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Литва (1531) ПАРЄ (806) Росія (47164)

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен пропонує припинити членство Росії в ПАРЄ: РФ грубо порушила Статут Ради Європи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен пропонує припинити членство Росії в ПАРЄ: РФ грубо порушила Статут Ради Європи

Спікер парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен пропонує виключити Росію зі складу Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Закликаю Парламентську асамблею Ради Європи та Раду міністрів вжити спільних дій щодо припинення членства Росії у Раді Європи", - йдеться в повідомленні.

За її словами, порушивши територіальну цілісність України та принцип верховенства права, Росія грубо порушила Статут Ради Європи.

"Оголосивши про "визнання" українських Донецька та Луганська, вкотре порушила територіальну цілісність та суверенітет України, міжнародне право та Мінські домовленості", - наголосила Чміліте-Нільсен.

Вона зазначила, що Росії необхідно дати зрозуміти, що державі у нинішньому вигляді немає місця в організаціях держав, які захищають демократію.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Нас бы куда более устроило бы прекращение ее существования вообще.
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23.02.2022 10:19
+12
а почему Украина этого не требует?!
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23.02.2022 10:21
+8
Литві - респект, бо вона завжди нас підтримувала.
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23.02.2022 10:27
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Нас бы куда более устроило бы прекращение ее существования вообще.
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23.02.2022 10:19 Відповісти
Час настане.

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23.02.2022 10:42 Відповісти
+++++
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23.02.2022 10:20 Відповісти
Смердючіх лапатних свиней потрібно давно повикидати з усого цивілізованого світу.Щоб смєрди та не забруднювали повітря...
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23.02.2022 10:20 Відповісти
ну хоть кто-то вспомнил....
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23.02.2022 10:21 Відповісти
Литві - респект, бо вона завжди нас підтримувала.
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23.02.2022 10:27 Відповісти
а почему Украина этого не требует?!
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23.02.2022 10:21 Відповісти
Украина не требует??? Просто ей надоело повторять - "выгоните агрессора из ПАРЕ"!
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23.02.2022 11:01 Відповісти
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23.02.2022 10:21 Відповісти
из оон выпуливайте свинособак, они там незаконно.
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23.02.2022 10:22 Відповісти
да "срать они хотели" на ваше парэ
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23.02.2022 10:24 Відповісти
Так у власному лайні і захлинуться - час обов'язково настане
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23.02.2022 10:29 Відповісти
А чем вы думали когда их вернули после окупации крыма? Вот вам и результат ваших умиротворений.
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23.02.2022 10:25 Відповісти
Гаманцем власним вони думали коли рашку повертали , дуже хотілося кацапських внесків (( у цьому світі все продається , на жаль , в тім числі і мир можна вигідно продати , що срані ойропщики і зробили - їм гроші , а нам війна (((
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23.02.2022 10:46 Відповісти
не заганяй, не литовці повертали а німецько-італійське гівно
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23.02.2022 10:53 Відповісти
І з ПАРЄ, і з ООН- русню ГЕТЬ!!! Щоб ніякі тостиє та нЄБЄНзІ не смерділи своїм ординським духом!
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23.02.2022 10:27 Відповісти
Для початку потрібно зробити так щоб цим духом не смердів український президент із його шашликами і відсутністю війни !
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23.02.2022 10:47 Відповісти
Я- ЗА, а як? Його вже бачити не хочеться, а тим паче чути, як воно гундить усіляку
фуєту! Але позбавити його посту не стане голосів! Хіба що, якщо почне стріляти у парламенті, як у кінушкЄ, санітарів викликать.
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23.02.2022 10:59 Відповісти
Підтримую, гнати терористів і вбивць зі всіх світових майданчиків.
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23.02.2022 11:03 Відповісти
Вже з 2008 року, і з 2014... І зупинятись не збирається.
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23.02.2022 11:12 Відповісти
 
 