За Зеленського готові проголосувати 24,6% українців, за Порошенка - 18%, за Тимошенко - 9,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (24,6% серед тих, хто визначився і збирається голосувати) та п'ятий президент України Петро Порошенко (18%).

Про це свідчить опитування проведене групою "Рейтинг" 11 – 18 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Лідером президентського рейтингу є В.Зеленський, якого готові підтримати 24,6% тих, хто визначився з вибором та мають намір голосувати. П.Порошенка підтримують 18,0%, Ю.Тимошенко – 9,5%, Ю.Бойка – 8,3%. За І.Смешка готові віддати свої голоси 7,5%, Д.Разумкова – 6,9%, Є.Мураєва – 5,9%, В.Гройсмана – 5,3%, О.Ляшка – 2,9%, А.Яценюка – 2,2%. Рейтинги інших кандидатів не перевищують 2%", - йдеться у дослідженні.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 4800 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,4. Терміни проведення: 11-18 лютого 2022 року