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Новини Політика України
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бензин (182) бізнес (811) законопроєкт (1776) податки (1493) Гетманцев (430) Слуга народу (2544)

У Раді поки що немає законопроєкту щодо зниження податків для бізнесу і на бензин, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді поки що немає законопроєкту щодо зниження податків для бізнесу і на бензин, -

У Верховній Раді поки немає законопроєкту щодо зниження податків для бізнесу і на бензин, яке анонсував президент Володимир Зеленський.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

"Але ми обговорюємо, яким чином, з одного боку, прийняти це рішення, з іншого - знайти компенсатори для держаного бюджету, щоб воно було ухвалено", - зазначив він.

За словами нардепа, депутати обговорюють можливість приведення до певного балансу ставок на бензин, на дизельне пальне і на скраплений газ.

"Йдеться про те, щоб ці ставки були наближені одна до одної", - додав Гетманцев.

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Топ коментарі
+17
Гаттманцева пора отписдить , как Шуфрича
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23.02.2022 12:43
+10
Зеля може вже пора викинути того хера з того комітету,тільки через того путінососа економіка стагнує і не розвивається через його дурнуваті закончики!
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23.02.2022 12:43
+8
Ригівське опудало з лівацько-комуняцькою вавою в голові з'явилося
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23.02.2022 12:45
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23.02.2022 12:41 Відповісти
хер їм - я краще закриюся
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23.02.2022 12:42 Відповісти
Гаттманцева пора отписдить , как Шуфрича
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23.02.2022 12:43 Відповісти
Заклик "а можна ще в рамках економічної стійкості ********** гетьманцева?", це гарна ідея для стартапа. При організації чергі і продаже квитків не забувайте про податки.
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23.02.2022 12:57 Відповісти
😀😀😀
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23.02.2022 13:07 Відповісти
Короче, Гетманцев от своего патрона, агента кгб/фсб Сивковича, инструкцию еще не получил....
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23.02.2022 12:43 Відповісти
Зеля може вже пора викинути того хера з того комітету,тільки через того путінососа економіка стагнує і не розвивається через його дурнуваті закончики!
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23.02.2022 12:43 Відповісти
Ригівське опудало з лівацько-комуняцькою вавою в голові з'явилося
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23.02.2022 12:45 Відповісти
Гетманцев це покидьок! З ним нічого не вирішиш. Хай їде до Московії.
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23.02.2022 12:46 Відповісти
немає законопроєкту\\\\\\\\\\

А законопройокту, или хотя бы проякту?
желаю тебе сыграть в домино с кобзоном, завтра, о "грамотей", засравший все заголовки "новойазыгом".
ты членкиня гильдии министерш, президентка там, шоле?
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23.02.2022 12:46 Відповісти
Когда ету гниду гетманцева поставят к стенке сколько зла он сделал просто нет сло
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23.02.2022 12:48 Відповісти
Как вы не поймете, что этот урод типичный вредитель. Украине он несет только беду и вред.
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23.02.2022 12:51 Відповісти
Агаа, посчитаем столько забирает государство сейчас (например зарплата 10000 грязными):
22% ЕСВ
18% НДФЛ
1,5% ВЗ
20% НДС
Итого 61,5%, неплохо, не правда ли?
По итогу государство зарабатывает больше чем работник, забирая из 10000 в виде налогов 6000.
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23.02.2022 13:12 Відповісти
Гетьманцев-чудовий індикатив намірів влади,як і Татаров,Єрмак-поки ці "персони" у владі Україну будуть нищити а не рятувати!Особливо актуально на фоні загроз ззовні!
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23.02.2022 12:53 Відповісти
В Верховной Раде IV-VI созывов Даниил Гетманцев работал помощником народного депутата от фракции Партии регионов Владимира Сивкович

По данным «Чесно», Даниил Гетманцев был бизнес-партнером (основали вместе ООО "ЛоГеС", позже ликвидировано) Оксаны Антошко - матери экс-судьи Конституционного Суда Сюзанны Станик.

Гетманцев - один из соучредителей ООО «М.С.Л.» - оператора государственных лотерей, на деятельность которого в 2015-2017 годах были наложены санкции президентом по решению СНБОУ

Интересы МСЛ обслуживает Jurimex, почетным президентом которой является Даниил Гетманцев. В конце 90-х он участвовал в приватизации компании

Владеет 53% капитала ООО «Юримекс», 65% - капитала «КП Юримекс», 9,09% - адвокатского объединения «Юримекс».
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23.02.2022 12:58 Відповісти
Ви що ,їм легче надзвичайний стан оголосити,мобілізацію,а втратити гешефт -"это больно".
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23.02.2022 12:59 Відповісти
Они будут готовить закон до конца года, просто нужно ещё немного подождать пока накушаются))))
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23.02.2022 13:01 Відповісти
Чо-то не пойму кто у нас Президент, Зеленский или это Чудо?
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23.02.2022 13:04 Відповісти
Опять этот хмыренок бывший слуга сивковича решает важнейшие государственные вопросы,его место на нарах,а не в парламенте.
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23.02.2022 13:26 Відповісти
Взагалі то у всьому світі вважаютьщо місце зрадників на шибеніці.
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23.02.2022 18:06 Відповісти
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23.02.2022 14:01 Відповісти
Та коли ж в тебе твоя тупа жадібна хліборізка вже репне?
Тобі треба, щоб прийшли вже персонально "пояснювати"?
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23.02.2022 15:43 Відповісти
 
 