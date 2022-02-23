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У Раді поки що немає законопроєкту щодо зниження податків для бізнесу і на бензин, - "слуга народу" Гетманцев
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Верховній Раді поки немає законопроєкту щодо зниження податків для бізнесу і на бензин, яке анонсував президент Володимир Зеленський.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев.
"Але ми обговорюємо, яким чином, з одного боку, прийняти це рішення, з іншого - знайти компенсатори для держаного бюджету, щоб воно було ухвалено", - зазначив він.
За словами нардепа, депутати обговорюють можливість приведення до певного балансу ставок на бензин, на дизельне пальне і на скраплений газ.
"Йдеться про те, щоб ці ставки були наближені одна до одної", - додав Гетманцев.
Топ коментарі
+17 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар23.02.2022 12:43
+10 tomas marss
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+8 Vasyl Androshchook
показати весь коментар23.02.2022 12:45
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Будь ласка, зачекайте...
А законопройокту, или хотя бы проякту?
желаю тебе сыграть в домино с кобзоном, завтра, о "грамотей", засравший все заголовки "новойазыгом".
ты членкиня гильдии министерш, президентка там, шоле?
22% ЕСВ
18% НДФЛ
1,5% ВЗ
20% НДС
Итого 61,5%, неплохо, не правда ли?
По итогу государство зарабатывает больше чем работник, забирая из 10000 в виде налогов 6000.
По данным «Чесно», Даниил Гетманцев был бизнес-партнером (основали вместе ООО "ЛоГеС", позже ликвидировано) Оксаны Антошко - матери экс-судьи Конституционного Суда Сюзанны Станик.
Гетманцев - один из соучредителей ООО «М.С.Л.» - оператора государственных лотерей, на деятельность которого в 2015-2017 годах были наложены санкции президентом по решению СНБОУ
Интересы МСЛ обслуживает Jurimex, почетным президентом которой является Даниил Гетманцев. В конце 90-х он участвовал в приватизации компании
Владеет 53% капитала ООО «Юримекс», 65% - капитала «КП Юримекс», 9,09% - адвокатского объединения «Юримекс».
Тобі треба, щоб прийшли вже персонально "пояснювати"?