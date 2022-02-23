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Рекомендуємо українцям не їхати до РФ. Тим, хто зараз перебуває там, радимо негайно повернутися, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рекомендуємо українцям не їхати до РФ. Тим, хто зараз перебуває там, радимо негайно повернутися, - МЗС

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію", - йдеться у заяві МЗС.

Наголошується також, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в Російській Федерації.

На випадок виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, повідомляються контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території Російської Федерації:

Посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: [email protected], [email protected]).

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: [email protected]).

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: [email protected]).

Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: [email protected]).

Консульство України в Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: [email protected]).

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
Тим хто поїхав не повертайтеся, на х.. ви потрібні якщо ще їздите в парашку..
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23.02.2022 10:17
+26
Це особисто моя думка-тільки той хто несповна розуму може продовжувати їздити до ворога,тим більше під час війни...
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23.02.2022 10:17
+21
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23.02.2022 10:16
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23.02.2022 10:16 Відповісти
Переодягнуть у форму бійців ЗСУ, і положать трупи біля українських танків Т -90 у Кемерівській області.
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23.02.2022 10:30 Відповісти
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23.02.2022 13:41 Відповісти
Тим хто поїхав не повертайтеся, на х.. ви потрібні якщо ще їздите в парашку..
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23.02.2022 10:17 Відповісти
Це особисто моя думка-тільки той хто несповна розуму може продовжувати їздити до ворога,тим більше під час війни...
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23.02.2022 10:17 Відповісти
тим більше,що у Польщі,наприклад,великий дефіцит на ринку праці...
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23.02.2022 11:45 Відповісти
А я бы рекомендовал пограничной службе Украины не пускать назад тех кто сейчас в РыФе...
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23.02.2022 10:19 Відповісти
Пускать, но только после собеседования с СБУ, а до этого развернуть для них лагеря беженцев, пусть ждут очереди
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23.02.2022 10:23 Відповісти
Ага...
И развернуть эти "лагеря беженцев" в Счастье, Золотом, Крымском, Волновахе и дальше по списку из сводок...
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23.02.2022 10:27 Відповісти
Я лично никогда не был в России - хотя люди которые раньше ездили в Россию на заработки рассказывали как их русские ненавидели и унижали и еще и войны не было. Вот такая вот дикая Россия.
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23.02.2022 10:23 Відповісти
Русские в России ненавидят всех, не только украинцев. Да они даже своих соседей по многоэтажке ненавидят. Я жил в нескольких городах РФ, и везде было одно и тоже, мужики с одного района города ожесточенно били мужиков с другого района, если вдруг те переходили "границы". Это больше похоже на инстинкты животных, чем на поведение человека, и это всегда ставило меня в тупик, как так можно жить. А ещё больше меня удивляло то, что когда я говорил, что, мол, это как-то ненормально, все вокруг пожимали плечами и говорили "а что тут такого? У вас же тоже самое." И никакими словами нельзя было объяснить, что нет, у нас не так. Кацапы живут в говне и искренне верят, что все в мире живут в говне тоже, не может же быть, что это только они такие конченые. При этом многие ездят по всяким Тайландам на курорты, и не привозят оттуда в голове ничего нового и хорошего, наоборот, это они туда везут Россию.
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23.02.2022 10:46 Відповісти
Как ничего хорошего не привозят?
А гостинничное мыло, полотенца, гостинничные тапочки?
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23.02.2022 11:10 Відповісти
А тих, хто повернеться - необхідно піддати контрразвідувальній перевірці. Обов'язково
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23.02.2022 10:25 Відповісти
скоты уже....я не езжу уже 7 лет в белгород к родственникам и не собираюсь даже .для меня рашка умерла...и не общаюсь даже ....а те кто хочет и нужно общаться так вам на шару все блага западной цивилизации куча меседжэров пиши, говори, смотри до всирачки друг на друга сутками .прошли времена что скучали...писали письма .голубями почту хахахаха
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23.02.2022 10:25 Відповісти
Украинцы и не едут туда, зачем это предупреждение?
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23.02.2022 10:28 Відповісти
нахер они тут нужны. Это ж коллаборанты и малоросы...
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23.02.2022 10:30 Відповісти
тільки примітивні дебіли можуть пертися в фашистську Масковію, то хай там і остаються назавжди, таких продажників нам не треба тут, нам достатньо бидлостана на сході та 12% колаборантів, котрі підтримують так зване ОПЗЖ
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23.02.2022 10:32 Відповісти
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23.02.2022 10:33 Відповісти
На паспортах цих заробітчан погранцям слід ставити штамп путін - ху..ло. Проблема вирішиться сама собою.
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23.02.2022 10:36 Відповісти
возвращайтесь мать вашу..... или будет в обменном фонде нахватают вас дураков там как уже было, ещё вас не хватало освобождать из плена .то не верещите от туда ПАМАГИТЕ....СПАСИТЕ .ИДИТЕ ВСЕ НАХ...((
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23.02.2022 10:49 Відповісти
Помиийте їх хоч на кордоні, шолє...
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23.02.2022 10:50 Відповісти
Ті хто там зараз перебуває просто йдуть нах..й. Підкацапники срані.
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23.02.2022 10:52 Відповісти
с возвращенцами я бы не торопился. Все вменяемые оттуда вернулись еще в 2014 году. А те кто поедут сейчас, либо долбоебы либо завербованные русней
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23.02.2022 10:57 Відповісти
На мою думку, ті що сьогодні на росії не українці. Хай там залишаються. На Засрашці проживає більше українців чим де на світі, але ніхто з них не виступає проти агресії росії проти України, стали хохлами,малоросами і навіть великими ворогами. А тут московити почуваються хазяями, вони повсюду, у Верховній Раді, в уряді, в облрадах, в банках і диктують свої вимоги на підтримку Засрашки. Тут їм Рай, скізь лунає їхня мова, фільми, книги, продукти. На росії немає ні одної української школи, я вже не кажу про мову, чи фільми. Чому так, манкрути?
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23.02.2022 11:08 Відповісти
лорачка, брежня, лобода епуча....марув і всі пробляді українські....як ви будете їхати сюди і дивитись у очі ? хоча вони бдуть в лаптестані..... Раком всих карданом от ЗІЛа.
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23.02.2022 11:12 Відповісти
А скільки паскудників поіхали туди на заробітки сотні тисяч якщо не понад мільйон ,ось мораль цих негідників ,кому война ,а кому мать родна . До речі є такі що виіхали в рф ,а тут отримуцють субсидію та інші пільги ,може пора розібратись ?
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23.02.2022 11:17 Відповісти
хай МЗС займається тим , що зараз нагальне . Немає в ********** українців . Хохли можуть будь , жебраки , сочуствуїщє , запроданці , #обнуті і тощо . Тощо може будь найбільше . Українців там немає !!!
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23.02.2022 11:20 Відповісти
а ще В росію їздять просто тупі.РАБИ.

яким пофік,що їх принижують...НЕ ЗДАТНІ ВИВЧИТИ іноземну на якомусь елементарному рівні,щоб поїхати на заробітки на Захід..
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23.02.2022 11:47 Відповісти
Україна припинить дипломатичні стосунки з росією. Консульські функції будуть виконуватися через консульство їншої країни, наприклад, Казахстану чи Китаю. Мабуть зараз про це домовляються. І про це українські дипломати зараз попереджають на своїй пташиній мові бюрократів. А по-народному, то це звучить: валіть додому і нікуди не рипайтесь, бо війна. Ми вас попереджаємо, що ми вам не допоможемо, бо війна.
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23.02.2022 11:23 Відповісти
Україна припинить дипломатичні стосунки з росією. Консульські функції будуть виконуватися через консульство їншої країни, наприклад, Казахстану чи Китаю.

НІ.

ЛИШЕ через посольства Литви або Польщі
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23.02.2022 11:43 Відповісти
Я ЗА
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23.02.2022 11:48 Відповісти
візовий режим для громадян кацапстану конче необхідний..

косяпен не втримаються ,і зроблять аналогічне для громадян України..

Це ОБМЕЖИТЬ поїздки українців до країни -агресора..
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23.02.2022 11:42 Відповісти
Млять!
У тёщи там и квартира, и дача, и дом в деревне....
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23.02.2022 12:14 Відповісти
НІКОГО не впускати, нехай щастить!
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23.02.2022 12:39 Відповісти
я хоть там и родился некстати не был 25 лет и до смерти не опоганюсь!
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23.02.2022 13:42 Відповісти
 
 