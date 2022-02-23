Війська РФ обстрілювали із "Градів" Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія ворога била по населених пунктах Луганщини, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ застосували "Гради" по населених пунктах Луганщини.
Про це повідомив у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"В хід пішли "Гради"! Російсько-окупаційні війська гатили увесь день і ніч. Окупанти накривали "градами": Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. Артилерія била по таким населеним пунктам: Станица Луганська, Трьохізбенка, Попасна, Оріхове, Золоте, Троїцьке, Лобачеве", - зазначив він.
"На фото обстріляна Трьохізбенка. Знову житлові будинки. Без жертв. Працюємо над відновленням комунікацій", - додав очільник області.
Топ коментарі
+26 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.02.2022 10:00
+9 die Sonne b2a94bf7
показати весь коментар23.02.2022 10:05
+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.02.2022 10:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Що вичикує Зєлька янєлох?!!!
Даже дети это понимают.
Такие действия власти ведь явная помощь агрессору в информационной войне!
Было бы неплохо знать украинцам кому мы этим обязаны, поименно!