12:16 Відповісти
Виллы на севере Италии у Соловьёва "отберут" румынско-цыганские бомжи, проживающие в Италии, ибо Соловьёв с сегодняшнего дня забанен и больше не сможет въехать на территорию стран Евросоюза.
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23.02.2022 13:10 Відповісти
Сподівались на більше, але для початку і це добре. Тепер чекаємо на що здатна наша клоунська влада. Сподіваюсь на щось більше ніж на відосик з дуже рішучим виглядом обличчя і беззмістовну промову.
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23.02.2022 12:22 Відповісти
какого лмца ? морды
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01.04.2022 00:12 Відповісти
А так хотелось смотаться на итальянскую дачу в эти выходные.
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23.02.2022 12:31 Відповісти
"
Захарова, Симоньян, Соловйов," -жуки навозные.
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23.02.2022 12:34 Відповісти
"Палєзних" санкцій багато не буває, насипайте ще!
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23.02.2022 12:38 Відповісти
Соловьёв может теперь отдохнуть только в коме.
Озеро Комо закрыто на переучёт.
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23.02.2022 12:39 Відповісти
Путин , **** шоб ты сдох!
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23.02.2022 12:41 Відповісти


Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 15 часов назад

ОТКРЫТЬ В

🇺🇸🏦🇷🇺США вводят санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ и госдолга: для госкорпорации они подразумевают запрет на обработку транзакций американскими банками, то есть оказываются заблокированы все долларовые операции. При расчётах с должниками и кредиторами это означает необходимость конвертировать соглашения в евро или даже китайские юани, если ЕС также введут аналогичные санкции. Для главы Шувалова это, как минимум, дополнительные валютные риски и издержки на конвертацию в непопулярную валюту. Помимо этого ВЭБ.РФ является агентом по управлению внешним суверенным долгом РФ: международные резервы России, номинированные в долларах, оказываются также заблокированными. И вопреки взятому в 2018 году курсу на дедолларизацию, в декабре 2021 года Россия вернулась к практике увеличения вложения в американский госдолг: инвестиции в облигации США (номинированы в долларах) за месяц выросли в 1,6 раза - до $3,91 млрд. Получается, более ₽308 млрд Россия просто подарила Америке. И ещё стоит дождаться уточнений, распространяются ли санкции на подконтрольные ВЭБ.РФ структуры. Важный момент, ведь с 2020 года ВЭБ.РФ является институтом развития, в состав которого входят Корпорация МСП, Российский экспортный центр, «Роснано», Фонд «Сколково», Фонд развития промышленности и другие структуры. После объявления санкций также недоступным оказался официальный сайт в Интеренете ВЭБ.РФ. Ограничения на инвестиции в российский госдолг означают, что физическим и юридическим лицам США запрещено приобретать долговые бумаги России не только на первичном рынке (такое ограничение уже действует и оно оказалось неэффективным), но и на вторичном. Совершать сделки через посредников больше не получится. По состоянию на 14 февраля 2022 года на иностранных инвесторов приходится 18,7% всех находящихся в обороте выпущенных ОФЗ. Их стоимость оценивается в ₽2,889 трлн. Год назад на резидентов США приходилась примерно треть от всех иностранных инвестиций - бумаги почти на триллион рублей окажутся в скором времени на рынке. По традиции, спасать госдолг придётся крупнейшим российским госбанкам, которые получают средства на эти цели (и заодно гарантированную доходность) от ЦБ через операции РЕПО. Фактически так осуществляется допэмиссия рублей. Вместе с этим ограниченный спрос ведёт к росту доходность ОФЗ и увеличению расходов на обслуживание госдолга. Уже во вторник доходность по бумагам подскочила до максимального с 2015 года уровня - до 11-12%.
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23.02.2022 14:33 Відповісти
ни хрена себе британцы прессанули на100млрд $ + американцы еще на 300 млрд $ - это просто праздник какой-то
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23.02.2022 15:09 Відповісти
Соловьев ноет, что антисемиты и последователи нацистов забанили его в Европе, потому что он - еврей. И что он тоже персональный враг Гитлера, как Левитан.
https://www.youtube.com/watch?v=hNaT6YzL4AU
* * *

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23.02.2022 14:57 Відповісти
ну после таких евреев как это Шапиро - в мире и растет антисемитизм
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23.02.2022 15:10 Відповісти
Тотальний ленд лізинг від пзрк до винищувачів,й Путін обдрищеться
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23.02.2022 15:31 Відповісти
Интересно,теперь будет соловьев кричать что он еврей?
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23.02.2022 15:38 Відповісти
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