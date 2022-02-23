Законопроєкт Зеленського про $10 тис. на дитину порушує Конституцію, містить корупційні ризики та не відповідає антикорупційному законодавству, - Комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав законопроєкт президента Володимира Зеленського про економічний паспорт українця таким, що порушує Конституцію, містить корупційні ризики та не відповідає антикорупційному законодавству.





Про це повідомила у Facebook народна депутатка Ірина Фріз.



Вона уточнила, що засідання комітету відбулося 22 лютого.



"На жаль, ми не встигли розглянути альтернативні законопроєкти тому, що представники монобільшості в комітеті покинули оперативно засідання, що призвело до втрати кворуму", – додала Фріз.



Нагадаємо, 6 грудня 2021 року Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця.



До цього у своїй промові перед парламентом 1 грудня президент Володимир Зеленський озвучив дуже екзотичну обіцянку – запровадження в майбутньому економічного паспорта, який отримають українські діти.



"Відповідно до нього, плата за використання наших надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України, – оголосив президент. – Із досягненням повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти в Україні чи купівлі власного житла".



Запровадження подібної новації Зеленський анонсував ще навесні, але тепер це сталося на специфічному фоні. Перед цим парламент прийняв "антиолігархічний" законопроєкт №5600. Ним збільшується рента на видобуток залізної руди, від чого фінансово постраждає найбагатший олігарх країни Рінат Ахметов.



Голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики, народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт про економічний паспорт українця передбачає, що після досягнення 18 років громадяни зможуть накопичити на своїх персональних рахунках майже $10 тисяч (приблизно 272 тисячі гривень за нинішнім курсом).



За словами нардепа, законопроєкт передбачає, що кожна дитина, яка народжується в Україні, отримає спеціальний рахунок у Фонді майбутніх поколінь.