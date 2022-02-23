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Рада сьогодні може розглянути законопроєкт про "бюджет воєнного часу", - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні може розглянути законопроєкт про

Рада сьогодні має розглянути законопроєкт №7100 про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, який має вирішити питання з фінансуванням військових витрат.

Про це у своєму телеграмі повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні буде закон про "бюджет воєнного часу". Номер #7100. За фактом терміном на 3 місяці всі військові витрати можуть перерозподілятися Кабміном за погодженням з Президентом без Ради.Така норма вже є у Бюджетному Кодексі (Перехідні положення, п.22) у разі запровадження воєнного стану, але цим законом буде дозволено її застосувати і на цей момент", - розповів він.

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"Ризиків, що Кабмін знову почне під виглядом військових витрат будувати дороги, але, думаю, таку цинічність їм уже не пробачать", - додав нардеп.

Рада сьогодні може розглянути законопроєкт про бюджет воєнного часу, - нардеп Голосу Железняк 01
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Топ коментарі
+4
Шелезяка, где разрыв дипотношений отношений с рашей?

это надо же так неуважать Украину депутатам , барыги !!!
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23.02.2022 12:49
+2
Цим баригам лише б бабки чужi рахувати ... де законопроект про вiзовий режим з ордою?
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23.02.2022 12:56
+2
Це все ляже на плечі простих україгців, а наближені до влади ще й грошей зроблять.
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23.02.2022 13:03
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23.02.2022 12:48 Відповісти
Це дуже серйозний і адекватний хід. вчора лідери всіх патріотичних фракцій це підтримали.
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23.02.2022 12:52 Відповісти
Угу, дуже "серйозний" - передати бюджет у "ручне" управлiння зекрисам.
Щось пiдказує менi що той бюджет пiде на "велике крадiвництво" як i ковiдний фонд.
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23.02.2022 12:58 Відповісти
Петро вчора також підтримав таке рішення. Почекаймо пару годин і все стане зрозуміло.
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23.02.2022 13:07 Відповісти
Порох пiшов на деескалацiю вiдносин з зеленськiм задля вирiшення бiльш нагальних питань щодо супротиву руснi. Респект йому за цей вчiнок.
Aле таки ваша правда - рiшення ще не принято. Й у якому формулюваннi воно буде прийнято - невiдомо.
Тому чекаємо й змащуемо зброю.
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23.02.2022 13:14 Відповісти
Это был номерной от }{уйла.
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23.02.2022 12:58 Відповісти
...й це пише людина з пiд проксi та зi звучним нiком: "Зеля всьо"

Ну зовсiм не палиця балалaєшник
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23.02.2022 13:19 Відповісти
Номерной, наша Украинская Армия должна бесплатно с твоим }{уйлом воевать?
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23.02.2022 13:21 Відповісти
Шелезяка, где разрыв дипотношений отношений с рашей?

это надо же так неуважать Украину депутатам , барыги !!!
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23.02.2022 12:49 Відповісти
Та розірвуть , не спіши. Це в основному демонстративна акція.
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23.02.2022 12:53 Відповісти
Цим баригам лише б бабки чужi рахувати ... де законопроект про вiзовий режим з ордою?
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23.02.2022 12:56 Відповісти
Це все ляже на плечі простих україгців, а наближені до влади ще й грошей зроблять.
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23.02.2022 13:03 Відповісти
Нічого нового під Небом не може статись. Жиди заробляли навіть на голокості.
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23.02.2022 13:21 Відповісти
В цих всіх діях влади нема нічого для захисту країни від зовнішньої агресії. Геть нічого. Треба розуміти це так: вони всі прийшли у владу навічно.
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23.02.2022 13:06 Відповісти
А як же дороги ?
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23.02.2022 13:44 Відповісти
 
 