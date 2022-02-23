Захарова, Симоньян, Соловйов, Ротенберги і ЦСКА: хто потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС проти Росії. СПИСОК
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У Міністерстві фінансів США оприлюднили імена членів російської бізнес-еліти, проти яких американський уряд наклав санкції через визнання Росією незаконних формувань на окупованій території Донбасу.
Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ.
Так, під санкції США потрапили два російські державні банки: "Внэшэконом", що відповідає за залучення грошей на Заході, а також "Промсвязьбанк", який обслуговує оборонний сектор. "Внэшэконом" володіє 77,63% акцій ЦСКА. Російський футбольний клуб зіткнеться з тими ж обмеженнями, що і їхній власник.
Усього в санкційному списку 42 дочірні структури "Внєшеконома" та "Промсвязьбанка" – 25 та 17 відповідно. Це "БелВЭБ", "Проминвестбанк", "ВЭБ-лизинг", "ВЭБ Капитал", "ВЭБ Инжиниринг", "Инфравэб", ВЭБ.ДВ, "ВЭБ Азия Лимитед", "Инфраструктура Моложаниново", курорт "Золотое кольцо", "Российский экспортный центр", VEB Ventures, "ВЭБ Сервис", Фабрика проектного финансирования, "Сибуглемет", "Ангстрем-Т", "НМ-Тех", АО "Слава", "Торговый квартал-Новосибирск", "Байкал.Центр", "ПроГород", "ВЭБ.РФ Управление активами", "Росэксимбанк", "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", "Алькес Трейд", "Антарес", ООО "Элитные дома", "ПСБ Инновации и Инвестиции", "Эра", "ПСБ-Форекс", ООО "Хольцвуд", ООО "Коурф", "УК Промсвязь", ООО "Паскаль", "ПСБ Бизнес", Санкт-Петербургская международная банковская конференция, "Сергиево-Посад Лэнд", "ПСБ Авиализинг", "ТехноСофт", ООО "Тринитекс", "ПСБ Лизинг".
Також під санкції США потрапив суверенний борг. Російська Федерація більше не зможе залучати західні гроші для його фінансування ні в США, ні в Європі.
Також США наклали санкції проти:
- Дениса Бортникова – сина голови ФСБ РФ Олександра Бортникова. Денис Бортников обіймає посади заступника президента російського державного банку "ВТБ" та є головою правління банку;
- Петра Фрадкова – виконавчого директора "Промсвязьбанку" та сина експрем’єр-міністра РФ Михайла Фрадкова, який також обіймав посаду очільника Служби зовнішньої розвідки Міноборони РФ. За інформацією Мінфіну США, Петро Фрадков особисто був залучений у процеси налагодження контрактів банку з оборонною галуззю Росії. Він публічно брав участь у спільних засіданнях з Путіним, на яких погоджували угоди про надання коштів для державних оборонних проєктів. Крім того, Фрадков є гендиректором ПАТ "Російський експортний центр", який є підрозділом "Внешэкономбанка", проти якого США також запровадили санкції;
- Володимира Кирієнко – колишнього віце-президента держкомпанії "Ростелеком", виконавчого директора групи "VK Group" та сина першого заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Кирієнка. За даними уряду США, Сергій Кирієнко курує напрям внутрішньої політики в РФ. Володимир Кирієнко залучений в управління найбільшою російською соціальною мережею "ВКонтакте".
Як пояснили в пресслужбі США, все майно та фінансові активи на американській території у цих трьох згаданих осіб заблоковані урядом США.
Крім того, будь-який банк, який погодиться здійснювати транзакції та операції із під санкційними росіянами, може бути також потрапити під санкції уряду США.
Водночас, батьки цих росіян – Олександр Бортников, Михайло Фрадков та Сергій Кирієнко вже перебувають у санкційному переліку Мінфіну США.
Також міністри закордонних справ Євросоюзу на позачерговій зустрічі у вівторок, 22 лютого, одностайно погодили пакет санкцій проти Росії після "визнання" нею ОРДЛО. Під санкції потрапив 351 член Державної думи РФ, які голосували за звернення до Путіна про "визнання" ОРДЛО.
Також у списку 24 фізичні і 3 юридичні особи, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України. Зокрема, під санкції потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов. Всім фізичним особам заборонено вʼїзд на територію Євросоюзу, а наявні там активи будуть заморожені, пише Радіо Свобода.
Також під санкції ЄС потрапили банки "Россия", "Внэшэконом" і "Промсвязьбанк".
Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку - 2".
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про санкції проти п'яти російських банків: "Россия" (основний акціонер - друг президента Росії Юрій Ковальчук), "Промсвязьбанк", "Генбанк" (один з найбільших банків Криму), "Черноморского банка развития и реконструкции" и "Индустриального сберегательного банка".
Також Британія ввела санкції проти Геннадія Тимченка та родини Ротенбергів, наближених до президента РФ олігархів.
Будь ласка, зачекайте...
А под Москвою ловятся лещи,
Водятся грибы, ягоды, цветы
Лучше места в Европе не ищи
Только время зря потратишь ты.....
Теперь говномётам хош-нехош придётся на полном серьёзе "любить" расию-мазафакушку ...
Особенно фартануло захЕровой - "Невыездной работник Министерста Иностранных Дел"...
Там расстреливают за коррупцию и лоббирование личных интересов в правительстве!
Так шо - хай едут...
правительство Италии,не благодарите..
наверное там тоже "голосовал"
может так в список попал
Можете сами поискать на ютубе это заседание, послушать.
Кто в курсе? Может скинуть сюда?
"А шо там машка -немытаяголова вещает?
Кто в курсе? Может скинуть сюда? "
уважаемый пан Шуха, с вашего позволения сделаю одно уточнение:
у машки захеровой с её ордынско-вепсовским происхождением, не голова, а БАШКА :
соответственно, эту пресс-хабалку следует называть машка-************.
Эта говорящая немытая Башка сейчас ничего не вещаете: сейчас главный Вещун - это Плешивая Крыса.
Результат:
Кулеба обсудил с Остином американскую поддержку в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. И не просто обсудил - скоро должны начаться определённые поставки. Кроме того, идея закрытия украинского неба в случае необходимости (над которой здесь в комментах многие иронизировали) начинает приобретать кое-какие очертания.
Вас же все ненавидят , там где русские там война и разруха. Включайте здравый смысл... Украина всегда была гостеприимной и хлебосольной страной и никогда не убивала и не отжимала чужие территории
разговоры на Мордор не действуют, на него действует только остро-болезненное защемление финансовой мошонки всех представителей кремлёвской верхушки. Что и было сегодня сделано в США, в Англии и в Европейском союзе.
Всё отродье кремлёвского клана и всех утырков из Госдуры, голоснувших за признание "независимости" ОРДЛО, забанили:
теперь никто из этих уродов никогда не сможет въехать в цивилизованные страны, а тех, кто в них сидят сейчас, погонят ссаными тряпками вон.
А вчора після заяви Байдена було стільки крику про зраду.
Захарова, Симоньян, Соловйов," -жуки навозные.
Озеро Комо закрыто на переучёт.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 15 часов назад
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🇺🇸🏦🇷🇺США вводят санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ и госдолга: для госкорпорации они подразумевают запрет на обработку транзакций американскими банками, то есть оказываются заблокированы все долларовые операции. При расчётах с должниками и кредиторами это означает необходимость конвертировать соглашения в евро или даже китайские юани, если ЕС также введут аналогичные санкции. Для главы Шувалова это, как минимум, дополнительные валютные риски и издержки на конвертацию в непопулярную валюту. Помимо этого ВЭБ.РФ является агентом по управлению внешним суверенным долгом РФ: международные резервы России, номинированные в долларах, оказываются также заблокированными. И вопреки взятому в 2018 году курсу на дедолларизацию, в декабре 2021 года Россия вернулась к практике увеличения вложения в американский госдолг: инвестиции в облигации США (номинированы в долларах) за месяц выросли в 1,6 раза - до $3,91 млрд. Получается, более ₽308 млрд Россия просто подарила Америке. И ещё стоит дождаться уточнений, распространяются ли санкции на подконтрольные ВЭБ.РФ структуры. Важный момент, ведь с 2020 года ВЭБ.РФ является институтом развития, в состав которого входят Корпорация МСП, Российский экспортный центр, «Роснано», Фонд «Сколково», Фонд развития промышленности и другие структуры. После объявления санкций также недоступным оказался официальный сайт в Интеренете ВЭБ.РФ. Ограничения на инвестиции в российский госдолг означают, что физическим и юридическим лицам США запрещено приобретать долговые бумаги России не только на первичном рынке (такое ограничение уже действует и оно оказалось неэффективным), но и на вторичном. Совершать сделки через посредников больше не получится. По состоянию на 14 февраля 2022 года на иностранных инвесторов приходится 18,7% всех находящихся в обороте выпущенных ОФЗ. Их стоимость оценивается в ₽2,889 трлн. Год назад на резидентов США приходилась примерно треть от всех иностранных инвестиций - бумаги почти на триллион рублей окажутся в скором времени на рынке. По традиции, спасать госдолг придётся крупнейшим российским госбанкам, которые получают средства на эти цели (и заодно гарантированную доходность) от ЦБ через операции РЕПО. Фактически так осуществляется допэмиссия рублей. Вместе с этим ограниченный спрос ведёт к росту доходность ОФЗ и увеличению расходов на обслуживание госдолга. Уже во вторник доходность по бумагам подскочила до максимального с 2015 года уровня - до 11-12%.
https://www.youtube.com/watch?v=hNaT6YzL4AU
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