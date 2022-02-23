Нафта дешевшає після стрибка до 7-річного максимуму: Стало відомо, що санкції не торкнуться енергосектора РФ

Ціни на нафту стабілізувалися після досягнення семирічного максимуму. Стало зрозуміло, що перша хвиля санкцій США і Європи проти Росії не вплине на постачання енергоносіїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Нафта Brent виросла на 11 центів, або на 0,01%, до 96,95 долара за барель після того, як у вівторок піднялася до 99,50 долара, що стало найвищим показником з вересня 2014 року.

Ціни підскочили у вівторок через занепокоєння, що санкції Заходу проти Росії можуть вплинути на постачання енергоносіїв, але Сполучені Штати дали зрозуміти, що вони не вплинуть на експорт енергоносіїв.

"Санкції, які вводяться сьогодні, а також можуть бути введені в найближчому майбутньому, не націлені і не будуть націлені на потоки нафти і газу", - заявив журналістам високопоставлений представник Держдепартаменту США ввечері у вівторок.

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