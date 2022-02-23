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Австралія запроваджує економічні санкції проти РФ за "визнання" "ЛДНР". Вони стосуватимуться 8-ми росіян та банків країни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Австралія запроваджує економічні санкції проти РФ за

Австралія запроваджує економічні санкції проти РФ після того, як Москва визнала "суверенітет" окупованих територій Донбасу. Санкції торкнуться і деяких окремих громадян Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ABC News.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон зазначив, що разом зі своїми партнерами і союзниками запроваджує економічні санкції проти РФ.

"Австралія також запровадить санкції проти восьми росіян, яким буде заборонений в'їзд до Австралії і будь-які фінансові операції, пов’язані з австралійськими структурами і організаціями. Також санкції будуть стосуватися одного державного банку Росії і банків, пов’язаних з оборонною і військовою промисловістю", — заявив Моррісон.

"Вторгнення в Україну фактично вже почалося. Це вторгнення є невиправданим і неприйнятним", – додав прем'єр-міністр.

Санкції торкнуться транспорту, енергетики, телекомунікацій, запасів нафти, газу та корисних копалин.

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Прем'єр-міністр Австралії також зазначив, що очікує запровадити санкції проти більшої кількості російських громадян і організацій, які хочуть отримати вигоду від російського вторгнення в Україну.

Автор: Ірина Дашківська
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Здихай. мордор.

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23.02.2022 10:44 Відповісти
Австралійцям-респект...
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23.02.2022 10:45 Відповісти
Нафтогазовий сектор... Хм... А Австралія першою намацала та вхопила за яйця потвору.
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23.02.2022 10:46 Відповісти
Немає куди поїхати кацапу, скрізь воно нагадило, а з виду і по телевізору розповідає про себе, як мирного, дружбу, віру, а саме гопник і терорист!
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23.02.2022 11:00 Відповісти
Запретили восьми русским въезд в Австралию - какое горе, и поставку боевых бумерангов в Россию запретить.Полный капец экономике России.
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23.02.2022 11:12 Відповісти
 
 