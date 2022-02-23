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Нацгвардія посилила охорону Каховської ГЕС: Служба буде організована в цілодобовому режимі

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Нацгвардія посилила охорону Каховської ГЕС: Служба буде організована в цілодобовому режимі

Гвардійці військової частини 3056 разом з поліцією посилили охорону важливого об’єкту критичної інфраструктури – Каховську ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

"Наші бійці мають належну підготовку, аби забезпечити охорону гідроелектростанції. Також налагоджена взаємодія із залученими представниками поліції. Тож, довіряйте нам та зберігайте спокій", - сказав заступник командира зі служби капітан Олег Ліщишин.

Служба буде організована в цілодобовому режимі шляхом патрулювання периметру із залученням військової техніки. Також організували тимчасові контрольно-пропускні пункти.

Читайте: Нацгвардія посилила охорону Дністровської ГАЕС

Автор: Богдан Гуньковський
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ну что сказать ..лучше поздно чем никогда ...шел 8 год войны.
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23.02.2022 09:59 Відповісти
я надеюсь склады с американской, британской, канадской и тыды помощью не взорвутся?
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23.02.2022 10:00 Відповісти
Охраной стратегичных обьектов руководит Сергей Коротких- российский неонацист и фсб-рик, которого Билецкий легализовал через Азов, а Авакос сделал ему карьеру в Нацгвардии
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23.02.2022 10:08 Відповісти
Саме цім повинна займатися нац. гвардія а не гамселити разом з поліцією дубинками підприємців на митингах...Керівництво МВС перетворило це озброєне угруповання в псів на ланцюгу я к до речі і поліцію..
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23.02.2022 10:14 Відповісти
Нацгвардія посилила охорону Каховської ГЕС: Служба буде організована в цілодобовому режимі, чт за юхня как будто раньше несли службу не круглосуточно.
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23.02.2022 12:09 Відповісти
 
 