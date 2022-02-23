У разі вторгнення РФ до України одразу буде запроваджено воєнний стан, - Данілов

"У разі вторгнення РФ до України одразу буде запроваджено воєнний стан.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Нас цим вторгненням постійно лякають. Ми чітку усвідомлюємо всі процеси, які відбуваються в РФ і Білорусі. У разі вторгнення РФ до України одразу буде введено воєнний стан. Відповідно, всі будуть проінформовані", - зазначив Данілов.

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