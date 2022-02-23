Від початку доби війська РФ 25 разів відкривали вогонь на Донбасі. Окупанти били із "Граду" поблизу Новотошківського. Без втрат, - ООС

Станом на 11 годину ранку, 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 обстрілів, 21 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:

Новотошківського - із БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Золотого – із артилерії калібру 122 мм.

Попасної – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Південного – із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Пісків - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.

Світлодарська – із мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів "Джміль".

Богданівки – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм.

Маріуполя - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - йдеться у повідомленні.