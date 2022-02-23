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На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують із лікарень ОРДО для примусової евакуації до РФ, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують із лікарень ОРДО для примусової евакуації до РФ, - Денісова

РФ на тимчасово окупованій території Донецької області вчиняє протиправні дії щодо породіль.

Про це уповноваженому ВР із прав людини Людмилі Денісовій стало відомо від партнерських правозахисних організацій, які здійснюють моніторинг ситуації в ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на другу добу після пологів жінок та немовлят виписують з пологових будинків для подальшої примусової евакуації до Російської Федерації.

"Незаконно вивезенні жінки з дітьми змушені по кілька діб перебувати без їжі та сну в неопалюваних автобусах та тимчасових наметах без належних умов: води, їжі, дитячих сумішей, засобів гігієни, відповідного сезонного одягу. Такі дії РФ загрожують життю та здоров’ю жінок та новонароджених дітей, порушується їхнє право на життя, свободу та особисту недоторканність, гарантовані статтею 3 Загальної декларації прав людини", - зазначає омбудсмен.

Денісова звернулася до світової спільноти з проханням відреагувати на факти незаконного вивезення на територію РФ українських громадян - жінок з новонародженими дітьми, що порушує основні права – на життя та охорону здоров’я.

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На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують із лікарень ОРДО для примусової евакуації до РФ, - Денісова 01
На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують із лікарень ОРДО для примусової евакуації до РФ, - Денісова 02

На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують із лікарень ОРДО для примусової евакуації до РФ, - Денісова 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Нічо, вони ще нарожають.
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23.02.2022 12:03
+3
рождаемость в ресефесерии на низком уровне, нужны ресурсы людские
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23.02.2022 12:03
+3
Батько розказували, що в колгоспі так і було: на третій день після пологів бригадир уже стукав у хвіртку: "Виходь на роботу!".
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23.02.2022 12:16
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Нічо, вони ще нарожають.
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23.02.2022 12:03 Відповісти
коляски не скрепные. должны быть в форме танков, а распашёнки в виде дидовских гимнастёрок с подгузниками (самодельными) в форме галифе )
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23.02.2022 12:13 Відповісти
Кацапи їх навчать родіну любіть.
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23.02.2022 12:14 Відповісти
по уставу -"стойко переносить тяготы децкой жисти" )
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23.02.2022 12:15 Відповісти
і лішенія, лішенія=, ***... )))
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23.02.2022 12:17 Відповісти
рождаемость в ресефесерии на низком уровне, нужны ресурсы людские
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23.02.2022 12:03 Відповісти
ДЕНИСЕНКО! ЗАЧЕМ НАМ НОВОСТИ ИЗ СКОТО БЫДЛО БАЗЫ ТАМ ДЫРКИ ЕСЧЕ НАРОЖАЮТ НАМ ПОФРАТЬ НА ТО ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В НЕЗАВИСИМЫХ ОТ ЗАКОНОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ ГЕТТО ОРЛДО НЕФИГ РАЗНОСИТЬ ПУРГУ И ПИСАТЬ ТАКИЕ НОВОСТИ...... В УКРАИНЕ ОНИ НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ И С МОМЕНТА УКАЗА Х..ЛА ЭТО ДАЖЕ НЕ ТА СТОРОНА И ТО НЕ НАШИ ЛЮДИ ДАЖЕ ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ИХ-- НЕ ПОЙМЕТ КТО ТАМ ВАРНЯКАЕТ ИЗ ЛНР И ДНР... КТО ОНИ ТАКИЕ НАМ НЕ ЯСНО....
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23.02.2022 12:06 Відповісти
Денісова!!!! Що там з нашими Військовополоненими!?!
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23.02.2022 12:07 Відповісти
Ну так за шо ж боролись, то и получают.
Пууутен, ввеееди!
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23.02.2022 12:11 Відповісти
Батько розказували, що в колгоспі так і було: на третій день після пологів бригадир уже стукав у хвіртку: "Виходь на роботу!".
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23.02.2022 12:16 Відповісти
биомусор.
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23.02.2022 12:59 Відповісти
За своїх треба перейматись, а тих вже раша утримує.
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23.02.2022 13:20 Відповісти
 
 