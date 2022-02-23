"Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ", - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів України запровадити більше санкцій проти РФ.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ. Перші рішучі кроки були здійснені вчора, і ми вдячні за них. Зараз необхідно збільшувати тиск. Завдати удару по економіці РФ і оточенню Путіна. Болісного удару. І зробити це вже зараз", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+1 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар23.02.2022 10:29
+1 AlexBrentano
показати весь коментар23.02.2022 10:29
+1 Игорь Майстренко
показати весь коментар23.02.2022 11:05
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Але він дуже, просто маніакально, ненавидить Україну та українців.
От Краматорска до Житомира. Причем непосредственно в населенных пунктах, на въездах, мостах, ключевых точках и т.п. Деньги есть, бетон есть, люди есть. Почему это не сделать? Если что, через год сроем.
Пусть видят, что страна будет защищаться.