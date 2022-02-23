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Голови фракцій домовилися, що сьогодні ВР проголосує за постанову щодо забезпечення гарантій Будапештського меморандуму, - нардеп "Голосу" Рудик

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голови фракцій домовилися, що сьогодні ВР проголосує за постанову щодо забезпечення гарантій Будапештського меморандуму, - нардеп

На засіданні голів парламентських фракцій домовилися, що сьогодні Верховна Рада голосуватиме за постанову щодо забезпечення гарантій Будапештського меморандуму.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала голова партії "Голос" Кіра Рудик.

За її словами, сьогодні парламент має розглянути запровадження персональних санкцій щодо тих депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання так званих "ЛДНР", а також близького оточення Володимира Путіна.

Рудик розказала, що далі у порядку денному роботи парламенту буде законопроєкт про вогнепальну зброю.

Нардеп проінформувала, що після 12.00 відбудеться засідання бюджетного комітету.

"Там ми переформатуємо і направимо усі надлишкові кошти держбюджету, близько 20 мільярдів, на витрати безпеки та оборони - 14 мільярдів на ЗСУ та 6 на МВС та прикордонників. Таку пропозицію підтримали усі фракції. Я впевнена, що зараз це пройде комітет і ми сьогодні проголосуємо та виділимо ці кошти", - зазначила політик.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
А Рада не має бажання проголосувати за введення санкцій своїм колегам прихильникам *****??? Ківі, шуфричу та іншим?
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23.02.2022 10:09
+1
Не з того кінця нардепи починають.Треба починати не з "надлишкових коштів бюджету",а з власної зарплати,допомоги,премій і конвертів...Прийміть рішення поки війна працювати "за фрі",волонтерами.
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23.02.2022 10:17
+1
Для розриву дипломатичних стосунків рішення ВР не потрібно, це функція президента і МЗС
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23.02.2022 10:46
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А Рада не має бажання проголосувати за введення санкцій своїм колегам прихильникам *****??? Ківі, шуфричу та іншим?
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23.02.2022 10:09 Відповісти
Не з того кінця нардепи починають.Треба починати не з "надлишкових коштів бюджету",а з власної зарплати,допомоги,премій і конвертів...Прийміть рішення поки війна працювати "за фрі",волонтерами.
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23.02.2022 10:17 Відповісти
І що "Велике Крадівництво" будуть дальше робить в ударних темпах!
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23.02.2022 10:20 Відповісти
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
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23.02.2022 10:25 Відповісти
Дура, где разрыв дипотношений ???

не умеете общаться с агрессором - вон из Рады
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23.02.2022 10:34 Відповісти
Для розриву дипломатичних стосунків рішення ВР не потрібно, це функція президента і МЗС
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23.02.2022 10:46 Відповісти
Президента не видать - наверно хочет спустить на тормоза разрыв отношений с РФ
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23.02.2022 10:48 Відповісти
Рудык - говорящая голова Пинчука , а Пинчук продаёт трубы в рашу
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23.02.2022 10:35 Відповісти
ну и ыдыйоты в зРаде...
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23.02.2022 10:56 Відповісти
 
 