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війна (56290) Данілов (1188) РНБО (1717) надзвичайний стан (146)

РНБО підтримала введення НС у всій Україні, крім Донецької та Луганської областей

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РНБО підтримала введення НС у всій Україні, крім Донецької та Луганської областей

Рада національної безпеки та оборони пропонує запровадити надзвичайний стан на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"На всій території України, крім Донецької та Луганської областей, буде запроваджено надзвичайний стан", - сказав Данілов.

За його словами, буде посилено охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.

"Може бути обмеження руху транспорту. Може бути додатковий огляд транспорту. Може бути перевірка документів у фізичних осіб", - зазначив секретар РНБО.

"Щодо Донецької та Луганської областей. Там є окремий режим, його врегульовано на сьогодні нашим законодавством. Вони знаходяться трішки в іншй юридичній зоні, тому там надзвичайний стан не вводиться. Його там введено давно, починаючи з 2014 року", - додав Данілов.

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій, що створені або природним шляхом, або людьми, та можуть призвести до втрат матеріальних ресурсів і серед населення. НС вводиться на не більше 30 діб та не більше 60 діб в окремих місцевостях. У разі потреби НС може бути продовжено президентом, але не більш ніж на 30 днів.

Під час надзвичайного стану не можна проводити вибори президента, парламенту та місцевих органів влади.

Також читайте: Зеленський планує ввести надзвичайний стан в усій країні, - проєкт указу. ДОКУМЕНТ

Детальніше про правовий режим надзвичайного стану читайте за посиланням.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Проще пареной репьі. Заборонять мітингувати проти клоуна, а також заборонять діяльність опозиційних партій. Всі діла і сіськи набок.
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23.02.2022 12:21
+26
Молодцi! Ще вiйсько все вiдведiть до захiдного кордону на всяк випадок. Ну щоб не заважало капiтуляцiю пiдписувати.
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23.02.2022 12:13
+26
это плешивый хан Батый может за всю орду решать, в Украине такой финт ушами не пройдет
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23.02.2022 12:15
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Сторінка 3 з 3
а чому тоді не написати, що в Україні введено по ВСІЙ території НС? а для чого взагалі відокремлювати деякі області навіть на словах, які так хочуть москалі?
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23.02.2022 17:10 Відповісти
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