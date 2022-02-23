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Крим (12755) теракт (853) ФСБ (1343) Правий сектор (326)

У ФСБ РФ заявили, що "прихильники "Правого сектора" нібито готували "теракт" в одному з храмів окупованого Криму

Новини Цензор.НЕТ Події

У ФСБ РФ заявили, що

Федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито запобігла "теракту" в православному храмі в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

Зазначається, що затримано шістьох громадян Росії, які є "прихильниками української екстремістської організації "Правий сектор".

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації запобігли терористичному акту в Республіці Крим. Внаслідок проведених заходів затримано шістьох громадян Росії, які є прихильниками української екстремістської організації "Правий сектор", які здійснювали підготовку підриву саморобного вибухового пристрою в одному з православних храмів регіону з метою залякування населення", - зазначено в повідомленні.

Дивіться: ФСБ опублікувала кадри знищення нібито українських БМП на своїй території. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Лапатнікі ужє усралісь після учорашної заяви Првого сектора...
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23.02.2022 12:47
+35
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23.02.2022 12:48
+24
оооооо. визитки пошли. давно не было
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23.02.2022 12:48
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Главный лжец мира

Максим Скубенко
Команда VoxCheck

Общество

очень много букв --> https://voxukraine.org/ru/glavnyj-lzhets-myra/
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23.02.2022 13:29 Відповісти
вся світова спільнота вже зрозуміла, що починаючи з 1917 року теракти , і державні перевороти є почерком , котрий видає рашистські злочини і злочини їх прибічників
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23.02.2022 13:31 Відповісти
Подрыв церквей , даже РПЦ это точно не наш метод. Это скорее метод ЧК- НКВД - МГБ- ФСБ.
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23.02.2022 13:32 Відповісти
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
3 мин



С нескрываемым удовольствием просматриваю фото российских СМИ с места задержания "Правого сектора" в оккупированном Крыму. Тут даже больше чем просто БИНГО: визитка Яроша, агитационные листовки, диплом украинского образца, немецкая каска! И литература свидетелей Иеговы…
Странно, почему не Mein Kampf и "1001 рецепт приготовления русскоговорящего младенца от шеф-повара Александра Турчинова"? 😎

И всё это "боевики" тащили с собой в оккупированный Крым! Ну как... Как комментировать подобную шизофрению от российских СМИ/ФСБ?
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23.02.2022 13:37 Відповісти
Да никак. Алени они в Африке алени
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23.02.2022 13:44 Відповісти
И прилетели они рейсовым самолетом в Симферополь из Москвы с 15 кг тротила. А при прохождении досмотра им пожелали хорошего дня и отдали честь.
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23.02.2022 13:40 Відповісти
Первейшая задача кацапов,дать воду в Крым.И они будут искать любой предлог,чтоб зайти войной.
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23.02.2022 13:41 Відповісти
Это дисиптиконы!
Правдаправда...
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23.02.2022 13:41 Відповісти
На тебя уже и внимание практически не обращают внимание,так,шота под ногами валяется,🤣
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23.02.2022 13:55 Відповісти
А прорив? Шість БТРів, купа дохлих акторів. Де нормальна творчість і політ фсбешної думки? Зажиріли, ****.
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23.02.2022 14:05 Відповісти
"... теракт в одном из храмов оккупированного Крыма" - не ржачно, не креативно, в ФСБ РФ никакой фантазии.
Насрать в патриарший куколь (ота белая шапчёнка со складным громоотводом-крестиком) обер-попа Кирилла в алтаре храма Христа-Спасителя, прости Господи, - вот как надо.
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23.02.2022 14:35 Відповісти
Вот ни одному слову не поверю. Мы в отличии от вас фашистов рашистов- глубоко верующие люди где Крым с регулярной рашской армией и где Украина.
Достаточно кормить людей распятым мальчиком.... Это вы негодяи убили в Донецке семью священника. Это вы убиваете мирных жителей на Донбассе , а потом трубите что ПРАВЫЙ СЕКТОР убивает. Это вы взрываете самолеты....... Захлебнитесь своей собственной желчью...
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23.02.2022 14:38 Відповісти
не верю...
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23.02.2022 15:06 Відповісти
аааа-ха-ха)))))
Снова Россия насмешила фейком об "украинских террористах" (фото)




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23.02.2022 15:14 Відповісти
Коварные правосеки батюшке коноплей кадило зарядили.
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23.02.2022 16:53 Відповісти
Нахер кому нужен их храм вонючий? Если бы подводную лодку сжечь, то другое дело...
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23.02.2022 17:23 Відповісти
*****, а откуда там в Крыму взяться Правому сектору? вы же ж все там зачистили после аннексии. или это просто фейк очередной рюске пропаганды или у них там действительно рукожопые спецслужбы работают. )
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23.02.2022 18:20 Відповісти
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