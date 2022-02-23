Рада сьогодні може розглянути законопроєкт про "бюджет воєнного часу", - нардеп "Голосу" Железняк

Рада сьогодні має розглянути законопроєкт №7100 про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, який має вирішити питання з фінансуванням військових витрат.

Про це у своєму телеграмі повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні буде закон про "бюджет воєнного часу". Номер #7100. За фактом терміном на 3 місяці всі військові витрати можуть перерозподілятися Кабміном за погодженням з Президентом без Ради.Така норма вже є у Бюджетному Кодексі (Перехідні положення, п.22) у разі запровадження воєнного стану, але цим законом буде дозволено її застосувати і на цей момент", - розповів він.

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"Ризиків, що Кабмін знову почне під виглядом військових витрат будувати дороги, але, думаю, таку цинічність їм уже не пробачать", - додав нардеп.