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На території Луганської та Донецької областей діє окремий правовий режим, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На території Луганської та Донецької областей діє окремий правовий режим, - Данілов

На території Луганської та Донецької областей діє окремий правовий режим.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"На території Луганської та Донецької областей відбувається операція Об'єднаних сил, це відбувається ще з періоду, коди туди зайшли росіяни та коли вони розпалили там війну на території нашої країни. Вся ця ситуація почалася в 2014 році", - зазначив Данілов.

"Там окремий правовий режим діє, на території Донецької та Луганської областей, там відбувається операція Об'єднаних сил, там все керівництво знаходиться під військовими, там обласна державна військово-цивільна адміністрація на території Луганської та Донецької областей, там всі ці правові питання вже вирішено", - уточнив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+1
и тем не менее, даже это уточнение можно было сделать уже в сноске... ибо чрезвычайное положение по ВСЕЙ Украине (ну если, конечно, вы еще считаете те области Украиной)
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23.02.2022 13:27
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ахаха, окремою новиною для тих хто не може прочитати далі заголовка
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23.02.2022 12:53 Відповісти
действует отдельный правовой режим, - Данилов , да там кругом депутаты ОПЗЖ ,их помощники и агенты ФСБ крутятся.
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23.02.2022 13:18 Відповісти
Окремий правовой режим діє ще з 2014 року у Донецькій та Луганській обл.х на підконтрольних Україні територіях
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23.02.2022 13:54 Відповісти
и тем не менее, даже это уточнение можно было сделать уже в сноске... ибо чрезвычайное положение по ВСЕЙ Украине (ну если, конечно, вы еще считаете те области Украиной)
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23.02.2022 13:27 Відповісти
Огромная колонна танков под флагами днр замечена на мариупольском направлении. ТГ Украина Online
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23.02.2022 13:38 Відповісти
под флагами днр и рф замечена на мариупольском направлении
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23.02.2022 13:52 Відповісти
Надо объявлять военное положение и интернировать ОПЗЖ и всех коллаборационистов
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23.02.2022 13:39 Відповісти
А Чита это это руцкий мир или свинарник?Я не хочу Читу в Украине,🤣
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23.02.2022 13:50 Відповісти
Якщо чесно, Україною зараз не керує ніхто. Номінально звісно. Різноманітні міністерства та відомства працюють по інерціїї, виконуючи свої статутні завдання і живуть своїм життям... пЄрмак або Зелений втручаються лише там, де бачать якусь для себе вигоду чи небезпеку.
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23.02.2022 13:54 Відповісти
Чтобы стране убытка не принести (банк, то государственный) у нас Приват с ноября кредиты не выдаёт. Донецкая область.
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23.02.2022 13:59 Відповісти
 
 