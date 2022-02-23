Повномасштабного вторгнення РФ поки не бачимо, але підготували на цей випадок санкції, - глава МЗС Великої Британії Трасс

У Великій Британії поки не бачать ознак "повномасштабного вторгнення Росії в Україну", але на цей випадок Лондон підготував нові санкції.

Про це заявила глава МЗС Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.

"Ми поки не бачили повномасштабного вторгнення, але ми цілком розуміємо, що якщо президент Путін піде на ескалацію, то ми, міжнародне співтовариство, посилимо наші санкції", - зазначила вона телеканалу Sky News.

Трасс зазначила, що важливо "притримати деякі санкції у шафці" на той "дуже ймовірний випадок", якщо Росія почне повномасштабне вторгнення.

Говорячи про вже оголошені Британією санкції, Трасс заявила, що це - "найжорсткіший пакет, який ми колись застосовували проти Росії". За її словами, це "рішуча відповідь" на події.

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