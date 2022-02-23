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Рада сьогодні може розглянути введення надзвичайного стану в кількох областях, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада сьогодні може розглянути введення надзвичайного стану в кількох областях, - нардеп

Верховна Рада сьогодні, 23 лютого, може розглянути введення надзвичайного стану у ряді областей України.

Про це у своєму телеграмі повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"З високою ймовірністю о 12:30 голосуватимемо надзвичайний стан у низці областей (не по всій країні)", - розповів політик.

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Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій, що створені або природним шляхом, або людьми, та можуть призвести до втрат матеріальних ресурсів і серед населення. НС вводиться на  не більше 30 діб та не більше 60 діб в окремих місцевостях. У разі потреби НС може бути продовжено президентом, але не більш ніж на 30 днів.

Під час надзвичайного стану не можна проводити вибори президента, парламенту та місцевих органів влади. 

Надзвичайний стан дозволяє:

  • Обмежити в’їзд та виїзд на території, де є НС.
  • Використовувати армію та поліцію для посилення безпеки.
  • Скасовувати роботу аеропортів та перекривати дороги.
  • Забороняти діяльність партій, громадських організацій.
  • Вводити комендантську годину.
  • Забороняти страйки, концерти та інші масові заходи.
  • Вилучати особисті речі, користуватися офісами та житловими будинками.
  • Вводити картки на продукти та предмети першої необхідності.
  • Оглядати речі, авто, квартири тощо.
  • Евакуювати населення з небезпечних місць.
  • Користуватися майном підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
  • Проводити цільову мобілізацію, яка зазначається в указі президента.
  • Встановлювати "квартирну повинність" для розміщення евакуйованих.
  • Запроваджувати особливий порядок розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності.
  • Змінювати режим роботи підприємств, переорієнтовувати їх на виробництво необхідної продукції.
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Топ коментарі
+8
Це потрібно в областях які межують з Парашею...но для цього потрібно в першу чергу арештувати агентів Кремля в ВР це блок ОПЗЖ і пару десятків слуг урода..
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23.02.2022 11:21
+3
Потрібен військовий стан оскільки іде війна, а НС клоун введе в 24 році щоб відмінити президентські вибори.
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23.02.2022 11:27
+2
Т.е. умрём, но военное положение объявлять не будем? Войны как бы нет? Пакеты градов и артобстрелы на Донбассе не настоящие?
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23.02.2022 11:30
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та як не назви - все одно краще, ніж взагалі нічого
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23.02.2022 11:28 Відповісти
краще вже нічого чим дурня...
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23.02.2022 11:30 Відповісти
потрібно провести обшуки в монастирях московського патриархата, там вся нечість захована, диверсанти, зброя, сепари і решта хто буде при нагоді вбивати українців..Також уважно придивитися до охоронних компаній в Києві і поіншіх містах..Приклад "СТЕРЛС 1" им Київ, де керівник колишній бандюган а зараз московський диякон ПАВЛІВ..банальний сепар...СБУ пару років проводила в нього обшуки но напевно відкупився. Ця конторка забезпечує охорону московським попам і не виключаю Медведчука..
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23.02.2022 11:44 Відповісти
Це потрібно в областях які межують з Парашею...но для цього потрібно в першу чергу арештувати агентів Кремля в ВР це блок ОПЗЖ і пару десятків слуг урода..
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23.02.2022 11:21 Відповісти
Повінь мабуть очікують...
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23.02.2022 11:24 Відповісти
ЗЕ электорат его порвет за такое. Они ж из трусов выпрыгивали когда Порох вводил подобное. Нужно приготовить байки про- "с поезда- в нацгвардию"
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23.02.2022 11:25 Відповісти
Потрібен військовий стан оскільки іде війна, а НС клоун введе в 24 році щоб відмінити президентські вибори.
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23.02.2022 11:27 Відповісти
Т.е. умрём, но военное положение объявлять не будем? Войны как бы нет? Пакеты градов и артобстрелы на Донбассе не настоящие?
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23.02.2022 11:30 Відповісти
А про воєнний стан цей дурник зі "Свинячого голосу" і його зграя не чули? Чи сцикливість, як і завше, перемагає здоровий глузд?
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23.02.2022 12:03 Відповісти
 
 