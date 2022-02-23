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Новини Політика України
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рейтинг (696) Батьківщина (547) Слуга народу (2544) Європейська Солідарність (1021) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: "СН" - 19,6%, "ЄС" - 17,7%, "Батьківщина" – 11,5%, ОПЗЖ - 9,5%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій:

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то сім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчить опитування проведене групою "Рейтинг" 11 – 18 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,6% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 17,7%, "Батьківщина" – 11,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 9,5%. Партію "Сила і честь" готові підтримати 7,6%, партію Разумкова "Розумна політика" – 6,7%, партію Мураєва "Наші" – 5,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%, Радикальну партію – 3,9%, ВО "Свобода" – 3,2%, Народний фронт (Яценюк, Аваков) – 3,2%, "УДАР Віталія Кличка" – 3,1%", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 24,6% українців, за Порошенка - 18%, за Тимошенко - 9,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: СН - 19,6%, ЄС - 17,7%, Батьківщина – 11,5%, ОПЗЖ - 9,5%, Сила і честь - 7,6%, - опитування Рейтингу 01

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 4800 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,4. Терміни проведення: 11-18 лютого 2022 року
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Топ коментарі
+16
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23.02.2022 11:59
+11
Админы! Давайте проведем опрос на сайте! Чем он хуже опроса рейтинга????????????
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23.02.2022 12:02
+10
Результаты будут необъективны по причине того, что ватное население сюда не заходит и боится Цензора как кацап Америку!
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23.02.2022 12:08
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23.02.2022 11:59 Відповісти
Хтось із трьох контор бреше? А от хто? Чи всі брешуть?
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23.02.2022 12:02 Відповісти
НА БЕЗРИБ"Ї і рак риба..

НА "електоральному полі" України,котре окучують лише олігархи ,НЕМАЄ ПАРТІЙ...

тому рейтинги "відносні"..

відносяться до олігархів Бєні,ПЄті та Ахмєта(щодо доморощених)
до олігарха Фрідмана ("самопоміч"),раша

до фінансофого афериста світового масштабу Сороса (Фіала,"Голос")

і до бариг дрібнішого "калібру"...

Новинський -Опзж і т.д...
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23.02.2022 12:18 Відповісти
вєрю. вєрю
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23.02.2022 12:00 Відповісти
Ну чому ж? Є ще такi органiзми, що навiть введення балалаєшних вiйск до домбабве ставлять як перемогу зешмарклi.
Але чумайдани вже пакують, шоб на Польщу чкурнути у разi початку бойових дiй.
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23.02.2022 12:05 Відповісти
страна быдла...
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23.02.2022 12:01 Відповісти
очевидная брехня.
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23.02.2022 12:05 Відповісти
Самокритично....
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23.02.2022 12:57 Відповісти
сейчас не должно быть такого, как в 2014, когда солдаты воевали за страну, а депутаты предавали ее.
нужен запрет козлячих пособников и физическая ликвидация козлячих депутатов в Раде.
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23.02.2022 12:02 Відповісти
Админы! Давайте проведем опрос на сайте! Чем он хуже опроса рейтинга????????????
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23.02.2022 12:02 Відповісти
Результаты будут необъективны по причине того, что ватное население сюда не заходит и боится Цензора как кацап Америку!
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23.02.2022 12:08 Відповісти
нерепрезентативне..

і навіть скажу відсотки..

за Пєтю -50..

за ЗЕ,Свободу,Юлєчку по 10...
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23.02.2022 12:20 Відповісти
Если провести опросы здесь на сайте, то ЕС наберет процентов 80.
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23.02.2022 12:25 Відповісти
Если не 180...)))
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23.02.2022 14:23 Відповісти
шо за *******?
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23.02.2022 12:02 Відповісти
Хто "рейтингу" платить, той його і танцює.
Ні для кого не таємнця, що платять з ОПи, а ось чиїми грошима ..? Питання.
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23.02.2022 12:40 Відповісти
ОПЗЖ - 9,5% це пистець якийсь,вониж будуть стріляти нам в спини
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23.02.2022 12:02 Відповісти
ні .. це в основному мирні раби... що скучили за расєйським чоботом і "порядком"..
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23.02.2022 12:21 Відповісти
19,6% за СН... Не верю
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23.02.2022 12:03 Відповісти
Алєні- олені, небриті та неголені, дивні створіння, в них з мізків стирчить коріння - Може вони й повірять.
А люди в яких мізки є - то розуміють що це не правда. СЛУГИ УРОДА - зрадники України, і *********** - Імпічмент!
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23.02.2022 12:04 Відповісти
Да не публикуйте вы эту туфту от Рейтинга, это бред сивой кобылы.
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23.02.2022 12:05 Відповісти
После того, как Соц-служба Разумкова перестала малевать ********** несущуствующие цифири, подоляк срочно перекупил Рейтинг

Господа служки! - у вас уши сильно торчат.
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23.02.2022 12:08 Відповісти
ОПЗЖ нужно объявить предателями, просто констатируя факт, и запретить ... пусть бегут в орду, к плешивому хану Батыю, пока границы не закрыли ... а потом и гражданства лишить
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23.02.2022 12:10 Відповісти
В орду побіг тільки один, а всі інші в ненависну Європу.

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

https://zaxid.net/news/
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23.02.2022 12:16 Відповісти
Для любителів опи - ваші ізбранніки під час повномасштабної війни потікають в "гейропу", а куди побіжите ви, дебільні виборці мураєво-бойко-медведчуковці?))
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23.02.2022 12:29 Відповісти
а народу толкают про терроборону, партизанов и вообще жизни лишаться, лишь бы майно рошенов сохранить
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23.02.2022 12:52 Відповісти
А деж найрентинговіші за всіх "голос?"
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23.02.2022 14:12 Відповісти
Коли одне дослідження притирічить іншим у сенсфі не цифр, а тренду, то це про що свідчить?
Правильно! Що Зє! - чудак на літеру "М" і дбає не про оборону країни, а про те, як він на телеекрані виглядатиме!
Йому мабуть іцик клопомойський від власних "заробітків" відстібує у залежності від "рейтингів".
Тьфу! плюнути і то гидко!
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23.02.2022 12:10 Відповісти
Умиляет подборка цифер.... "Кто платит тот танцует..." ( Девушку)
Зае...ли танцами!!!!....
******...ны, ОПОЖОПовцы и прочие колобораннты! Скоро вам отвечать... в суде... Гааге, а не в вашем карманном... ****...те... На...йух!
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23.02.2022 12:12 Відповісти
Даже по фальшивым опросам слуги и служанки потеряли право быть большинством в раде,теперь это зрада представляющая глупое меньшинство,те кто,в последнее время,оформляет законы должны быть покараны за захват власти и злоупотребление положением.
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23.02.2022 12:17 Відповісти
Не, ну это ж явная опечатка. Должно быть
"СН" - 149,6%
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23.02.2022 12:18 Відповісти
Уж позвольте вам не поверить.
Не знаю как за Зюзю, а за Сук народа кто-то голосовать собрался?
Уж лучше голосовать за "Свободу"
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23.02.2022 12:21 Відповісти
..ваш рейтинг - полное _овно..
предлагаю составить альтернативный список кандидатов:
1. Юрий Бутусов
2. Семен Семенченко

далее дополняйте..
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23.02.2022 12:21 Відповісти
от тільки афериста Семена Насіння не вистачало )))
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23.02.2022 12:28 Відповісти
Як тільки КМІС публікує рейтинги і у слуг лакеїв % менший ніж у "Європейської солідарності" зразу з'являється "дослідження" Рейтингу, яке показує що лакеї перші. Це вже тенденція.

16.02.22 - Рейтинг партій: "ЄС" - 22,9%, "СН" - 16,4%, "Батьківщина" - 11,5%, ОПЗЖ - 10,1%, "Наші" - 6,2%, "Розумна політика" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%, - опитування КМІС.
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23.02.2022 12:23 Відповісти
ОПЗЖ - это те, кто перейдут на сторону Путина в случае большой войны.
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23.02.2022 12:31 Відповісти
Бред сивой кобылы.
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23.02.2022 12:33 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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23.02.2022 12:34 Відповісти
Тепер цих 9,5% треба поставити на облік і заарештувати або пристрелити при першій же нагоді.
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23.02.2022 12:38 Відповісти
В Украине люди не меняются. Есть своя ниша для Зеленского, умеренный полуватный электорат. Патриотическо-полунационалистический порошенковский. Тяжелые опзж-ватники, и разные Тимошенко-Ляшко секты. Люди голосуют про принципу свой-чужой.
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23.02.2022 12:43 Відповісти
не верю, что европейска свыня имеет такой рейтинг
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23.02.2022 12:49 Відповісти
Немає такого рейтингу і Зеленського і "слуг", підтасовкою цифр ситуацію не зміниш. Вулиця каже зовсім про інше. Немає рейтингу у "зелених" і Володі вже більше 10%.
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23.02.2022 12:49 Відповісти
Хотите сказать, что зебилы не умнеют?
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23.02.2022 12:50 Відповісти
Зебіли не порузумнішали і думають, що якщо якимсь чином підтасують цифри, то це і буде кінцевий результат. Цифри добре рахують на Майдані, якщо він ще цього не зрозумів.
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23.02.2022 13:14 Відповісти
Навіщо зараз ця статистика, коли під загрозою майбутнє України. Мене більше цікавить обєднання всіх політичних сил для подолання ворога, а не їхній рейтинг.
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23.02.2022 12:54 Відповісти
Це Ви так думаєте і нормальні люди, а "слуги" працюють виключно на свій рейтинг. Їм пофіг Україна. Вони не можуть просто так піти, їм потрібно залишитися, бо зразу фактично 99% підуть у тюрми і там реально є за що.
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23.02.2022 14:58 Відповісти
Интересно с какого дурдома исходит сей рейтинг????
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23.02.2022 12:56 Відповісти
больше за инородцевских я не голосую.
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23.02.2022 13:01 Відповісти
Правильно.
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23.02.2022 14:08 Відповісти
Контора Рейтинг - це структурний підрозділ ОП ермака, дивно що вони так мало нарахували ЗЕ.
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23.02.2022 13:10 Відповісти
"рейтингу" нужны деньги или он должен ОПе?
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23.02.2022 13:10 Відповісти
Ага, канешна. Три компанії нещоданвно давали 5-7% відрив ЄС від свиней наріда а за тиждень стало 2% фори у свиней... Вірим і очі відсцянини витираємо?
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23.02.2022 13:10 Відповісти
Этот невиданный взлет рейтинга "Сук урода" вызван тем, что ГринПоц наконец-таки увидел Урюзьге МирЪ в глазах очке Путлера ?
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23.02.2022 13:39 Відповісти
Цікаво, за рахунок кого СН за місяць набрала з 13% до 19% ? Щось дуже підозріло

Здається, що наша тактика припинити накидування лайна на Зе у важкий період дає негативні результати і треба її поновлювати
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23.02.2022 13:54 Відповісти
Так скоко нападений отбито, и 25 декабря и 16 февраля(3.00.) и 20 (олимпиада).и 23.
А шо цены растут ,это херня.
При ком не расли?
При Пете вобще гривна упала.
А стаж, пенсiний вiк?
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23.02.2022 14:17 Відповісти
Такие соцопросы нужно подавать с пометкой "на правах рекламы", ведь любому здравомыслящему человеку понятно, что у сепарского моноскота рейтинг летит вниз и кроме продажной социологии, больше никто не способен создать вид будто ничего не происходит.
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23.02.2022 14:12 Відповісти
Какие ещё придурки в Украине поддерживают эту фашисткую пророссийскую путинскую партию ОПЗЖ. Всех этих ****** -предателей нужно поставить к стенке или в крайнем случае посадить в тюрьму, на время особого положения в стране!!!
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23.02.2022 14:13 Відповісти
Главное одно, что ЗЕБилы, что лаптеногие это одного унитаза гавно!!!
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23.02.2022 15:06 Відповісти
Три контрольні запитання, на які обов'язково повинні відповісти всі утирки, котрі вже вишикувались в чергу до державного корита України: 1) Чи вважаєте ви т.з. вакцинацію панацеєю від вірусного захворювання COVID-19 та чи правомірно був введений в Україні карантин?; 2) Чи конституційні закони про розпродаж української землі?; 3) Які закони, котрі були прийняті попередниками, потрібно терміново відмінити, призупинити чи серйозно редагувати? І лишень після того, як ви впевнитесь, що маєте справу з кандидатами, які кардинально відрізняються від аморальних виродків, що зараз маємо при владі і що там вже були, можна задавати головне питання: А що ж ви збираєтесь будувати на цій території суші, цифровий концтабір для безправної великої рогатої худоби чи соціально орієнтовану державу для людей?
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23.02.2022 16:21 Відповісти
Раша воюет сукраиной 8 лет, не признаёт Украину как государство. А у опзж 10%.
Идеально
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23.02.2022 21:05 Відповісти
Каждый 10й полицай
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23.02.2022 21:05 Відповісти
 
 