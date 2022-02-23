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Росія (47164) МЗС Польщі (189) Пшидач (23)

Дипломатичні дії з боку Росії - димова завіса для прикриття агресії проти України, - заступник глави МЗС Польщі Пшидач

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Дипломатичні дії з боку Росії - димова завіса для прикриття агресії проти України, - заступник глави МЗС Польщі Пшидач

Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач припустив, що дипломатія Кремля у попередні місяці була лише прикриттям для агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це дипломат сказав агентству PAP.

"Слід визнати, що попередні дипломатичні дії з боку Росії могли бути просто димовою завісою для здійснення реальних дій проти України", – сказав Пшидач.

Він також заявив, що рішення Росії про "визнання незалежності" ОРДЛО є "абсолютним порушенням міжнародного права" та відмовою від тих самих мінських угод, "які Росія вимагала виконувати, але виключно в частині зобов'язань України", а сама "ніколи не виявляла готовності, наприклад, вивести важку техніку з окупованих нею територій Донбасу.

"Ми бачимо, що Росія в черговий раз відкидає або порушує ті положення, які вона ж і підписала. Важко очікувати, що в майбутньому Росія дотримуватиметься будь-яких інших домовленостей", – сказав дипломат.

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Надії на виправлення ситуації Пшидач покладає на санкції проти енергетичного сектора Росії.

"Саме енергетичний сектор забезпечує Путіна засобами для проведення агресивної зовнішньої політики", – вказує заступник голови польського МЗС.
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Федор Капустин@SttNUOU5fBLs12B·22 ч

А-а-а-а-а!!!! Жгите сильнее!!! 😳😱🤯

"В поселке Энергетик срочник угнал установку ГРАД и выпустил 4 ракеты по городской свалке с бездомными собаками. В результате обстрела, который был произведен из установки ГРАД, погибло 45 бездомных животных, десятки псов получили ранения»
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23.02.2022 10:09 Відповісти
А звідки на расєє дипломати-то всьо внатурє гопнікі...
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23.02.2022 10:10 Відповісти
"не стоят бумаги, которую она подписала" (с)
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23.02.2022 16:06 Відповісти
Господи, не можу більше! Смерті прошу! Не відмов, господи! Не для себе ж прошу. Для ***** одного
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23.02.2022 10:12 Відповісти
Путін прийшов неконституційним способом до влади. (Згадайте, коли Єльцин оголосив про свого наступника, і технічно відвалив убік.)
Тобто - путін є узурпатором, і в Росії багато років - влада та президент незаконні!!
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23.02.2022 10:15 Відповісти
БДСМ- Володин в сетчатых колготах и кожаных штанах

Человек не приемлет боли и унижений. Но не всякий, есть люди не просто предпочитающие, но и страстно желающие боли и унижения в интимной жизни.

К таким людям относится Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII и VIII созыва Вячеслав Володин.

Доклады со скандальными подробностями личной жизни Вячеслава Володина регулярно попадают на стол президенту России Владимиру Путину. Также президент обладает внушительным видеоархивом сексуальной жизни председателя Госдумы.

В рабочем кабинете Володина и в квартирах его любовников установлены камеры, которые фиксируют похождения спикера. То, что Володин гей - общеизвестно и большого секрета не составляет. В кабинете у Вячеслава хранится и всегда готов к применению большой арсенал БДСМ- аксессуаров и приспособлений.

Володин любит наряжаться в сетчатые колготы, кожаные штаны или шорты с характерными вырезами сзади и спереди, многочисленные маски и кляпы с шариками, "шарики Венеры" тоже не остаются без дела.

Любит председатель Госдумы, когда пара помощников фиксирует его наручниками за специальные скобы у него под столом, а обездвижив, его наказывают с помощью плетей и твердых кавалерийских хлыстов, а затем имитируют насилие над Володиным.

Всё это очень забавляет Владимира Путина.

Также любит президент доклады о любовных перипетиях Володина, когда они с Жириновским не могли поделить бывшего депутата, а ныне губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Когда Дегтярев, буквально разрывался между кабинетами Жириновского и Володина, а спикер и глава ЛДПР чуть не в открытую враждовали, ревнуя Дегтярева друг к другу.

Доходило до того, что Дегтярева на авто Жириновского срочно увозили в больницу, после того как лидер ЛДПР в порыве ревности излишне жестоко наказал Дегтярева. Путин фактически спас Дегтярева, отправив губернатором в Хабаровский край.

Сейчас Вячеслав Володин погрузился в творческую среду и имеет несколько любовников среди актерской богемы, всё сплошь крепкие парни с бородами, да красивыми телосложениями, как и любит спикер.

А своему любимцу по имени Анатоль спикер купил квартиру в центре Москвы, престижный автомобиль и задаривает подарками, иногда милые ссорятся, но не надолго.

Создается впечатление, что президент России Владимир Путин держит Володина председателем Госдумы исключительно из любви к искусству. Что, впрочем, не так уж далеко от истины.
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23.02.2022 10:16 Відповісти
Одним словом *********.
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23.02.2022 10:20 Відповісти
 
 