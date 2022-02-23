Повномасштабного вторгнення РФ поки не бачимо, але підготували на цей випадок санкції, - глава МЗС Великої Британії Трасс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У Великій Британії поки не бачать ознак "повномасштабного вторгнення Росії в Україну", але на цей випадок Лондон підготував нові санкції.
Про це заявила глава МЗС Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.
"Ми поки не бачили повномасштабного вторгнення, але ми цілком розуміємо, що якщо президент Путін піде на ескалацію, то ми, міжнародне співтовариство, посилимо наші санкції", - зазначила вона телеканалу Sky News.
Трасс зазначила, що важливо "притримати деякі санкції у шафці" на той "дуже ймовірний випадок", якщо Росія почне повномасштабне вторгнення.
Говорячи про вже оголошені Британією санкції, Трасс заявила, що це - "найжорсткіший пакет, який ми колись застосовували проти Росії". За її словами, це "рішуча відповідь" на події.
Будь ласка, зачекайте...
вночі 22.02.2022 особа, яка обіймає посаду президента України звернулася до громадян України зі словами про те, що "причин для вашої безсонної ночі немає".
й не було жодного слова вторгнення, але було про "визнання незалежності луганських та донецьких окупованих областей може означати односторонній вихід росії з минських домовленностей".
то чого ви хочете від Заходу?
це теж про відсутність повномаштабного вторгнення на думку сьогоднішнього керівництва України.
Захід вже бив на сполох три тижні поперджаючи Україну, що отримав натомість? - докори в тому, що вони розганяють інформаційну війну гірше совйова зі скабєєвою та руйнують нашу економіку.
то може ви не тим претензії висуваєте?
я ж й кажу: влада не вважає, що відбулося повномаштабне вторгнення то чому його наявність має визнавати Захід?
як бачите керівництво України теж не вважає, що вторгнення вже відбулося.
то може поставите їм ваше питання?
"Дві області, по розміру Швейцарії, відібрала і не бачите?"
1) Донбасс - это Украина?
2) Российские войска вошли на Донбасс?
3) Что по вашему называется словом "Полное вторжение"?
Полное вторженіє це коли пів країни по бомбосховищам сидить, і трупи на вулицях лежать, сподіваємось до цього не дійде. Завжди є куди гірше, навіть тоді, коли здається, що гірше нікуди.
А Украина, руками патриотов и простых украинцев, вводит те санкции, которые может, на которые не нужно собирать 350 ублюдошных дармоедов и ждать пока они наконец-то разродятся коллективным решением - пакует мокшам "груз-200"...