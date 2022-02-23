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Новини За кордоном
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Фінляндія (763) Росатом (68)

Фінляндія перегляне проєкт будівництва АЕС з "Росатомом" через агресію РФ проти України, - прем'єр-міністр Марін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Фінляндія перегляне проєкт будівництва АЕС з

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що виступає за проведення нового аналізу безпеки проєкту "Росатому" щодо будівництва атомної електростанції у фінському місті Пюхайокі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.fi.

Міністр економіки Міка Лінтіла раніше заявила, що міністерство оборони Фінляндії має намір провести нову оцінку безпеки підприємства в Пюхайокі.

Проєкт частково належить російським компаніям і досі не отримав дозвіл на будівництво.

Марін наголосила, що Росія відкрито порушує мінські домовленості.

"Ми закликаємо Росію скасувати своє визнання (так званих "ЛДНР". - Ред.), припинити військові дії та вивести свої війська з України, а також відновити дискусії в рамках Нормандського формату та ОБСЄ", - сказала прем'єрка.

Вона також повідомила, що Фінляндія планує посилити підтримку України фінансовими та іншими засобами.

Читайте: "Кричуще порушення міжнародного права": Фінляндія та Румунія засудили визнання Росією "Л/ДНР"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Співпрацювати з лапатніками це як копати собі могилу,це потрібно нарешті зрозуміти всім..
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23.02.2022 10:44
+4
Давіть цапів по всіх напрямках. Співпрацювати з мокшанами у будь якій сфері, себе не поважати.
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23.02.2022 10:44
+3
Мінус декілька мільярів баксів для бюджету паРаші...
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23.02.2022 10:45
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Там еще в турции московия строит аэс
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23.02.2022 10:42 Відповісти
Мінус декілька мільярів баксів для бюджету паРаші...
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23.02.2022 10:45 Відповісти
1. Ещё никто не от чего не отказался
2. Средняя стоимость строительства АЭС около 5 млрд.$. Чистая прибыль подрядчика на подобных проектах от 10 до 20%.

У меня другой вопрос: Все переговоры Финляндии с РФ по строительству этой АЭС начались в 2018 г. , т.е. уже ПОСЛЕ Крыма, Донбасса, Сирии и т.п. гопничества РФ.
У меня нет и не может быть претензий к Финляндии, но на губах застыло: Вы или крестик снимите, или трусы оденьте ...
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23.02.2022 11:27 Відповісти
Трусєля з сексшопу)) там дірочка така спєціальная єсть...))
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23.02.2022 12:10 Відповісти
Многоходовочник, блин.
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23.02.2022 10:43 Відповісти
Співпрацювати з лапатніками це як копати собі могилу,це потрібно нарешті зрозуміти всім..
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23.02.2022 10:44 Відповісти
Давіть цапів по всіх напрямках. Співпрацювати з мокшанами у будь якій сфері, себе не поважати.
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23.02.2022 10:44 Відповісти
Я конечно оптимист...
Но когда вместо слов "откажется, отменит, или прекратит" я читаю "пересмотрит" - мой оптимизм начинает саркастически покашливаеть...
Короче - Дай Бог.
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23.02.2022 10:55 Відповісти
Нашу владу також треба запитати, чому торгівля з Росією у 2021 році зросла на 38%? Вам це не видається дивним щонайменше?
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23.02.2022 10:58 Відповісти
Звідусіль гонять терориста і гопника srаною мітлою.
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23.02.2022 11:01 Відповісти
 
 