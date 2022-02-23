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США перекидають до країн Балтії 800 військових, винищувачі F-35 і вертольоти AH-64

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США перекидають до країн Балтії 800 військових, винищувачі F-35 і вертольоти AH-64

США направлять 800 американських військовослужбовців з Італії до країн Балтії для зміцнення східного флангу НАТО.

Про це заявив Пентагон після того, як президент США Джо Байден оголосив про розгортання додаткових військ у країнах Балтії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Пентагон також заявив, що вісім винищувачів F-35 з Німеччини буде передислоковано "у кілька районів операцій на східному фланзі НАТО".

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США перекинуть 20 бойових вертольотів AH-64 з Німеччини до країн Балтії, а ще 12 — із Греції до Польщі.

Зараз у Європі на постійній або тимчасовій основі розміщено понад 90 000 військовослужбовців США.

"Ці додаткові війська будуть розгорнуті для заспокоєння наших союзників по НАТО, стримування потенційної агресії проти членів НАТО та навчання країн, що приймають військових", - сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.
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Топ коментарі
+11
***** знову всіх переграло! Просто шулер.
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23.02.2022 11:00
+9
Мнагахадовачнік всєх пєрєіграл-лапатнікі в васторгє...
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23.02.2022 10:58
+8
...Амерам-черговий респект...
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23.02.2022 10:59
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Мнагахадовачнік всєх пєрєіграл-лапатнікі в васторгє...
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23.02.2022 10:58 Відповісти
...Амерам-черговий респект...
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23.02.2022 10:59 Відповісти
Здається Прибалтика від нас далеко. Але кожний Ф-35 в ЛИтві не дасьть генштабу мухосранців перекинути СУ- 35 до кордонів України.
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23.02.2022 11:00 Відповісти
Что там их f35… вот мы 57 всем самолётам самолёт. Ещё не летал но уже всех оазбомбил
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23.02.2022 11:00 Відповісти
***** знову всіх переграло! Просто шулер.
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23.02.2022 11:00 Відповісти
после канделябра?
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23.02.2022 11:02 Відповісти
Десь так. Ховають *****, а за труною Байден та Джонсон!

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23.02.2022 11:13 Відповісти
И вот чего это мурло добилось?))) емли раньше его "милитаризованная" Украину смущала, теперь будет сплошной линией.
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23.02.2022 11:04 Відповісти
Скол ко? Это ошибка?
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23.02.2022 11:07 Відповісти
чи наважаться США застосувати свої ф35 у випадку авіаударів по Україні?
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23.02.2022 11:08 Відповісти
Нет конечно
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23.02.2022 11:10 Відповісти
фюрер репоедов своей орде блеял, что с Украины ракете лететь на масквабад 10-12 минут. А с Шауляя до *********** еропланам 3-5 минут лету.
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23.02.2022 11:08 Відповісти
Так отож, брєд розповідає... У них кордони з членами НАТО Норвегією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, ну і з болгарами, румунами і турками через море. І всюди збільшуються війська, але своїх орків вони пригнали до України, де немає жодного підрозділу НАТО...
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23.02.2022 11:12 Відповісти
і кучма перед цими гівнюками знищував ядерну зброю, я починаю розуміти, що путін їх не поважає як рівних ... це жесть
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23.02.2022 11:12 Відповісти
Всё это ох...енно, а в Украину что то можно?
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23.02.2022 12:31 Відповісти
 
 