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нафта (704) Росія (47164) санкції (6835)

Нафта дешевшає після стрибка до 7-річного максимуму: Стало відомо, що санкції не торкнуться енергосектора РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нафта дешевшає після стрибка до 7-річного максимуму: Стало відомо, що санкції не торкнуться енергосектора РФ

Ціни на нафту стабілізувалися після досягнення семирічного максимуму. Стало зрозуміло, що перша хвиля санкцій США і Європи проти Росії не вплине на постачання енергоносіїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Нафта Brent виросла на 11 центів, або на 0,01%, до 96,95 долара за барель після того, як у вівторок піднялася до 99,50 долара, що стало найвищим показником з вересня 2014 року.

Ціни підскочили у вівторок через занепокоєння, що санкції Заходу проти Росії можуть вплинути на постачання енергоносіїв, але Сполучені Штати дали зрозуміти, що вони не вплинуть на експорт енергоносіїв.

"Санкції, які вводяться сьогодні, а також можуть бути введені в найближчому майбутньому, не націлені і не будуть націлені на потоки нафти і газу", - заявив журналістам високопоставлений представник Держдепартаменту США ввечері у вівторок.

Також читайте: Ціни на нафту зростають: Brent торгується вище $87 за барель - на максимумі з жовтня 2014 р.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Когда нефть будет по 20 можно будет и эмбарго ввести.

А саудиты нарастят добычу и закроют потребности.

Точно так когда-то сделали с совдепией.
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23.02.2022 11:34
+7
Очень жаль, что США пока не хотят обваливать цены на энергоносители. Это самый способ, который приведет к розвалу раши как в свое время ссср.
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23.02.2022 11:34
+6
Ну вот вам и все санкции
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23.02.2022 11:33
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но это не точно
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23.02.2022 11:32 Відповісти
Поки що не торкнуться...
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23.02.2022 11:32 Відповісти
Ну вот вам и все санкции
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23.02.2022 11:33 Відповісти
Нет, это не все. Прочитай что ввели и не нуди.
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23.02.2022 11:40 Відповісти
А вы думали их к стенке поставят и из пулемета расстреляют?? Так можно пугать до "зеленых веников!!!" "И выражать глубокую озабоченность" А путлер очередную херню провернет и будет смотреть как вся европа на жопе ровно сидит и не дергается!!!
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23.02.2022 11:47 Відповісти
почему? Та вводите санкции, чтобы он отступил. Через 1 месяц адекватных санкций путин будет у себя уже дома со своими войсками и вернёт Крым и Донбасс Украине
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23.02.2022 11:33 Відповісти
Тоді цк не санкції, а їх емітація
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23.02.2022 11:33 Відповісти
Це навіть не імітація.це позорище.
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23.02.2022 11:37 Відповісти
Когда нефть будет по 20 можно будет и эмбарго ввести.

А саудиты нарастят добычу и закроют потребности.

Точно так когда-то сделали с совдепией.
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23.02.2022 11:34 Відповісти
Этого уже небудет НИКОГДА, времена комунизма прошли, сейчас время капитализма, все считают бабло и выгоду.
При нефти по 20 , бензоколонка еще лет 10 может жить (не забывайте про остальные ископаемые), а вот мы за это время многое потеряем.
Да и какая разница сколько стоит, если ВЕСЬ мир включая нас торгует с ними и покупает их товар.При таком подходе - это бесконечно.
Саудиты себе науме, того что сейчас добывают хватает на все сектора - ЗАЧЕМ увеличивать в разы???
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23.02.2022 11:41 Відповісти
Tui Yii " При нефти по 20 , ..... мы за это время многое потеряем." Поясниш це твоє ствердження? Ынакше ти ..издун на букву "П"
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23.02.2022 13:40 Відповісти
Ну будет нефть по 20, что нам с этого (хотя и этого не будет)???????? бензин чуток понизится? Так запоребрик на лугандоне все 10 лет будет держать ситуацию ,при которой инвесторов нихрена не будет, и развития страны не будет, при том что свои же и будут продолжать разворовывать.Что тебе именно непонятно? или ты в фантазиях победуна?
Пока толстый похудеет недоедая, худой от голода скопытится, так понятнее?
ПОЛНОЕ эмбарго, единственый ключ, и то в перспективе 5-8 лет, а этого небудет НИКОГДА, потому что капиталисты выберут бабло.Это не ссср.
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23.02.2022 14:13 Відповісти
Аааа, ну зрозумів тепер, тоді піднімаємо завтра ціну за барель.... ну десь раза в чотири -багатій давай. Не жалко.
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23.02.2022 19:52 Відповісти
Очень жаль, что США пока не хотят обваливать цены на энергоносители. Это самый способ, который приведет к розвалу раши как в свое время ссср.
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23.02.2022 11:34 Відповісти
Это точно. Между прочим, Обама в 2014м не пугал какими-то "страшными санкциями" - просто договорился с саудитами, расконсервировал госрезерв США.
И обвалил цену на нефть. Путин быстро успокоился и согласился на "минск".
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23.02.2022 12:04 Відповісти
Ну що ? Де є ті цензорівські "патрійоти" ? Як вам "ссанкції" ?) Оце ввели так ввели .союзнички...
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23.02.2022 11:35 Відповісти
Всьо пропало
Ольгінський бот радіє
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23.02.2022 11:36 Відповісти
Чоловіче .звернися до психіатра .раз тобі всюди москальські боти привиджуються...
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23.02.2022 11:38 Відповісти
Сказано ж в найближчому майбутньому. Тобто другой пакет їх не включає, а ось третій може і включати
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23.02.2022 11:38 Відповісти
Путінскому оточенню закрили доступ до їх грошей та яхт, всього заради чого вони роками крали - вгадай о котрій годині йому під ребро засунуть ложку.
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23.02.2022 11:39 Відповісти
Не засунуть, його дуже бояться
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23.02.2022 11:41 Відповісти
Вже 8 рік не можуть засунути...
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23.02.2022 11:42 Відповісти
Оце ввели так ввели ВАШІ .союзнички...
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23.02.2022 11:41 Відповісти
Оставляют место для маневра.
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23.02.2022 11:37 Відповісти
Только расеяне могут радоваться,что европейцы платят по 600-750€ за 1.000кбм,продавая свой газ по 140-200€.
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23.02.2022 11:38 Відповісти
Для козломордой мразоты,нет ничего хуже чем обвал цен на "жижу",когда бензоколонка встанет-это и будет кирдыком вонючего,кацапского шобла.
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23.02.2022 11:40 Відповісти
Байден вчера сказал, сто готов идти на жертву, даже если цены на бензин для американцев повысятся. То есть он намекнул, что в самом крайнем случае эмбарго будет. Ясно что в таком случае нефть и 200 долларов быть может, только кацапам уже похер будет
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23.02.2022 11:43 Відповісти
Хтось пам'ятає якою була ціна на нафту за часів Трампа?
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23.02.2022 11:45 Відповісти
А ты читал, что он сказал о путлере сегодня?
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23.02.2022 11:47 Відповісти
Це має якесь відношення до цін на нафту?
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23.02.2022 13:01 Відповісти
От вам і всі «санкціі» ..
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23.02.2022 12:11 Відповісти
вводить эмбарго на нефть и газ еще рано. думаю причин несколько, но чуть напишу
первое: найти новых поставщиков нефти и газа, способных выполнять поставки на определенные нужные обьемы
второе: нужно организовать поставки, наладить логистику поставщиков нефти и газа, это не делается ни за день ни за месяц
третье: поставщики должны нарастить добычу либо переконтрактовать новые квоты на добытое сырье с действующими контрагентами дабы освободить обьемы
иначе если просто ввести эмбарго мы все и вся Европа получит космические цены и просто колосальный дефицит как нефтепродуктов так и е/е
Вы же не думаете, что наши форумные хотелки выглядят умнее чем расчеты аналитиков, которые попадают на стол руководителей правительств западных стран?
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23.02.2022 12:17 Відповісти
и хватить ныть, не подгавкивайте тролям-зрадо..обам
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23.02.2022 12:18 Відповісти
 
 