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Статки найбагатших росіян скоротилися на $32 млрд з початку року, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Статки найбагатших росіян скоротилися на $32 млрд з початку року, - Bloomberg

Статки російських бізнесменів цього року скоротилися на 32 мільярди доларів через агресію РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg.

Очолив список "збіднілих" бізнесменів Генадій Тимченко, член ради директорів "Сібура" та "Новатека". У 2022 році його статки скоротились майже на третину (6,4 млрд доларів).

Статки акціонера "Новатеку " Леоніда Міхельсона цього року впали на 6,2 млрд доларів, а статки голови Лукойлу Вагіта Алекперова впали приблизно на 3,5 млрд  доларів.

Загальні статки російських мільярдерів, за даними Bloomberg, наразі становлять 343 млрд доларів. Наприкінці минулого року їхні загальні статки оцінювалися в 375 млрд доларів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
вяличие штука накладная, надо платить по счетам
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23.02.2022 09:48
+6
Потрібно зробити усіх вротебергів пуйла ніщєбродамі...
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23.02.2022 09:48
+5
зєлєжопікі...а Порошенко знову у 80 раз збагатився за рахунок війни?
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23.02.2022 09:53
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вяличие штука накладная, надо платить по счетам
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23.02.2022 09:48 Відповісти
тобто вротенбергів...
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23.02.2022 09:50 Відповісти
и интересно почему до сих по не читал про похорон Путина у Рашке за бутылку Боярышника убивают а тут 32 лярда прогудело в бумажках США и виновник до сих пор испражняются и гадит тварь...
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23.02.2022 10:42 Відповісти
Потрібно зробити усіх вротебергів пуйла ніщєбродамі...
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23.02.2022 09:48 Відповісти
Зае....сь. Вибачте за мій "французький".
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23.02.2022 09:48 Відповісти
яка сумна новина(((
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23.02.2022 09:48 Відповісти
Вони мабуть у всіх скоротилися, крім Ахмєтова.
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23.02.2022 09:50 Відповісти
Бабломойський збіднів, чи фірташ з пінчуком?
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23.02.2022 09:59 Відповісти
Можу ще одне прізвище назвати.
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23.02.2022 10:01 Відповісти
То ти вундеркіндер, холєра!
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23.02.2022 10:03 Відповісти
Здогадався про кого я? Бачиш, для цього і твоєї порожньої макітри достатньо.
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23.02.2022 10:06 Відповісти
Що вас так зачепило, призвіще Бубочкиного хазяїна бабломойського? То накину ще. Мервечук, якого Бубочка зробив міліардером. Ну і фірташ не постараждав. Зовсім.
Бубочка- вдячний хлопчик.
Хочете сказати про Порошенка? Прошу. Ось тільки, навряд чи це призвіще можна пов'язати з протекцією вашої плісняви.
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23.02.2022 10:14 Відповісти
Це не мене, це вас зачепило.
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23.02.2022 10:50 Відповісти
Мене? Я лише поповнила вас перелік. Бо чомусь, на призвіщі бабломойський, вас клинить.
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23.02.2022 11:03 Відповісти
Ти пропонуєш зняти з Росії всі санкції, бо вони нічого не дають?
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23.02.2022 09:55 Відповісти
зєлєжопікі...а Порошенко знову у 80 раз збагатився за рахунок війни?
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23.02.2022 09:53 Відповісти
Для них це пиляка, вони втрачене заберуть у долбодятлів, які їх підтримують і будуть ображатися на "піндосів", що ті їх не *******.
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23.02.2022 09:55 Відповісти
Вообще то от раши одни войны . Вот разгромили Сирию . Пришли в Украину
Лидеры мира могли бы просто отобрать все миллиарды у кацапов в банках и военный угар сразу утихнет
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23.02.2022 09:57 Відповісти
 
 