Захарова, Симоньян, Соловйов, Ротенберги і ЦСКА: хто потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС проти Росії. СПИСОК

У Міністерстві фінансів США оприлюднили імена членів російської бізнес-еліти, проти яких американський уряд наклав санкції через визнання Росією незаконних формувань на окупованій території Донбасу.

Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ.

Так, під санкції США потрапили два російські державні банки: "Внэшэконом", що відповідає за залучення грошей на Заході, а також "Промсвязьбанк", який обслуговує оборонний сектор. "Внэшэконом" володіє 77,63% акцій ЦСКА. Російський футбольний клуб зіткнеться з тими ж обмеженнями, що і їхній власник.

Усього в санкційному списку 42 дочірні структури "Внєшеконома" та "Промсвязьбанка" – 25 та 17 відповідно. Це "БелВЭБ", "Проминвестбанк", "ВЭБ-лизинг", "ВЭБ Капитал", "ВЭБ Инжиниринг", "Инфравэб", ВЭБ.ДВ, "ВЭБ Азия Лимитед", "Инфраструктура Моложаниново", курорт "Золотое кольцо", "Российский экспортный центр", VEB Ventures, "ВЭБ Сервис", Фабрика проектного финансирования, "Сибуглемет", "Ангстрем-Т", "НМ-Тех", АО "Слава", "Торговый квартал-Новосибирск", "Байкал.Центр", "ПроГород", "ВЭБ.РФ Управление активами", "Росэксимбанк", "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", "Алькес Трейд", "Антарес", ООО "Элитные дома", "ПСБ Инновации и Инвестиции", "Эра", "ПСБ-Форекс", ООО "Хольцвуд", ООО "Коурф", "УК Промсвязь", ООО "Паскаль", "ПСБ Бизнес", Санкт-Петербургская международная банковская конференция, "Сергиево-Посад Лэнд", "ПСБ Авиализинг", "ТехноСофт", ООО "Тринитекс", "ПСБ Лизинг".

Також під санкції США потрапив суверенний борг. Російська Федерація більше не зможе залучати західні гроші для його фінансування ні в США, ні в Європі.

Також США наклали санкції проти:

Дениса Бортникова – сина голови ФСБ РФ Олександра Бортникова. Денис Бортников обіймає посади заступника президента російського державного банку "ВТБ" та є головою правління банку;

Петра Фрадкова – виконавчого директора "Промсвязьбанку" та сина експрем’єр-міністра РФ Михайла Фрадкова, який також обіймав посаду очільника Служби зовнішньої розвідки Міноборони РФ. За інформацією Мінфіну США, Петро Фрадков особисто був залучений у процеси налагодження контрактів банку з оборонною галуззю Росії. Він публічно брав участь у спільних засіданнях з Путіним, на яких погоджували угоди про надання коштів для державних оборонних проєктів. Крім того, Фрадков є гендиректором ПАТ "Російський експортний центр", який є підрозділом "Внешэкономбанка", проти якого США також запровадили санкції;

Володимира Кирієнко – колишнього віце-президента держкомпанії "Ростелеком", виконавчого директора групи "VK Group" та сина першого заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Кирієнка. За даними уряду США, Сергій Кирієнко курує напрям внутрішньої політики в РФ. Володимир Кирієнко залучений в управління найбільшою російською соціальною мережею "ВКонтакте".

Як пояснили в пресслужбі США, все майно та фінансові активи на американській території у цих трьох згаданих осіб заблоковані урядом США.

Крім того, будь-який банк, який погодиться здійснювати транзакції та операції із під санкційними росіянами, може бути також потрапити під санкції уряду США.

Водночас, батьки цих росіян – Олександр Бортников, Михайло Фрадков та Сергій Кирієнко вже перебувають у санкційному переліку Мінфіну США.

Також міністри закордонних справ Євросоюзу на позачерговій зустрічі у вівторок, 22 лютого, одностайно погодили пакет санкцій проти Росії після "визнання" нею ОРДЛО. Під санкції потрапив 351 член Державної думи РФ, які голосували за звернення до Путіна про "визнання" ОРДЛО.

Також у списку 24 фізичні і 3 юридичні особи, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України. Зокрема, під санкції потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов. Всім фізичним особам заборонено вʼїзд на територію Євросоюзу, а наявні там активи будуть заморожені, пише Радіо Свобода.

Також під санкції ЄС потрапили банки "Россия", "Внэшэконом" і "Промсвязьбанк".

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку - 2".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про санкції проти п'яти російських банків: "Россия" (основний акціонер - друг президента Росії Юрій Ковальчук), "Промсвязьбанк", "Генбанк" (один з найбільших банків Криму), "Черноморского банка развития и реконструкции" и "Индустриального сберегательного банка".

Також Британія ввела санкції проти Геннадія Тимченка та родини Ротенбергів, наближених до президента РФ олігархів.