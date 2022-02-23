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Нацгвардія посилила охорону Каховської ГЕС: Служба буде організована в цілодобовому режимі
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Гвардійці військової частини 3056 разом з поліцією посилили охорону важливого об’єкту критичної інфраструктури – Каховську ГЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
"Наші бійці мають належну підготовку, аби забезпечити охорону гідроелектростанції. Також налагоджена взаємодія із залученими представниками поліції. Тож, довіряйте нам та зберігайте спокій", - сказав заступник командира зі служби капітан Олег Ліщишин.
Служба буде організована в цілодобовому режимі шляхом патрулювання периметру із залученням військової техніки. Також організували тимчасові контрольно-пропускні пункти.
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