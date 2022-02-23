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Новини Політика України
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ВР (11728) надзвичайний стан (146) Клименко Юлія (26)

Нардеп "Голосу" Клименко про можливість введення надзвичайного стану: Зараз засідає РНБО. Рада очікує на рішення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Вчора на зустрічі лідерів фракцій та керівників силових структур в Офісі Президента військові рекомендували ввести надзвичайний стан в прикордонних областях України.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції "Голос" Юлія Клименко.

Відповідаючи на запитання, чи може парламент сьогодні проголосувати за введення надзвичайного стану, Клименко пояснила, що це залежить від Ради нацбепеки і оборони.

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"Зараз засідає РНБО. Обговорюється запровадження надзвичайного стану. Є два варіанти, або введення надзвичайного стану в прикордонних областях. Або по всій території України. Це рішення залежатиме від РНБО, яка бачить загальну ситуацію по країні", - додала вона
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23.02.2022 11:29 Відповісти
у нас техногена проблема, природні катаклізми... чи вторгнення московії? що за постановка питання
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23.02.2022 11:29 Відповісти
Нз с танками градами смерчами
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23.02.2022 11:30 Відповісти
Коли з московитами і бульбашами жорсткий візовий режим введете?!
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23.02.2022 11:30 Відповісти
интересно, что после заседания скажет главнаркомандувач, неделю назад обвинивший США в нагнетании обстановки вокруг Украины...
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23.02.2022 11:40 Відповісти
 
 