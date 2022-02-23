За Зеленського готові проголосувати 24,6% українців, за Порошенка - 18%, за Тимошенко - 9,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (24,6% серед тих, хто визначився і збирається голосувати) та п'ятий президент України Петро Порошенко (18%).
Про це свідчить опитування проведене групою "Рейтинг" 11 – 18 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.
"Лідером президентського рейтингу є В.Зеленський, якого готові підтримати 24,6% тих, хто визначився з вибором та мають намір голосувати. П.Порошенка підтримують 18,0%, Ю.Тимошенко – 9,5%, Ю.Бойка – 8,3%. За І.Смешка готові віддати свої голоси 7,5%, Д.Разумкова – 6,9%, Є.Мураєва – 5,9%, В.Гройсмана – 5,3%, О.Ляшка – 2,9%, А.Яценюка – 2,2%. Рейтинги інших кандидатів не перевищують 2%", - йдеться у дослідженні.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 4800 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,4. Терміни проведення: 11-18 лютого 2022 року
Будь ласка, зачекайте...
А как же тогда сериальчики на расею продавать если дип.отношения разорвать))))
Зебилы реально неизлечимы!!!!
Я ,мої родичі,друзі,вся вулиця,місто за "імярек" не голосували..
а він переміг.
ЩО це означає ?
Фальсифікації ?
НІ,зовсім необов"язково..
Є купа інших міст,областей,де проголосували "проти" більше...
--------------------------------
у мене знайомі, всі хто помилився с голосуванням в 2019 році ніхто за гундоса не голосує..
СТАТИСТИЦІ ЦЕ ПО,,УЙ.
Зеля такий же + дурень, але він принаймні не приховував цього, і тому хтось проголосував за нього, ті йому залишилися вірні
хоча є відсотків 6 його релігійних прихильників,що у це не повірять ніколи..
Так що проходь мимо
Любопытно, какой рейтинг у этого "рейтенха"?
ловіть ще )))
За Зеленського готові проголосувати 23,5% українців, за Порошенка - 13,4%, за Тимошенко - 9,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
За Зеленського готові проголосувати 23,7% українців, за Порошенка - 21,9%, за Тимошенко - 9,3%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
За Зеленського готові проголосувати 25,1% українців, за Порошенка - 21,8%, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Коли одне дослідження притирічить іншим у сенсфі не цифр, а тренду, то це про що свідчить?
Коли одне дослідження притирічить іншим у сенсфі не цифр, а тренду, то це про що свідчить?
Правильно! Що Зє! - чудак на літеру "М" і дбає не про оборону країни, а про те, як він на телеекрані виглядатиме!
Йому мабуть іцик клопомойський від власних "заробітків" відстібує у залежності від "рейтингів".
Тьфу! Плюнути і то гидко!
До речі, Йуля, така само "рейтингозалежна" була. Мабуть той само хазяїн.
нє відіш - родзіна в апаснасті?
;Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Кремля признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик "очень разумным". Об этом он рассказал в интервью американскому подкасту "The Clay Travis and Buck Sexton Show".
По словам политика, Россия оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе.
"Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел", - заявил 45-й президент США.
Также Трамп подчеркнул, что украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Владимиром Путиным.
"Этот парень очень сообразительный. <...> Я очень хорошо знал Путина. Я отлично с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну", - отметил Трамп.;