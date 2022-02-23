Додаткові сили правоохоронців направлять до зони ООС для забезпечення правопорядку, - Фацевич

До кінця поточного тижня до зони проведення Операції об'єднаних сил буде скеровано додаткові сили поліції для забезпечення правопорядку

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації на сході нашої держави. Поліцейські також несуть службу в посиленому варіанті, частина поліцейських входить до сил та засобів ООС. Ухвалено рішення керівництвом Нацполіції посилити додатковими силами", - сказав він

За його словами, ці додаткові сили будуть направлені до зони проведення ООС до кінця тижня.

"Для забезпечення, зокрема, правопорядку. Основні сили – Нацгвардія, Збройні сили, спецпідрозділи Нацполіції, які входять до сили та засобів ООС, – виконуватимуть завдання, пов'язані з агресією. А щоб забезпечувати тил і громадський порядок, ми ухвалили рішення щодо посилення (поліцейської присутності. - Ред.)", - зауважив Фацевич.

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