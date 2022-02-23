На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують із лікарень ОРДО для примусової евакуації до РФ, - Денісова
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РФ на тимчасово окупованій території Донецької області вчиняє протиправні дії щодо породіль.
Про це уповноваженому ВР із прав людини Людмилі Денісовій стало відомо від партнерських правозахисних організацій, які здійснюють моніторинг ситуації в ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, на другу добу після пологів жінок та немовлят виписують з пологових будинків для подальшої примусової евакуації до Російської Федерації.
"Незаконно вивезенні жінки з дітьми змушені по кілька діб перебувати без їжі та сну в неопалюваних автобусах та тимчасових наметах без належних умов: води, їжі, дитячих сумішей, засобів гігієни, відповідного сезонного одягу. Такі дії РФ загрожують життю та здоров’ю жінок та новонароджених дітей, порушується їхнє право на життя, свободу та особисту недоторканність, гарантовані статтею 3 Загальної декларації прав людини", - зазначає омбудсмен.
Денісова звернулася до світової спільноти з проханням відреагувати на факти незаконного вивезення на територію РФ українських громадян - жінок з новонародженими дітьми, що порушує основні права – на життя та охорону здоров’я.
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