Уманські хасиди допомагатимуть ЗСУ: "Ми Україну боронитимемо поруч із українцями"
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Хасиди з Умані на Черкащині оголосили про допомогу ЗСУ й підтримку української влади перед загрозою російської агресії.
Про це заявив представник хасидської громади Умані Хаїм Хазін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Зараз ми завершуємо передачу реанімобіля для потреб української армії. Авто повністю укомплектоване всім необхідним. Міняємо масло, деякі запчастини. Невдовзі машина поїде на лінію зіткнення на сході України. Домовилися, що після війни автомобіль нам повернуть. Вважаю, що рятувати життя людей – благородна справа", - наголосив він.
За словами Хазіна, хасиди допомагають і допомагатимуть українцям, бо люблять Україну.
"Для нас це свята земля. Поруч із видатними українцями тут поховані і єврейські пророки. Тут, в Умані, лежить ребе Нахман. Ми Україну боронитимемо поруч із українцями", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
помню как Коломойский по своим каналам в 2014 г крутил одного бородатого хасида в бронике и с автоматом , якобы воевавшего на передовой - а потом оказалось , что этот "сериал" с нимали в Днепровской области
хватит этой хасидской пропаганды на 3 копейки
кстати руских там в десятки раз больше,тоже не вата.
что ті хотел доказать про єто с автоматами?
і тоді МОЖНА.
Вішати запроданців,зрадників і "ху..ловські підстилки"...
Бажано з Ізраїлю теж отримати хоча б дипломатичну підтримку.
Бо там політики дуже підіграють ватним виборцям з георгіївськими стрічками, яких там сотні тисяч.
Умови американського лендлізу у другу світову були такими: ви платите тільки після завершення війні, і тільки за те, що залишиаєте собі в користування після війни. Що було знищено - за те не платите.
Тут - так само - користуєтесь, і повертаєте майно після війни, якщо вціліє.
- слышь Васыль, пристрели меня!
- Абраша, у меня патроны кончились.
- А ты у меня купи.
Спасибо конечно. Просто на фоне того, что Израиль являясь крупнейшим торговым партнером РФ, не поддержал ни единой мировой санкции против агрессора ...
особливо на російську "скрєпу" -"БЄй жи%ов,спасай россию !"
Він же для прогулянки використовуватиметься і звісно приїде новенький назад