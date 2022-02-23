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Від 13 до 26 тисяч інфікованих: у НАН спрогнозували кількість добових заражень СOVID-19 на початок березня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Від 13 до 26 тисяч інфікованих: у НАН спрогнозували кількість добових заражень СOVID-19 на початок березня

В НАН очікують, що на початку березня кількість добових заражень COVID-19 коливатиметься від 13 до 26 тисяч інфікованих за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної академії наук України (НАН).

Так, за даними вчених, середня кількість нових виявлень в Україні склала до 24853 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 240 смертей на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 23799 (20204-27080), протягом тижня 23 лютого – 1 березня 2022 року та 20076 (13797-26511) – протягом тижня 2–8 березня 2022 року. 

Зазначається, що у Києві кількість позитивних ПЛР-тестів уже зменшилася вдвічі, порівняно з піковими значеннями. Водночас, кількість нових виявлень демонструє досягнення пікових значень останніми днями.

Водночас, скоригована на вік спостережувана летальність за уточненими даними у 2–4 рази нижча, ніж середня у 2020 році, й утроє-вп’ятеро нижча, ніж під час "дельта"-хвилі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 25 062 нові випадки захворювання на коронавірус. 297 осіб померло, 37 432 - одужало, - МОЗ

Частка дітей серед хворих продовжила знижуватися. Дитячі ліжка, призначені для хворих на COVID-19, звільнялися швидше, ніж дорослі.
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Дебілів з НАН, котрі наразі ще займаються такими прогнозами треба мобілізовувати і відправляти в окопи передньої лінії оборони.
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23.02.2022 09:59 Відповісти
Дуже хочеться надіятися що мода писати про цю болячку скоро мине. Або вже тоді пишіть за усі хвороби - скільки людей, від якої хвороби вмирає щодня.
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23.02.2022 10:02 Відповісти
Тем более что вчера признали - считают всех умерших С короной, а не только тех, кто ИЗ-ЗА короны.
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23.02.2022 10:42 Відповісти
 
 