Дипломатичні дії з боку Росії - димова завіса для прикриття агресії проти України, - заступник глави МЗС Польщі Пшидач
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Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач припустив, що дипломатія Кремля у попередні місяці була лише прикриттям для агресії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це дипломат сказав агентству PAP.
"Слід визнати, що попередні дипломатичні дії з боку Росії могли бути просто димовою завісою для здійснення реальних дій проти України", – сказав Пшидач.
Він також заявив, що рішення Росії про "визнання незалежності" ОРДЛО є "абсолютним порушенням міжнародного права" та відмовою від тих самих мінських угод, "які Росія вимагала виконувати, але виключно в частині зобов'язань України", а сама "ніколи не виявляла готовності, наприклад, вивести важку техніку з окупованих нею територій Донбасу.
"Ми бачимо, що Росія в черговий раз відкидає або порушує ті положення, які вона ж і підписала. Важко очікувати, що в майбутньому Росія дотримуватиметься будь-яких інших домовленостей", – сказав дипломат.
Надії на виправлення ситуації Пшидач покладає на санкції проти енергетичного сектора Росії.
"Саме енергетичний сектор забезпечує Путіна засобами для проведення агресивної зовнішньої політики", – вказує заступник голови польського МЗС.
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А-а-а-а-а!!!! Жгите сильнее!!! 😳😱🤯
"В поселке Энергетик срочник угнал установку ГРАД и выпустил 4 ракеты по городской свалке с бездомными собаками. В результате обстрела, который был произведен из установки ГРАД, погибло 45 бездомных животных, десятки псов получили ранения»
Тобто - путін є узурпатором, і в Росії багато років - влада та президент незаконні!!
Человек не приемлет боли и унижений. Но не всякий, есть люди не просто предпочитающие, но и страстно желающие боли и унижения в интимной жизни.
К таким людям относится Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII и VIII созыва Вячеслав Володин.
Доклады со скандальными подробностями личной жизни Вячеслава Володина регулярно попадают на стол президенту России Владимиру Путину. Также президент обладает внушительным видеоархивом сексуальной жизни председателя Госдумы.
В рабочем кабинете Володина и в квартирах его любовников установлены камеры, которые фиксируют похождения спикера. То, что Володин гей - общеизвестно и большого секрета не составляет. В кабинете у Вячеслава хранится и всегда готов к применению большой арсенал БДСМ- аксессуаров и приспособлений.
Володин любит наряжаться в сетчатые колготы, кожаные штаны или шорты с характерными вырезами сзади и спереди, многочисленные маски и кляпы с шариками, "шарики Венеры" тоже не остаются без дела.
Любит председатель Госдумы, когда пара помощников фиксирует его наручниками за специальные скобы у него под столом, а обездвижив, его наказывают с помощью плетей и твердых кавалерийских хлыстов, а затем имитируют насилие над Володиным.
Всё это очень забавляет Владимира Путина.
Также любит президент доклады о любовных перипетиях Володина, когда они с Жириновским не могли поделить бывшего депутата, а ныне губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Когда Дегтярев, буквально разрывался между кабинетами Жириновского и Володина, а спикер и глава ЛДПР чуть не в открытую враждовали, ревнуя Дегтярева друг к другу.
Доходило до того, что Дегтярева на авто Жириновского срочно увозили в больницу, после того как лидер ЛДПР в порыве ревности излишне жестоко наказал Дегтярева. Путин фактически спас Дегтярева, отправив губернатором в Хабаровский край.
Сейчас Вячеслав Володин погрузился в творческую среду и имеет несколько любовников среди актерской богемы, всё сплошь крепкие парни с бородами, да красивыми телосложениями, как и любит спикер.
А своему любимцу по имени Анатоль спикер купил квартиру в центре Москвы, престижный автомобиль и задаривает подарками, иногда милые ссорятся, но не надолго.
Создается впечатление, что президент России Владимир Путин держит Володина председателем Госдумы исключительно из любви к искусству. Что, впрочем, не так уж далеко от истины.