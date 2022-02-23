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Присутність військ РФ уздовж наших кордонів поступово нарощується, - начальник УСБУ у Харківській області Дудін

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Присутність військ РФ уздовж наших кордонів поступово нарощується, - начальник УСБУ у Харківській області Дудін

На території Бєлгородської області спостерігається поступове нарощування військової присутності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

"Ми бачимо активне маневрування та переміщення військ Російської Федерації вздовж наших кордонів, бачимо те, що поступово нарощується військова присутність. Немає жодних елементів відведення від державного кордону України військ після так званих навчань. Водночас ми бачимо певні тенденції, які дуже чітко показують, що таке російські війська та як вони функціонують", - сказав Дудін на нараді в Харківській облдержадміністрації у середу.

Він зазначив, що російські війська не забезпечені повністю справною технікою.

"На сьогодні, за інформацією, яку ми отримали, найкраща їхня тактична група налічує лише 70% справної техніки. 30% техніки є несправними. Ми бачимо навіть у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, яка нездатна самостійно пересуватися", - сказав Дудін.

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Топ коментарі
+6
Ну наконец то, глаза открылись. Медленно запрягаем конечно, но уже хоть что то.
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23.02.2022 11:50
+5
а ніхто не сумнівається що буде буде вторгнення..тільки наш гундос нічого не бачить і заглядає в шоколодний глаз батаксному *****..Д'ЕРМАК там все вирішує...
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23.02.2022 11:52
+5
Пво нужно как воздух,и тотальное минирование всех границ с лугандонией и парашей
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23.02.2022 11:56
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Ну наконец то, глаза открылись. Медленно запрягаем конечно, но уже хоть что то.
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23.02.2022 11:50 Відповісти
із тих 70% - ще половина на ізолєнті тримається
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23.02.2022 11:52 Відповісти
а ніхто не сумнівається що буде буде вторгнення..тільки наш гундос нічого не бачить і заглядає в шоколодний глаз батаксному *****..Д'ЕРМАК там все вирішує...
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23.02.2022 11:52 Відповісти
А призов резервістів?
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23.02.2022 11:55 Відповісти
Групп с ударными инструментами по прежнему не наблюдается.
Поэтому военное положение вводить не нужно.
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23.02.2022 11:54 Відповісти
Расися готовится к наступлению, путлер сказал что лугандония включает в себя области которые были при Украине включая территорию сейчас контролируется ВСУ. Нападение неизбежно.
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23.02.2022 11:54 Відповісти
У меня есть уверенность, что будет вторжение со всех сторон
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23.02.2022 11:55 Відповісти
Пво нужно как воздух,и тотальное минирование всех границ с лугандонией и парашей
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23.02.2022 11:56 Відповісти
Расися готовится к вторжению. Это очевидно. В зебильном правительстве нет ни одного адеквата?
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23.02.2022 11:56 Відповісти
Для повномасштабного вторгнення з усіх сторін потрібна загальна мобілізація в Росії. Її зараз немає, а кадрової армії вистачить лише для локальної операції на Сході України.
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23.02.2022 12:10 Відповісти
не тешьте себя иллюзиями
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23.02.2022 12:42 Відповісти
Які ілюзії? Це думка військових аналітиків, до яких я дослухаюсь. Час покаже праві вони чи ні.
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23.02.2022 12:43 Відповісти
Да ладно! Начальник УСБУ Харьковской обл. увидел в интернете спутниковые снимки? Или додумался прочитать наших и зарубежных аналитиков, которые пишут об этом практически ежедневно?
Кто разбудил "начальника"? Зачем?
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23.02.2022 11:56 Відповісти
Схоже готується ХНР. Дай боже, щоб я помилився.
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23.02.2022 11:56 Відповісти
Шашлыки, *******....
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23.02.2022 12:05 Відповісти
видос орки в белгороде
https://www.tiktok.com/@denisantivatnikovno4velo/video/7067827424947490053
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23.02.2022 12:17 Відповісти
Благо дело, что ВВП успел отправить в отсавку Генштаб Австрии, которые придумали украинский язык, а решил на их мето поставить деда Ленина

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23.02.2022 12:21 Відповісти
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23.02.2022 12:23 Відповісти


Hgi Halgenn


@HHalgenn

·
3 ч



Кримське угрупування має косу лінію на кузові на Херсон. Білгородське угрупування має мітку Z на кузові на Харків. Трикутник - для підрозділів на Слав'янськ та Краматорськ. Коло - для мобільного резерву.
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23.02.2022 12:24 Відповісти
Хотите понять, что присходит?
Наглостью берут.
А чего им бояться?
Санкций на их детей, что ли?

Пересмотриете боевик с Бельмондо (один из редких хороших боевиков), "Профессионал" называется.
Помните разговор с мининстром?

- А это его письмо нам - не идиотизм? (в письме герой открыто зявляет что выполнит данный ему приказ, короче ("бам - смерть негру)
- Господин министр, посмотрите на нас. Это - первая бессонная ночь, а сколько таких еще будет.

Попробуйте загнать Кремлевские башни на их привычные места.
Это можно сделать экономически, неостановимым падением цен на энергоносители.
Попробуйте.
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23.02.2022 12:35 Відповісти
Украина сама этого не сделает. Должен включиться весь мир
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23.02.2022 12:43 Відповісти
США включат "весь мир".
Но в ноябре, не раньше.

Правда, очень многие комментаторы censor сильно ратуют за Байдена и по-прежнему ненавидят Трампа.
Если республиканцы на выборах в ноябре не получат большинства в Конгрессе, то США "мир не включат" потому как цены на энергоносители не пойдут вниз.

Без саудитов уронить цены на нефть не получится.
Почему Аллах так возлюбил Саудовскую Аравию, что дал им столько нефти - это я не знаю, но факт есть факт, Аллах Саудовскую Аравию благословил.
Как я раньше писала, представителям Демпартии США в Саудовскую Аравию ехать бесполезно, с ними саудиты разговаривать не будут. Пустой будет визит, кто бы не поехал, хоть Камала Харрис, хоть Хиллари Клинтон, да хоть Блинкен.

Получат республиканцы большинство в Конгрессе на выборах в ноябре - Китай и РФ остановят, не получат - Китай и Рф перекроят мир.
До ноября еще много времени, между прочим.
До ноября еще дожить нужно.

К слову, меня живой в Австралии не оставит китайская народно-освободительная армия, я нахожусь в китайских расстрельных списках.
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23.02.2022 13:45 Відповісти
потрібна резервна армія на колісній техніці посередені країни готова до швидкого контрудару в будь-якому напряму або посилення вже існуючих позицій.
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23.02.2022 13:49 Відповісти
Я бы не стала недооценивать противника, но и паниковать не надо. В 2014 году мы были в худшем положении. В армии не было ничего. Армия на фронт ехала на жёлтых школьных автобусах. А броники и каски покупали для нее волонтеры, за что им низкий поклон.
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23.02.2022 13:58 Відповісти
 
 