На території Луганської та Донецької областей діє окремий правовий режим, - Данілов

На території Луганської та Донецької областей діє окремий правовий режим.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"На території Луганської та Донецької областей відбувається операція Об'єднаних сил, це відбувається ще з періоду, коди туди зайшли росіяни та коли вони розпалили там війну на території нашої країни. Вся ця ситуація почалася в 2014 році", - зазначив Данілов.

"Там окремий правовий режим діє, на території Донецької та Луганської областей, там відбувається операція Об'єднаних сил, там все керівництво знаходиться під військовими, там обласна державна військово-цивільна адміністрація на території Луганської та Донецької областей, там всі ці правові питання вже вирішено", - уточнив він.

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