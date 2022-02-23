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"Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів України запровадити більше санкцій проти РФ.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ. Перші рішучі кроки були здійснені вчора, і ми вдячні за них. Зараз необхідно збільшувати тиск. Завдати удару по економіці РФ і оточенню Путіна. Болісного удару. І зробити це вже зараз", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кулеба обговорив із главою Пентагону Остіном практичні кроки задля захисту України. Йшлося про співпрацю у галузях ППО та ПРО, - МЗС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+1
Санкции не самое главное. Главнее приготовит цветы для встречи , такие как васильки, гвоздики, тюльпаны, это для ***** куда приятнее санкций.
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23.02.2022 10:29
+1
Нам потрібно більше на себе надіятись !
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23.02.2022 10:29
+1
я предлагаю запустить массовую постройку укреплений.
От Краматорска до Житомира. Причем непосредственно в населенных пунктах, на въездах, мостах, ключевых точках и т.п. Деньги есть, бетон есть, люди есть. Почему это не сделать? Если что, через год сроем.
Пусть видят, что страна будет защищаться.
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23.02.2022 11:05
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Санкции не самое главное. Главнее приготовит цветы для встречи , такие как васильки, гвоздики, тюльпаны, это для ***** куда приятнее санкций.
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23.02.2022 10:29 Відповісти
Нам потрібно більше на себе надіятись !
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23.02.2022 10:29 Відповісти
СКАЖУ ПРОСТО: ТАК КАК ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ТО нас бы уже давно не было ни в живых , ни страны...((
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23.02.2022 10:45 Відповісти
Зниження цін на нафту може трохи заспокоїти Путлера...
Але він дуже, просто маніакально, ненавидить Україну та українців.
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23.02.2022 10:34 Відповісти
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23.02.2022 10:35 Відповісти
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23.02.2022 10:36 Відповісти
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23.02.2022 10:37 Відповісти
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23.02.2022 10:39 Відповісти
Главное для Украины продолжать торговать с Московией. Электроэнергией, топливом, углём, чем угодно, лишь бы шла торговля. Ничего, что нам для покупки электроэнергии приходится останавливаь свои атомные электростанции. Еще правильнее останавливать ТЭС из-за того что не закупили уколь. Правда Ахметов закупил, но мы это ему припомним после войны, вернее после капитуляции.
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23.02.2022 10:43 Відповісти
про патроны закупленные для утилизации пуйло-унтерменшей порохом на денежку вырученную от продажи канхвет на рашапитекии гони.
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23.02.2022 10:46 Відповісти
пуйла от вяликой глубинно-сортирной бункерной скрепной нацико-фашиковой хищной зверьковой унтерменшевости вылечит только свинцовая таблетка от РУССКИХ.
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23.02.2022 10:43 Відповісти
Щоб зупинити цього упиря, недостатньо таких смішних "санкцій" проти його оточення! Потрібно запроваджувати санкції проти всіх громадян росії, які вибрали це "чмо" і надалі його підтримують! Кожен "турист з росії", повинен відчути санкції, у вигляді заборони на в'їзд на території країн цивілізації. Нехай думають і роблять висновки, чому вони стали ізгоями в світі і як це змінити! Потрібна повна ізоляція росії! Хто цього утирка ввів на престол - хай його і скине!
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23.02.2022 10:44 Відповісти
когда разрыв дипотношений?
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23.02.2022 10:58 Відповісти
я предлагаю запустить массовую постройку укреплений.
От Краматорска до Житомира. Причем непосредственно в населенных пунктах, на въездах, мостах, ключевых точках и т.п. Деньги есть, бетон есть, люди есть. Почему это не сделать? Если что, через год сроем.
Пусть видят, что страна будет защищаться.
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23.02.2022 11:05 Відповісти
Це правильно, але які санкції запровадила сама Україна. Чи адміністрація Зеленського думає, що їм це потрібніше ніж нам.
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23.02.2022 11:54 Відповісти
"закликаємо партнерів запровадити більше санкцій проти РФ." - ага, а Украина пока воздержится. Оно нам надо, это ж какие убытки могут быть? Да и за "Сватов" не заплатить могут.
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23.02.2022 12:46 Відповісти
Партнери, партнери! А що ви запровадили? Сором!
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23.02.2022 13:31 Відповісти
 
 