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Фріз (175) економічний паспорт (15)

Законопроєкт Зеленського про $10 тис. на дитину порушує Конституцію, містить корупційні ризики та не відповідає антикорупційному законодавству, - Комітет ВР

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Законопроєкт Зеленського про $10 тис. на дитину порушує Конституцію, містить корупційні ризики та не відповідає антикорупційному законодавству, - Комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав законопроєкт президента Володимира Зеленського про економічний паспорт українця таким, що порушує Конституцію, містить корупційні ризики та не відповідає антикорупційному законодавству.



Про це повідомила у Facebook народна депутатка Ірина Фріз.

Вона уточнила, що засідання комітету відбулося 22 лютого.

"На жаль, ми не встигли розглянути альтернативні законопроєкти тому, що представники монобільшості в комітеті покинули оперативно засідання, що призвело до втрати кворуму", – додала Фріз.

Нагадаємо, 6 грудня 2021 року Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця.

До цього у своїй промові перед парламентом 1 грудня президент Володимир Зеленський озвучив дуже екзотичну обіцянку – запровадження в майбутньому економічного паспорта, який отримають українські діти.

"Відповідно до нього, плата за використання наших надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України, – оголосив президент. – Із досягненням повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти в Україні чи купівлі власного житла".

Запровадження подібної новації Зеленський анонсував ще навесні, але тепер це сталося на специфічному фоні. Перед цим парламент прийняв "антиолігархічний" законопроєкт №5600. Ним збільшується рента на видобуток залізної руди, від чого фінансово постраждає найбагатший олігарх країни Рінат Ахметов.

Голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики, народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт про економічний паспорт українця передбачає, що після досягнення 18 років громадяни зможуть накопичити на своїх персональних рахунках майже $10 тисяч (приблизно 272 тисячі гривень за нинішнім курсом).

За словами нардепа, законопроєкт передбачає, що кожна дитина, яка народжується в Україні, отримає спеціальний рахунок у Фонді майбутніх поколінь. 
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Топ коментарі
+14
Какие 10К? Учителя ещё $4К не успели потратить.
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23.02.2022 12:31
+10
Кривой понт дороже денег.
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23.02.2022 12:29
+7
Він же казав що буде йти лиш на один президентський термін ? Що уже далі зберається ? Вчителі ще чекають свої 4 тис. ЗЕЛЕНИХ може дочекаються ?
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23.02.2022 12:33
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Кривой понт дороже денег.
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23.02.2022 12:29 Відповісти
Какие 10К? Учителя ещё $4К не успели потратить.
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23.02.2022 12:31 Відповісти
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23.02.2022 12:34 Відповісти
така беліберда що капець. На сьогодні він неактуальний, в топку.
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23.02.2022 12:31 Відповісти
топка должна быть длиной не меньше 162 см
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23.02.2022 13:07 Відповісти
а чому 162, зріст у путіна десь 145
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23.02.2022 13:08 Відповісти
При чём тут *****, которого ты называешь Путин ?
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23.02.2022 13:11 Відповісти
ну так, путіна в топку, шо нє так?
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23.02.2022 13:15 Відповісти
третя папытка...

спробуй прочитати статтю,

бодай заголовок ..
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23.02.2022 13:20 Відповісти
та я зрозумів одразу, падло ольгінське.
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23.02.2022 13:23 Відповісти
наскільки я розумію, ольгінське падло пише "Путин" ?
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23.02.2022 13:26 Відповісти
які ж ви, подоляцькі боти, тупі )))
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23.02.2022 13:27 Відповісти
у зеленого 162?
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23.02.2022 16:59 Відповісти
Как обычно
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23.02.2022 12:33 Відповісти
Він же казав що буде йти лиш на один президентський термін ? Що уже далі зберається ? Вчителі ще чекають свої 4 тис. ЗЕЛЕНИХ може дочекаються ?
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23.02.2022 12:33 Відповісти
Хай зі своїх кровних хоч по $1 роздасть... Чи ні?
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23.02.2022 12:38 Відповісти
ты воинствующий мусульманин или ортодоксальный хасид ?

90 из 100 твоих комментов о ненависти к свинье.

Свинья - национальное домашнее животное украинцев.

Скажи честно, ты - мусульманский кацап или еврейский ?
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23.02.2022 13:09 Відповісти
оно - просто ботик ))))
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23.02.2022 13:29 Відповісти
Ну і що, він же не збирався його виконувати, він вже був би на пенсії, то для піару і для лохів. Ви ж це все захавати?
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23.02.2022 12:43 Відповісти
Пора по всей Украине огласить первый тосто « шоб хутин сдох !!!»
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23.02.2022 12:46 Відповісти
вже занюхався
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23.02.2022 12:48 Відповісти
Рада указала "гаранту" чтоб вначале сопли проглотил или вытер...
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23.02.2022 12:48 Відповісти
А то ніхто й досі не знав. що Зеля-аферист.
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23.02.2022 12:48 Відповісти
Усе всім роздає - *******, Епаспорти, тисячі наліво і направо. А лохі слухають і жруть
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23.02.2022 12:51 Відповісти
Вава хотєл как лучьше,но єму нє дают
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23.02.2022 12:54 Відповісти
отдать ребенку- это преступление, а разрешить грабить и тырить барыгам- это можно, за 30 лет замиллиардели парашенки, ахметовы за какие шиши? этих детей и грабили
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23.02.2022 13:05 Відповісти
так ты же - нищеброд с камброда.

шо у тебя Порошенко украл, кроме надежды на превращение Луганска в Монте-Карло ?
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23.02.2022 13:50 Відповісти
Я в 1986 году застраховала своего сына. В 16 лет он должен был получить 1000 руб. В итоге: Госстрах исчез и мои деньги вместе с ним.
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23.02.2022 13:06 Відповісти
Это я о долгосрочных инвестициях нашего государства. Это такая же афера, как и накопительная пенсия. Наше государство ещё не готово к этому. Слишком много воров у власти.
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23.02.2022 13:08 Відповісти
После сгоревших средств на сберкнижках родителей, инфляции купонов, и прочего кидалова, с государством не играю. Государство берет от меня только налоги, интересуясь моей персоной только во временя войн и эпидемий. В остальном государство - это доильный аппарат для хорошей жизни чиновников, по крайней мере у нас. Поэтому никому не советую отдавать государству свои кровные или надеяться, что он получит от государства какие-то блага, если ты, конечно, не чиновник, судья или мент.
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23.02.2022 13:19 Відповісти
я! я двоих своих страховал (идиот) и до свадьбы и до совершеннолетия )))) на 3 000 каждую!!! (идиот дважды))))
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23.02.2022 13:31 Відповісти
Ничего, на ошибках учимся, правда на своих...
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23.02.2022 13:46 Відповісти
жаль моих родителей (их уже нет со мной) они по копеечке откладывали на сберкнижку..
(а те копеечки совсем не лишними были)
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23.02.2022 13:54 Відповісти
"когда овации затихли и смолкли крики браво, бис.
вдруг стало слышно как наш вова, за сценой, от восторга ссыт."
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23.02.2022 13:15 Відповісти
А если еще к этим 10 тысячам продать собаку, то это ж сколько скумбрии по 8 грн можно будет накупить?
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23.02.2022 13:15 Відповісти
На ребёнка нужно давать пр рождении но это нужно грамотно...
Во первых после 25 лет потому что дети рожают детей, может это и не повлияет но многие девушки будут задумываться ....
Второе если семьи алкоголиков и такое просматривается значит откладывать детям до их совершенно летия и на учёбу их или как взнос на квартиру....иначе все это теряет смысл...
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23.02.2022 15:32 Відповісти
 
 