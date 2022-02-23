Комітет ВР з нацбезпеки о 12.00 розгляне питання про введення надзвичайного стану в прикордонних областях, - нардеп "Голосу" Костенко

О 12.00 парламентський комітет з питань небезпеки попередньо розгляне питання про введення надзвичайного стану в прикордонних областях.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіі журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Голосу", секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

За його словами, голосування у ВР за впровадження надзвичайного стану може відбутися сьогодні о 12.30.

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Відповідаючи на запитання, в яких саме областях може бути введено надзвичайний стан, Костенко наголосив: "Ми поки не знаємо, тому що ще не бачили указу президента. Попередньо йдеться про Донецьку, Луганську та прикордонні області, які межують з Росією та Білорусією. Але важливо, щоб в цьому указі було чітко визначено, які права людей обмежуватимуться на час введення надзвичайного стану".