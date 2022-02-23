Нафта дешевшає після стрибка до 7-річного максимуму: Стало відомо, що санкції не торкнуться енергосектора РФ
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Ціни на нафту стабілізувалися після досягнення семирічного максимуму. Стало зрозуміло, що перша хвиля санкцій США і Європи проти Росії не вплине на постачання енергоносіїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Нафта Brent виросла на 11 центів, або на 0,01%, до 96,95 долара за барель після того, як у вівторок піднялася до 99,50 долара, що стало найвищим показником з вересня 2014 року.
Ціни підскочили у вівторок через занепокоєння, що санкції Заходу проти Росії можуть вплинути на постачання енергоносіїв, але Сполучені Штати дали зрозуміти, що вони не вплинуть на експорт енергоносіїв.
"Санкції, які вводяться сьогодні, а також можуть бути введені в найближчому майбутньому, не націлені і не будуть націлені на потоки нафти і газу", - заявив журналістам високопоставлений представник Держдепартаменту США ввечері у вівторок.
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А саудиты нарастят добычу и закроют потребности.
Точно так когда-то сделали с совдепией.
При нефти по 20 , бензоколонка еще лет 10 может жить (не забывайте про остальные ископаемые), а вот мы за это время многое потеряем.
Да и какая разница сколько стоит, если ВЕСЬ мир включая нас торгует с ними и покупает их товар.При таком подходе - это бесконечно.
Саудиты себе науме, того что сейчас добывают хватает на все сектора - ЗАЧЕМ увеличивать в разы???
Пока толстый похудеет недоедая, худой от голода скопытится, так понятнее?
ПОЛНОЕ эмбарго, единственый ключ, и то в перспективе 5-8 лет, а этого небудет НИКОГДА, потому что капиталисты выберут бабло.Это не ссср.
И обвалил цену на нефть. Путин быстро успокоился и согласился на "минск".
Ольгінський бот радіє
первое: найти новых поставщиков нефти и газа, способных выполнять поставки на определенные нужные обьемы
второе: нужно организовать поставки, наладить логистику поставщиков нефти и газа, это не делается ни за день ни за месяц
третье: поставщики должны нарастить добычу либо переконтрактовать новые квоты на добытое сырье с действующими контрагентами дабы освободить обьемы
иначе если просто ввести эмбарго мы все и вся Европа получит космические цены и просто колосальный дефицит как нефтепродуктов так и е/е
Вы же не думаете, что наши форумные хотелки выглядят умнее чем расчеты аналитиков, которые попадают на стол руководителей правительств западных стран?