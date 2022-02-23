УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14679 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
15 043 62
війна (56290) Луганщина (4415) обстріл (21010) найманці РФ (1968) Гайдай_ЛОГА (905)

Війська РФ обстрілювали із "Градів" Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ застосували "Гради" по населених пунктах Луганщини.

Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В хід пішли "Гради"! Російсько-окупаційні війська гатили увесь день і ніч. Окупанти накривали "градами": Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія била по таким населеним пунктам: Станица Луганська, Трьохізбенка, Попасна, Оріхове, Золоте, Троїцьке, Лобачеве", - зазначив він.

Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 01
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 02
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 03
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 04
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 05
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 06
Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 07

Читайте також: Один український воїн загинув, ще шість поранено та травмовано на Донбасі. За добу - 96 обстрілів з боку військ РФ, - штаб ООС

"На фото обстріляна Трьохізбенка. Знову житлові будинки. Без жертв. Працюємо над відновленням комунікацій", - додав очільник області.

Війська РФ обстрілювали із Градів Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай 08

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Кацапи-горіти вам усім у пеклі і це відбудеться скоріши чим ви думєтє, хоча чим свиням думати...
показати весь коментар
23.02.2022 10:00
+9
что там гомнакомандующий? сидит-молчит?
показати весь коментар
23.02.2022 10:05
+8
ну про калєні гаваріть нє тєбє алєню-бєларусі ужє нєт,как і бєларусской нациі і нє абіжайся на правду...
показати весь коментар
23.02.2022 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи-горіти вам усім у пеклі і це відбудеться скоріши чим ви думєтє, хоча чим свиням думати...
показати весь коментар
23.02.2022 10:00 Відповісти
ну про калєні гаваріть нє тєбє алєню-бєларусі ужє нєт,как і бєларусской нациі і нє абіжайся на правду...
показати весь коментар
23.02.2022 10:31 Відповісти
Закончил?! Молодец! А теперь марш под стол дальше ублажать своего кацапского хозяина.
показати весь коментар
23.02.2022 11:00 Відповісти
А чого лохам ображатися - що наші 73% , що браття сябри з квіточками омону і босими ніжками на лавочках (( воістину братські народи що одні що інші з трохи поїхавшим дахом (( Різниця між нами все-таки є , у нас хоч дехто чинить опір а у вас усі обісралися , у лайно влізли і чичиркаєте із нього ((( Буде він тут бляха про коліна розповідати , тобі коли кацапам усебе вдома лижеш взуття раком вино хто на колінах стоїть ? маэш очі на дупі чи на потилиці ? ))
показати весь коментар
23.02.2022 12:01 Відповісти
что там гомнакомандующий? сидит-молчит?
показати весь коментар
23.02.2022 10:05 Відповісти
не мешай - чапай думу думает...
показати весь коментар
23.02.2022 10:11 Відповісти
Это не смешно. Животное командует нашей армией. Его нужно убирать, желательно пусть уходит сам.
показати весь коментар
23.02.2022 10:14 Відповісти
Чухає фаберже.
показати весь коментар
23.02.2022 10:11 Відповісти
У нас уже тоже какоето искажение психики идёт... Это не шутки☝️ Русонацисты обостряют ситуацию, напрямую угрожают, а у нас главноком. и министр обороны - вот это вот🤢 Неужели нет полит силы которая поставит руба вопрос о том что эта мразь должна уйти и предстать перед судом?
показати весь коментар
23.02.2022 10:20 Відповісти
Що обрали корисні ідіоти, те і маємо. Селяві.
показати весь коментар
23.02.2022 10:23 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2022 10:45 Відповісти
тоді питань нема...
показати весь коментар
23.02.2022 19:55 Відповісти
оно не способно выполнять свои обязанности, не подходит для этого ни по каким параметрам, дальнейшее пребывание существа на этом посту для страны подобно смерти. Армия и внешние отношения критично важны сейчас для выживания страны, и писькограй полностью скомпрометировал себя в этих областях. Он должен сам уйти и предстать перед судом и быть судимым по всей строгости.
показати весь коментар
23.02.2022 10:12 Відповісти
Головнокомандувача по факту у нас немає. Чим менше буде втручатися у військові справи - тим краще. На щастя, бойових генералів на командних посадах вистачає.
показати весь коментар
23.02.2022 10:21 Відповісти
уймись кацап
показати весь коментар
23.02.2022 10:11 Відповісти
Якесь гіпертрофіруване уявлення у кацапні щодо завойовування прихильності населення до себе! Чи вони й на нашому Донбасі діють за калькою Б'ЙОТ, ЗНАЧИТ ЛЮБІТ? А взагалі, це пекло, яке повинно поглинути і спалити цю мерзоту до останнього лаптя!
показати весь коментар
23.02.2022 10:10 Відповісти
ну там у много населения "гіпертрофіруване уявлення" , мол по-ним стреляют из-за хохлов, а так бы не стреляли
показати весь коментар
23.02.2022 11:00 Відповісти
Ніхто про це навіть не думає. Йде захоплення територій для бурятів і якутів, місцеве населення вже давно списане на бойові втрати. Лугандонські родичи після феєричного святкування початку нового проживання у рабстві цікавляться у вільних людей, як будуть справи з пенсіями. "Ми же горбатілі на Україну". Відповідь одна:"Ідіть на КУЙ, путін подасть."Щось не чути велікой зонтолетальной віцепрімєркі про там же наші люді.
показати весь коментар
23.02.2022 11:09 Відповісти
Ну они не далеки от истины. Вчера смотрел видео о "беженцах" из ОРДЛО. Так вот, одна тётка из автобуса, на полном серьезе, рассказывала журналистке, что была вынуждена эвакуироваться по той причине, что она уже сидела в подвале, в 14-году в Дебальцево, под "обстрелами ВСУ"!!!!! Т.е. факт того, что Дебальцево обороняли ВСУ и им так же прилетало наступающей стороны её ни сколько не тревожит. Она "знает", что по её подвалу стреляли ни боевики, а именно украинская армия. Вот вам и все их представления.
показати весь коментар
23.02.2022 11:21 Відповісти
Гірка правда (((
показати весь коментар
23.02.2022 11:59 Відповісти
А ми ще перемир'я дотримуємося?
показати весь коментар
23.02.2022 10:10 Відповісти
Неправакуэмо...
показати весь коментар
23.02.2022 10:18 Відповісти
Они будут бить, на жаль ранее перемирие и мы пришли к тому что сейчас Россия ждёт когда мы начнём стрелять для войны, все как в Грузии
показати весь коментар
23.02.2022 11:25 Відповісти
Но єто же не означает что надо сидеть и ждать непонятно чего, пока гибнет мирное население и разрушается инфраструктура. А для чего они тогда там стоят, наши ВСУ?
показати весь коментар
23.02.2022 11:31 Відповісти
Конечно вы правы, я о пастке ((((( пока игрались в глазах Пу увидеть мир он уверенно продвинулся ещё ближе ....
показати весь коментар
23.02.2022 11:35 Відповісти
Ооо, нарешті хоч один сказав про це. в Україні масса рашкованського бізнесу, банки. Але навіщо санкції? Ми хитрожопі, нехай тим займається поганий Захід і ще поганіші США.
показати весь коментар
23.02.2022 10:16 Відповісти
сподіваюсь ответка е
показати весь коментар
23.02.2022 10:12 Відповісти
Чому МОВЧАТЬ Байрактари?!!!
Що вичикує Зєлька янєлох?!!!
показати весь коментар
23.02.2022 10:12 Відповісти
Не позорься, стратеХ...
Даже дети это понимают.
показати весь коментар
23.02.2022 10:21 Відповісти
А де наш великий полководець, потрібно терміново евакуювати цивільне населення з 20кілометрової зони на лінії зіткнення і почати давати адекватну відповідь, на обстріли, а не терпіти🤬
показати весь коментар
23.02.2022 10:14 Відповісти
Скільки можна пиати оте недолуге БОЙОВИКИ? Які бойовики? Треба писати - РОСІЯНИ, російська армія.
показати весь коментар
23.02.2022 10:15 Відповісти
А видео есть этих преступлений? Показать это всё на весь мир.
показати весь коментар
23.02.2022 10:16 Відповісти
Так не пускают туда кучу западных журналистов. Юра недавно говорил об этом...

Такие действия власти ведь явная помощь агрессору в информационной войне!

Было бы неплохо знать украинцам кому мы этим обязаны, поименно!
показати весь коментар
23.02.2022 10:23 Відповісти
будут постоянно кошмарить, а при ответке вопить шо на них напали. надо принимать решения без оглядки на вопли и прямо заявить что за обстрелы будут последствия. но у зели яиц нет, он луше отведет
показати весь коментар
23.02.2022 10:19 Відповісти
Питання , як відповіла наша артилерія .
показати весь коментар
23.02.2022 10:22 Відповісти
Рашисти б'ють по нашій території чи по своїм??? Якщо по нашій, то для населення цих міст це не просто ескалація, це кінець світу. Чи чекаємо, коли в руїнах буде більше і більше міст?
показати весь коментар
23.02.2022 10:27 Відповісти
Треба було більше підтримувати тайожений союз та ОПЗЖ. Камон ці люди у більшості своїй самі винні.
показати весь коментар
23.02.2022 10:40 Відповісти
Следует в украинских городах на больших экранах круглосуточно показывать все бесчинства "русского мира". Чтобы о нем знали правду. И любителям "русского мира" туда не захотелось идти.
показати весь коментар
23.02.2022 11:08 Відповісти
Ти ще тут? Так підходь, не бійся. Ми тебе побратаємо, землі у нас багато їсти є шо.
показати весь коментар
23.02.2022 11:14 Відповісти
і як тепер нам....коли вони б,ють по мирним...?
показати весь коментар
23.02.2022 11:13 Відповісти
Треба терміново до міжнародного суду подавати.....
показати весь коментар
23.02.2022 11:29 Відповісти
Байрактар им в Кремль
показати весь коментар
23.02.2022 11:38 Відповісти
 
 