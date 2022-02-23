У разі вторгнення РФ до України одразу буде запроваджено воєнний стан, - Данілов
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"У разі вторгнення РФ до України одразу буде запроваджено воєнний стан.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Нас цим вторгненням постійно лякають. Ми чітку усвідомлюємо всі процеси, які відбуваються в РФ і Білорусі. У разі вторгнення РФ до України одразу буде введено воєнний стан. Відповідно, всі будуть проінформовані", - зазначив Данілов.
Топ коментарі
+22 Чайка Київ
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+14 Бандерівець
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+11 Игорь Алешкин
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Ольгінський боти розганяють паніку і зраду!!!
Адміни, блокуйте панікьорів які у такі важкі часи розганяють зраду і паніку!!!
Сказал же Царь российский, бункерный, обнуленный, что Россия будет от Лиссабона до Владивостока.
На Лиссабон пойдут, что непонятного?
и не "украина" с маленькой, а Украина" с огромной
Это они "преждевременно".
А канал Шария открыт?
Будет тогда Шарий этим, как его, рупором ДНР.
Одна бабуська з Дніпропетровщини подзвонила і каже: «Якщо ви не зможете навчити мене стріляти, знайте, що у мене є ніж. І сапа. І вили. Я буду захищатися і лупашити їх - хай одного м*скаля, але точно заберу з собою».
для размещения солдат ?
Вы уроды зеленые должны идти на 3 шага впереди кацапо-стратегов от войны - а не быть статистами !!!
Лучше перебдеть чем не до бдеть !!! Закрывайте границу полностью в прифронтовых, а так же на границе с РБ, и в районе Харьковской и Сумской вводите срочно комендантский час !!!
Как считаешь, во сколько раз надо увеличить закупку мешков для трупов российских военнослужащих ?
Я думаю раз в 10, как минимум, твое какое мнение?
Так РФ что ЕЩЁ не вторглась в Украину? А как же Крым? А как же Иловайски и прочие Дебальцево?