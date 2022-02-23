УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14720 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 819 6
війна (56290) Нацполіція (13918) Фацевич (87) операція Об'єднаних сил (4158)

Додаткові сили правоохоронців направлять до зони ООС для забезпечення правопорядку, - Фацевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Додаткові сили правоохоронців направлять до зони ООС для забезпечення правопорядку, - Фацевич

До кінця поточного тижня до зони проведення Операції об'єднаних сил буде скеровано додаткові сили поліції для забезпечення правопорядку

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації на сході нашої держави. Поліцейські також несуть службу в посиленому варіанті, частина поліцейських входить до сил та засобів ООС. Ухвалено рішення керівництвом Нацполіції посилити додатковими силами", - сказав він

За його словами, ці додаткові сили будуть направлені до зони проведення ООС до кінця тижня.

"Для забезпечення, зокрема, правопорядку. Основні сили – Нацгвардія, Збройні сили, спецпідрозділи Нацполіції, які входять до сили та засобів ООС, – виконуватимуть завдання, пов'язані з агресією. А щоб забезпечувати тил і громадський порядок, ми ухвалили рішення щодо посилення (поліцейської присутності. - Ред.)", - зауважив Фацевич.

Читайте також: Посилений режим несення служби Нацполіції продовжено до 26 лютого, - Клименко (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перед тим як звіздіти на мусорів,спочатку підписуй контракт років на 10 з ЗСУ.
показати весь коментар
23.02.2022 11:02 Відповісти
Я розумію ще нац.гвардія і ЗСУ, а вот мусора як показує минуле будуть займатися здирництвом на блок постах я це робив аваківський дегенерат Кива-шарікоффф....
показати весь коментар
23.02.2022 11:04 Відповісти
Позбирайте цей непотріб у вигляді патрульної поліції на дорогах в кущах і на передову...а з ними разом "Пітушиного маршала Жукова шокера", укурка Зозулю та решту трутнів які паразитують на податки громадян і займаються здирництвом та соціальним терором громадян..
показати весь коментар
23.02.2022 11:08 Відповісти
Воронеж наш!Воронежскі бандерівці ждуть нас)вивісили прапор цієї ночі
показати весь коментар
23.02.2022 11:11 Відповісти
А Антоніна Ригащенко буде відправлений в зону ООС???
показати весь коментар
23.02.2022 11:18 Відповісти
Читай: "Для забезпечення безперешкодної здачі ворогу".
Зеленій мразоті конче потрібно здати ворогу Донецьку та Луганську області в повному обсязі.
Інакше все це "визнання" Росією ОРДЛО в межах "тєкущєго состоянія граніц" абсолютно нічого не варте з юридичної точки зору, оскільки не існує демаркації кордонів.
Зверніть увагу, що зелені вилупки не вводять на ці території додаткові військові сили задля їх захисту, що було б логічним в даному випадку, а з якогось дива, підтягують туди "пабольше паліцейських" - найперших зрадників України. Пригадайте 2014 рік
показати весь коментар
23.02.2022 12:35 Відповісти
 
 