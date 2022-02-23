Присутність військ РФ уздовж наших кордонів поступово нарощується, - начальник УСБУ у Харківській області Дудін

На території Бєлгородської області спостерігається поступове нарощування військової присутності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

"Ми бачимо активне маневрування та переміщення військ Російської Федерації вздовж наших кордонів, бачимо те, що поступово нарощується військова присутність. Немає жодних елементів відведення від державного кордону України військ після так званих навчань. Водночас ми бачимо певні тенденції, які дуже чітко показують, що таке російські війська та як вони функціонують", - сказав Дудін на нараді в Харківській облдержадміністрації у середу.

Він зазначив, що російські війська не забезпечені повністю справною технікою.

"На сьогодні, за інформацією, яку ми отримали, найкраща їхня тактична група налічує лише 70% справної техніки. 30% техніки є несправними. Ми бачимо навіть у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, яка нездатна самостійно пересуватися", - сказав Дудін.

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