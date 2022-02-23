Статки найбагатших росіян скоротилися на $32 млрд з початку року, - Bloomberg
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Статки російських бізнесменів цього року скоротилися на 32 мільярди доларів через агресію РФ проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg.
Очолив список "збіднілих" бізнесменів Генадій Тимченко, член ради директорів "Сібура" та "Новатека". У 2022 році його статки скоротились майже на третину (6,4 млрд доларів).
Статки акціонера "Новатеку " Леоніда Міхельсона цього року впали на 6,2 млрд доларів, а статки голови Лукойлу Вагіта Алекперова впали приблизно на 3,5 млрд доларів.
Загальні статки російських мільярдерів, за даними Bloomberg, наразі становлять 343 млрд доларів. Наприкінці минулого року їхні загальні статки оцінювалися в 375 млрд доларів.
Топ коментарі
+6 multissstar .
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Бубочка- вдячний хлопчик.
Хочете сказати про Порошенка? Прошу. Ось тільки, навряд чи це призвіще можна пов'язати з протекцією вашої плісняви.
Лидеры мира могли бы просто отобрать все миллиарды у кацапов в банках и военный угар сразу утихнет