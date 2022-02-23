Держприкордонслужба запроваджує додаткові режимні обмеження у прикордонних районах з РФ, Білоруссю, ОРДЛО та морським узбережжям

Додаткові тимчасові режимні обмеження вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України, прилягають до морського узбережжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, насамперед такі заходи запроваджені для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні та іншим правопорушенням.

"Серед обмежень: перебування у прикордонні у нічний час, вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування, рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон. Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, здійснення польотів легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу, об’єктів, будівель, споруд, транспорту та інших об’єктів, що належать Державній прикордонній службі України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм", - йдеться у повідомленні.

Варто наголосити, що додаткові режимні обмеження вводяться наказами прикордонних загонів та можуть відрізнятися у різних районах та областях. У зв’язку з цим, особам, які мають необхідність перебування, проведення певного роду робіт у прикордонних контрольованих районах, прикордонній смузі, рекомендуємо ознайомитися з чинними режимними обмеженнями на сайті Державної прикордонної служби України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Станиця Луганська" функціонує в штатному режимі, - Держприкордонслужба