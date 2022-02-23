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Уманські хасиди допомагатимуть ЗСУ: "Ми Україну боронитимемо поруч із українцями"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Уманські хасиди допомагатимуть ЗСУ:

Хасиди з Умані на Черкащині оголосили про допомогу ЗСУ й підтримку української влади перед загрозою російської агресії.

Про це заявив представник хасидської громади Умані Хаїм Хазін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз ми завершуємо передачу реанімобіля для потреб української армії. Авто повністю укомплектоване всім необхідним. Міняємо масло, деякі запчастини. Невдовзі машина поїде на лінію зіткнення на сході України. Домовилися, що після війни автомобіль нам повернуть. Вважаю, що рятувати життя людей – благородна справа", - наголосив він.

За словами Хазіна, хасиди допомагають і допомагатимуть українцям, бо люблять Україну.

"Для нас це свята земля. Поруч із видатними українцями тут поховані і єврейські пророки. Тут, в Умані, лежить ребе Нахман. Ми Україну боронитимемо поруч із українцями", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Твій висєр зараховується, як антиукраїнський.
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23.02.2022 11:56
+15
Дякуємо.

Бажано з Ізраїлю теж отримати хоча б дипломатичну підтримку.

Бо там політики дуже підіграють ватним виборцям з георгіївськими стрічками, яких там сотні тисяч.
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23.02.2022 11:55
+12
Хай пристрелять свого Бужанського і це буде першим кроком.
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23.02.2022 11:54
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Твій висєр зараховується, як антиукраїнський.
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23.02.2022 11:56 Відповісти
Каким образом? Или ты как и путлер живеш в своей реальности?
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23.02.2022 11:58 Відповісти
Я чистий українець і моя реальність чисто українська.
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23.02.2022 12:00 Відповісти
Ти не відповів яким чином мої слова трактуються як антиукраїнські?
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23.02.2022 12:00 Відповісти
провокацією на срач.бо до тебе його не було
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23.02.2022 12:07 Відповісти
Бо сам вже термін "антисемітизм" у першу чергу направлений проти українців. Українці в Ізраїлі не повчають євреїв, як їм жити в Ізраїлі.
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23.02.2022 12:10 Відповісти
Дуже просто! Семіти зараз чиї друзі? України, чи твого *****?
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23.02.2022 12:00 Відповісти
Тоді тобі теж питання, як ти вважаєш чи є українці єврейського походження у складі української армії?
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23.02.2022 12:02 Відповісти
Виключно єврейського! Це хотів почути?
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23.02.2022 12:16 Відповісти
Арабы или евреи?
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23.02.2022 12:02 Відповісти
враховуючи на повну заборону продажу чи надання ,Україні, військової допомоги і прямі поставки воєнного озброєння рососії - отже ізраїль, семіти чи похідні від них ворог. ЩЕ РАЗ... ПОВНА ЗАБОРОНА ПРОДАЖІ УКРАЇНІ ЗБРОЇ І ОБЛАДНАННЯ...
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23.02.2022 16:43 Відповісти
Резонный вопрос : а если реанимобиль разбомбят или расстреляют войска РФ мы будем должны хасидам новый автомобиль? И я тоже считаю что помощь оказанная хасидами Украинской армии можно оценить как непосильную как для хасидов так и для Израиля вцелом. И хочу с уверенностью сказать , что как я не видел еврея - сталевара или шахтёра , так и не увижу еврея с автоматом в руках в окопе напротив русского окопа. Они готовы защищать Умань только находясь в Израиле.
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23.02.2022 13:13 Відповісти
потому что это тёп для гоев

помню как Коломойский по своим каналам в 2014 г крутил одного бородатого хасида в бронике и с автоматом , якобы воевавшего на передовой - а потом оказалось , что этот "сериал" с нимали в Днепровской области

хватит этой хасидской пропаганды на 3 копейки
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23.02.2022 11:57 Відповісти
Как ты считаешь в составе украинской армии есть украинцы еврейского происхождения?
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23.02.2022 11:59 Відповісти
есть конечно...не все ж евреи вата.
кстати руских там в десятки раз больше,тоже не вата.
что ті хотел доказать про єто с автоматами?
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23.02.2022 12:09 Відповісти
не больше чем цыган , но эту новость ведь специально украинцам под нос суют
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23.02.2022 15:05 Відповісти
Лапоть, тебе сюди просили? В Україні тепер тільки антиросійські коментарі.
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23.02.2022 12:05 Відповісти
Ой вей всьо!
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23.02.2022 11:53 Відповісти
Хай пристрелять свого Бужанського і це буде першим кроком.
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23.02.2022 11:54 Відповісти
Разом з куницьким та ... як його, того гавномета з Г+Г імені клопомойського?
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23.02.2022 11:56 Відповісти
А этнические украинцы должны пристрелить опзжопников украинского происхождения. Верно?
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23.02.2022 11:57 Відповісти
Всіх підорашок.
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23.02.2022 11:58 Відповісти
звичайно,для цього треба оголосити військовий стан..

і тоді МОЖНА.

Вішати запроданців,зрадників і "ху..ловські підстилки"...
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23.02.2022 11:59 Відповісти
Згоден, тоді і з Бужанським можна розібратися
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23.02.2022 12:02 Відповісти
Прізвища цих опзжопників українського походження можна?
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23.02.2022 12:02 Відповісти
Можеш відкрити список. Там дійсно багато евреїв, або можливо євреї. Але українців не меньше
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23.02.2022 12:09 Відповісти
А що мені дасть той список, коли більшість ніде не вказує свою національність?
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23.02.2022 12:37 Відповісти
Причем показательно... Лучше повесить пока не начнут вонять
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23.02.2022 12:43 Відповісти
Дякуємо.

Бажано з Ізраїлю теж отримати хоча б дипломатичну підтримку.

Бо там політики дуже підіграють ватним виборцям з георгіївськими стрічками, яких там сотні тисяч.
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23.02.2022 11:55 Відповісти
Вже отримали, вони не будуть сваритись з ерефєю. Хто там українців тих рахує.
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23.02.2022 11:58 Відповісти
Та неспіши дякувати, граф дякула, бо написано ж що автомобіль потім повернуть-дивись щоб без процентів А взагалі-це огидно в такій ситуації навіть викладати не то що читиати
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23.02.2022 12:10 Відповісти
Не сумнівайтесь,ще й перевірять щоб килимки не були брудні.
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23.02.2022 12:56 Відповісти
ещё хасиды приедут в Украину
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23.02.2022 11:55 Відповісти
Та вони чкурнули з міста ще десь на початку лютого.
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23.02.2022 12:49 Відповісти
Круто! Але не без вкраплення: "Домовилися, що після війни автомобіль нам повернуть." ))
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23.02.2022 11:56 Відповісти
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23.02.2022 11:59 Відповісти

Умови американського лендлізу у другу світову були такими: ви платите тільки після завершення війні, і тільки за те, що залишиаєте собі в користування після війни. Що було знищено - за те не платите.
Тут - так само - користуєтесь, і повертаєте майно після війни, якщо вціліє.
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23.02.2022 12:10 Відповісти
Назвемо це "уманський ленд-ліз" ) Що не применшує вагомості вкладу, а особливо - заяви.
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23.02.2022 12:17 Відповісти
Уманським хасидам-респект.Це краще аніж оманське ото...
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23.02.2022 11:57 Відповісти
Тут не треба. Їдьте додому і влаштуйте демонстрацію біля Кнесету, щоб у расках ленд-лізу відправили до України системи "Залізний купол"
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23.02.2022 11:58 Відповісти
Хлопці, ви наверніть на свій настрій одноплемінника на президентській посаді, бо він кацапнутий.
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23.02.2022 11:58 Відповісти
Вони роблять те, що повинні робити справжні євреї - захищати і розвивати країну, в якій вони живуть... Справжній єврей завжди зробить гешефт за рахунок прибутку з тієї справи, якою займається, і цю можливість захищатиме... Ті, хто робить гешефт зі збитків, розтягуючи та розкрадаючи доручену ним справу, в очах справжніх євреїв просто поці, а в очах решти просто жиди...
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23.02.2022 18:08 Відповісти
Бандеровец и еврей в окопе отстреливаются от НКВДшников. Еврея ранило.
- слышь Васыль, пристрели меня!
- Абраша, у меня патроны кончились.
- А ты у меня купи.
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23.02.2022 11:58 Відповісти
коли жменька євреїв краще за всю всім відому державу. тож мазал тов
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23.02.2022 11:59 Відповісти
Боюся що "повертати" доведеться новий реанімобіль!
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23.02.2022 11:59 Відповісти
Неожиданно.
Спасибо конечно. Просто на фоне того, что Израиль являясь крупнейшим торговым партнером РФ, не поддержал ни единой мировой санкции против агрессора ...
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23.02.2022 11:59 Відповісти
У мене писок не відкривається казати їм спасибі...
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23.02.2022 12:01 Відповісти
Хаїм Хазін - це добре. Треба законодавчо закріпити, що ім'я та прізвища мають бути лише національними.
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23.02.2022 12:34 Відповісти
Передачу реанімобіля???!!!)))) ліпше зверніться до вашого уряду аби розблокував продаж Україні систем ППО і навчіть їм користуватися а не реанімобіль для ваших хасидів...
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23.02.2022 12:00 Відповісти
Коломойський вже зберав добробати в 2014 році. Ну треба ж було комусь його заводи і банки захищати ?
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23.02.2022 12:00 Відповісти
Уважуха!
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23.02.2022 12:01 Відповісти
У чому євреям не відмовиш -у них хороша історична пам"ять..

особливо на російську "скрєпу" -"БЄй жи%ов,спасай россию !"
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23.02.2022 12:02 Відповісти
Не забуваємо, хто у 1917 спас Росію. І Україну в неї запхав.
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23.02.2022 12:05 Відповісти
И безплатно отряд поскакал на врага...
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23.02.2022 12:02 Відповісти
Передати автомобіль і домовились що його повернуть назад?!круто))
Він же для прогулянки використовуватиметься і звісно приїде новенький назад
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23.02.2022 12:02 Відповісти
Дяка хасидам за допомогу для ЗСУ, яка перевищує користь від більшості коментаторів-ботів тут.
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23.02.2022 12:03 Відповісти
щось не вірю я євреям . та і євреї можуть воювати коли у супротивника лише автомат-калаш і з арабами без броніжелета. . .
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23.02.2022 12:03 Відповісти
если это и правда случится, то *****, как и его учитель, заработает ещё один пункт в гаагу, теперь и за убийство евреев. холокост не холокост, но будут погибшие, - израиль это так тоже не спустит.
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23.02.2022 12:07 Відповісти
Неожиданно. Еще бы вашему правительству бы так думать, а не речи московитов распространять.
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23.02.2022 12:09 Відповісти
А про те, що після війни цей автомобіль потрібно буде повернути, це дійсно шедевр, який могли утнули лишень евреї...
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23.02.2022 12:15 Відповісти
Лучше выпросите у Израиля ПТРК SPIKE и Железный купол если не хотите завтра просить хлеб и теплые носки в Магадане
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23.02.2022 12:15 Відповісти
Биробиджане...это южнее немного
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23.02.2022 12:16 Відповісти
нi там, нi там аiдiв нема. вони не дурнi, щоб в таких кацапо-ординськ их пердях жити)
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23.02.2022 13:48 Відповісти
Після прийняття закону про антисемітизм...
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23.02.2022 12:16 Відповісти
Не надо портить отношения с евреями и Израилем, они и так сильно испорчены. Вспомним только один один эпизод. Их было гораздо больше. В львовских погромах с 30 июня по 2 июля 1941 года приняли участие украинские националисты из ОУН Степана Бандеры, толпа из местных жителей, а также немецкая администрация. Было убито 5000 евреев. Ви зробили це разом.
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23.02.2022 12:18 Відповісти
Комусь ще щось не зрозуміло?
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23.02.2022 12:23 Відповісти
А до 30 июня что было во Львове, не знаешь? Так и нехрен тут нам азбуку с буквы Б начинать читать, хитрожопинец!
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23.02.2022 12:39 Відповісти
зачем распространять здесь российскую пропаганду?
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23.02.2022 12:45 Відповісти
Напевно тому, що українці такі погані та ненавидять євреїв, а руське такі добрі та їх обожнюють, серед праведників народів світу українців 2659 а в росії 215?
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23.02.2022 18:15 Відповісти
Главное в этом ,это то,что нужно вернуть.Это пипец.
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23.02.2022 12:38 Відповісти
Дякуємо!
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23.02.2022 12:43 Відповісти
Це той реанімобіль що вже років 5 ночує у дворах?Скільки ви вже можете на ньому піаритись :то на ковід,то на армію)Пан Хаїм, ви вже скільки земельки уманської піджали що могли б і нового купити.
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23.02.2022 12:45 Відповісти
Хоч символічно, але відкрито виразили свою позицію. Хасидів чули, Ахмєтова чули, а Бєня сам з собою торгується - за красних или за бєлих ?
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23.02.2022 12:55 Відповісти
Ну слава богу хоть до проживающих в Украине евреев начало доходить, что в Биробиджане очень холодно, и в случае окупации у них очень мало шансов доехать туда живыми в товарных вагонах.
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23.02.2022 13:20 Відповісти
 
 