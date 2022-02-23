Присутність військ РФ уздовж наших кордонів поступово нарощується, - начальник УСБУ у Харківській області Дудін
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На території Бєлгородської області спостерігається поступове нарощування військової присутності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.
"Ми бачимо активне маневрування та переміщення військ Російської Федерації вздовж наших кордонів, бачимо те, що поступово нарощується військова присутність. Немає жодних елементів відведення від державного кордону України військ після так званих навчань. Водночас ми бачимо певні тенденції, які дуже чітко показують, що таке російські війська та як вони функціонують", - сказав Дудін на нараді в Харківській облдержадміністрації у середу.
Він зазначив, що російські війська не забезпечені повністю справною технікою.
"На сьогодні, за інформацією, яку ми отримали, найкраща їхня тактична група налічує лише 70% справної техніки. 30% техніки є несправними. Ми бачимо навіть у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, яка нездатна самостійно пересуватися", - сказав Дудін.
Будь ласка, зачекайте...
Поэтому военное положение вводить не нужно.
Кто разбудил "начальника"? Зачем?
https://www.tiktok.com/@denisantivatnikovno4velo/video/7067827424947490053
Hgi Halgenn
@HHalgenn
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3 ч
Кримське угрупування має косу лінію на кузові на Херсон. Білгородське угрупування має мітку Z на кузові на Харків. Трикутник - для підрозділів на Слав'янськ та Краматорськ. Коло - для мобільного резерву.
Наглостью берут.
А чего им бояться?
Санкций на их детей, что ли?
Пересмотриете боевик с Бельмондо (один из редких хороших боевиков), "Профессионал" называется.
Помните разговор с мининстром?
- А это его письмо нам - не идиотизм? (в письме герой открыто зявляет что выполнит данный ему приказ, короче ("бам - смерть негру)
- Господин министр, посмотрите на нас. Это - первая бессонная ночь, а сколько таких еще будет.
Попробуйте загнать Кремлевские башни на их привычные места.
Это можно сделать экономически, неостановимым падением цен на энергоносители.
Попробуйте.
Но в ноябре, не раньше.
Правда, очень многие комментаторы censor сильно ратуют за Байдена и по-прежнему ненавидят Трампа.
Если республиканцы на выборах в ноябре не получат большинства в Конгрессе, то США "мир не включат" потому как цены на энергоносители не пойдут вниз.
Без саудитов уронить цены на нефть не получится.
Почему Аллах так возлюбил Саудовскую Аравию, что дал им столько нефти - это я не знаю, но факт есть факт, Аллах Саудовскую Аравию благословил.
Как я раньше писала, представителям Демпартии США в Саудовскую Аравию ехать бесполезно, с ними саудиты разговаривать не будут. Пустой будет визит, кто бы не поехал, хоть Камала Харрис, хоть Хиллари Клинтон, да хоть Блинкен.
Получат республиканцы большинство в Конгрессе на выборах в ноябре - Китай и РФ остановят, не получат - Китай и Рф перекроят мир.
До ноября еще много времени, между прочим.
До ноября еще дожить нужно.
К слову, меня живой в Австралии не оставит китайская народно-освободительная армия, я нахожусь в китайских расстрельных списках.