"Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів України запровадити більше санкцій проти РФ.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ. Перші рішучі кроки були здійснені вчора, і ми вдячні за них. Зараз необхідно збільшувати тиск. Завдати удару по економіці РФ і оточенню Путіна. Болісного удару. І зробити це вже зараз", - йдеться в повідомленні.

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