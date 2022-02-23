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Від початку доби війська РФ 25 разів відкривали вогонь на Донбасі. Окупанти били із "Граду" поблизу Новотошківського. Без втрат, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби війська РФ 25 разів відкривали вогонь на Донбасі. Окупанти били із

Станом на 11 годину ранку, 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 обстрілів, 21 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:

Новотошківського - із БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Золотого – із артилерії калібру 122 мм.

Попасної – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Південного – із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Пісків - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.

Світлодарська – із мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів "Джміль".

Богданівки – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм.

Маріуполя - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - йдеться у повідомленні.

Від початку доби війська РФ 25 разів відкривали вогонь на Донбасі. Окупанти били із Граду поблизу Новотошківського. Без втрат, - ООС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Смерть підорашкам!!
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23.02.2022 11:21 Відповісти
Тримайтесь хлопці,допомога в дорозі
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23.02.2022 11:23 Відповісти
Валят с "Градов", а "Байрактары" ржавеют в ангарах ?
Пусть расправят крылья и облетают местность !
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23.02.2022 11:26 Відповісти
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23.02.2022 11:47 Відповісти
а что информбюро ООС сообщает как народ израилев... только один народ хвастается поражениями, все остальные - только победами... может надо начать применять имеющиеся технические средства для подавления огневых точек?
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23.02.2022 11:30 Відповісти
Один раз уже показали удар "байрактара"-вони на весь мир. Может сейчас делают иначе. "Этанимы" и пошли все лесом. А кацапский "град" горит. Хотя хз.
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23.02.2022 11:51 Відповісти
 
 