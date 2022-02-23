Рейтинг партій: "СН" - 19,6%, "ЄС" - 17,7%, "Батьківщина" – 11,5%, ОПЗЖ - 9,5%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то сім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.
Про це свідчить опитування проведене групою "Рейтинг" 11 – 18 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.
"Рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,6% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 17,7%, "Батьківщина" – 11,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 9,5%. Партію "Сила і честь" готові підтримати 7,6%, партію Разумкова "Розумна політика" – 6,7%, партію Мураєва "Наші" – 5,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%, Радикальну партію – 3,9%, ВО "Свобода" – 3,2%, Народний фронт (Яценюк, Аваков) – 3,2%, "УДАР Віталія Кличка" – 3,1%", - йдеться у дослідженні.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 4800 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,4. Терміни проведення: 11-18 лютого 2022 року
Будь ласка, зачекайте...
НА "електоральному полі" України,котре окучують лише олігархи ,НЕМАЄ ПАРТІЙ...
тому рейтинги "відносні"..
відносяться до олігархів Бєні,ПЄті та Ахмєта(щодо доморощених)
до олігарха Фрідмана ("самопоміч"),раша
до фінансофого афериста світового масштабу Сороса (Фіала,"Голос")
і до бариг дрібнішого "калібру"...
Новинський -Опзж і т.д...
Але чумайдани вже пакують, шоб на Польщу чкурнути у разi початку бойових дiй.
нужен запрет козлячих пособников и физическая ликвидация козлячих депутатов в Раде.
і навіть скажу відсотки..
за Пєтю -50..
за ЗЕ,Свободу,Юлєчку по 10...
Ні для кого не таємнця, що платять з ОПи, а ось чиїми грошима ..? Питання.
А люди в яких мізки є - то розуміють що це не правда. СЛУГИ УРОДА - зрадники України, і *********** - Імпічмент!
Господа служки! - у вас уши сильно торчат.
Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
https://zaxid.net/news/
Правильно! Що Зє! - чудак на літеру "М" і дбає не про оборону країни, а про те, як він на телеекрані виглядатиме!
Йому мабуть іцик клопомойський від власних "заробітків" відстібує у залежності від "рейтингів".
Тьфу! плюнути і то гидко!
Зае...ли танцами!!!!....
******...ны, ОПОЖОПовцы и прочие колобораннты! Скоро вам отвечать... в суде... Гааге, а не в вашем карманном... ****...те... На...йух!
"СН" - 149,6%
Не знаю как за Зюзю, а за Сук народа кто-то голосовать собрался?
Уж лучше голосовать за "Свободу"
предлагаю составить альтернативный список кандидатов:
1. Юрий Бутусов
2. Семен Семенченко
далее дополняйте..
слуглакеїв % менший ніж у "Європейської солідарності" зразу з'являється "дослідження" Рейтингу, яке показує що лакеї перші. Це вже тенденція.
16.02.22 - Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС.
глазахочке Путлера ?
Здається, що наша тактика припинити накидування лайна на Зе у важкий період дає негативні результати і треба її поновлювати
А шо цены растут ,это херня.
При ком не расли?
При Пете вобще гривна упала.
А стаж, пенсiний вiк?
Идеально