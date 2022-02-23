Фінляндія перегляне проєкт будівництва АЕС з "Росатомом" через агресію РФ проти України, - прем'єр-міністр Марін
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Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що виступає за проведення нового аналізу безпеки проєкту "Росатому" щодо будівництва атомної електростанції у фінському місті Пюхайокі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.fi.
Міністр економіки Міка Лінтіла раніше заявила, що міністерство оборони Фінляндії має намір провести нову оцінку безпеки підприємства в Пюхайокі.
Проєкт частково належить російським компаніям і досі не отримав дозвіл на будівництво.
Марін наголосила, що Росія відкрито порушує мінські домовленості.
"Ми закликаємо Росію скасувати своє визнання (так званих "ЛДНР". - Ред.), припинити військові дії та вивести свої війська з України, а також відновити дискусії в рамках Нормандського формату та ОБСЄ", - сказала прем'єрка.
Вона також повідомила, що Фінляндія планує посилити підтримку України фінансовими та іншими засобами.
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2. Средняя стоимость строительства АЭС около 5 млрд.$. Чистая прибыль подрядчика на подобных проектах от 10 до 20%.
У меня другой вопрос: Все переговоры Финляндии с РФ по строительству этой АЭС начались в 2018 г. , т.е. уже ПОСЛЕ Крыма, Донбасса, Сирии и т.п. гопничества РФ.
У меня нет и не может быть претензий к Финляндии, но на губах застыло: Вы или крестик снимите, или трусы оденьте ...
Но когда вместо слов "откажется, отменит, или прекратит" я читаю "пересмотрит" - мой оптимизм начинает саркастически покашливаеть...
Короче - Дай Бог.