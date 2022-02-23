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ВР (11728) надзвичайний стан (146) Костенко Роман (171)

Комітет ВР з нацбезпеки о 12.00 розгляне питання про введення надзвичайного стану в прикордонних областях, - нардеп "Голосу" Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет ВР з нацбезпеки о 12.00 розгляне питання про введення надзвичайного стану в прикордонних областях, - нардеп

О 12.00 парламентський комітет з питань небезпеки попередньо розгляне питання про введення надзвичайного стану в прикордонних областях.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіі журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Голосу", секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

За його словами, голосування у ВР за впровадження надзвичайного стану може відбутися сьогодні о 12.30.

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Відповідаючи на запитання, в яких саме областях може бути введено надзвичайний стан, Костенко наголосив: "Ми поки не знаємо, тому що ще не бачили указу президента. Попередньо йдеться про Донецьку, Луганську та прикордонні області, які межують з Росією та Білорусією. Але важливо, щоб в цьому указі було чітко визначено, які права людей обмежуватимуться на час введення надзвичайного стану".
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Щось довго теляться, мудаки
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23.02.2022 11:52 Відповісти
Вони що, всі глухотою страждають? Який НС? Катаклізьму в сраку довбням. Уже ж казали їм, що ВС відповідає ситуації, а не НС.
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23.02.2022 11:55 Відповісти
Причому там Надзвичайний стан, як по Закону там зобов'язаний бути правовий режим воєнного стану!!!!
дотримуйтеся Законів України!!
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23.02.2022 11:55 Відповісти
Таке враження, що вони роблять так, як каже *****. Там кріт на кроту сидить
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23.02.2022 11:56 Відповісти
 
 