На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують із лікарень ОРДО для примусової евакуації до РФ, - Денісова

РФ на тимчасово окупованій території Донецької області вчиняє протиправні дії щодо породіль.

Про це уповноваженому ВР із прав людини Людмилі Денісовій стало відомо від партнерських правозахисних організацій, які здійснюють моніторинг ситуації в ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на другу добу після пологів жінок та немовлят виписують з пологових будинків для подальшої примусової евакуації до Російської Федерації.

"Незаконно вивезенні жінки з дітьми змушені по кілька діб перебувати без їжі та сну в неопалюваних автобусах та тимчасових наметах без належних умов: води, їжі, дитячих сумішей, засобів гігієни, відповідного сезонного одягу. Такі дії РФ загрожують життю та здоров’ю жінок та новонароджених дітей, порушується їхнє право на життя, свободу та особисту недоторканність, гарантовані статтею 3 Загальної декларації прав людини", - зазначає омбудсмен.

Денісова звернулася до світової спільноти з проханням відреагувати на факти незаконного вивезення на територію РФ українських громадян - жінок з новонародженими дітьми, що порушує основні права – на життя та охорону здоров’я.

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