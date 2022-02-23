У ФСБ РФ заявили, що "прихильники "Правого сектора" нібито готували "теракт" в одному з храмів окупованого Криму
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Федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито запобігла "теракту" в православному храмі в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".
Зазначається, що затримано шістьох громадян Росії, які є "прихильниками української екстремістської організації "Правий сектор".
"Федеральною службою безпеки Російської Федерації запобігли терористичному акту в Республіці Крим. Внаслідок проведених заходів затримано шістьох громадян Росії, які є прихильниками української екстремістської організації "Правий сектор", які здійснювали підготовку підриву саморобного вибухового пристрою в одному з православних храмів регіону з метою залякування населення", - зазначено в повідомленні.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+35 Перехватчик
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+24 Alex 13 e8c21eac
показати весь коментар23.02.2022 12:48
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Максим Скубенко
Команда VoxCheck
Общество
очень много букв --> https://voxukraine.org/ru/glavnyj-lzhets-myra/
@zloy_odessit
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3 мин
С нескрываемым удовольствием просматриваю фото российских СМИ с места задержания "Правого сектора" в оккупированном Крыму. Тут даже больше чем просто БИНГО: визитка Яроша, агитационные листовки, диплом украинского образца, немецкая каска! И литература свидетелей Иеговы…
Странно, почему не Mein Kampf и "1001 рецепт приготовления русскоговорящего младенца от шеф-повара Александра Турчинова"? 😎
И всё это "боевики" тащили с собой в оккупированный Крым! Ну как... Как комментировать подобную шизофрению от российских СМИ/ФСБ?
Правдаправда...
Насрать в патриарший куколь (ота белая шапчёнка со складным громоотводом-крестиком) обер-попа Кирилла в алтаре храма Христа-Спасителя, прости Господи, - вот как надо.
Достаточно кормить людей распятым мальчиком.... Это вы негодяи убили в Донецке семью священника. Это вы убиваете мирных жителей на Донбассе , а потом трубите что ПРАВЫЙ СЕКТОР убивает. Это вы взрываете самолеты....... Захлебнитесь своей собственной желчью...
Снова Россия насмешила фейком об "украинских террористах" (фото)