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Глава МЗС Великої Британії Трасс закликає англійські клуби бойкотувати фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Глава МЗС Великої Британії Трасс закликає англійські клуби бойкотувати фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс закликала англійські футбольні клуби бойкотувати фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомлє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily mail.

"На місці клубів я бойкотувала б його (фінал. - Ред.). Особисто я не хотіла би брати участь у футбольному матчі в Санкт-Петербургу, враховуючи те, що робить режим Путіна", - зазначила вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фінал Ліги чемпіонів має відбутися в Санкт-Петербурзі 29 травня, але агресія РФ проти України може змусити УЄФА перенести фінал на Уемблі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Росії відберуть право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року.

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відмовився скористатися послугами російської авіакомпанії "Аерофлот" для польоту до Іспанії на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також читайте: Росія втратить фінал Ліги чемпіонів, - Джонсон

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Правильно! нужно еще чтобы компании байкотировали бизнес и так далее
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23.02.2022 12:56
+6
а оце вже приниження, хоча спортсмени на олімпіаді без прапора це взагалі.

...жывотные блеать
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23.02.2022 12:57
+5
Очікую що через рік раха опиниться за "железним занавесом" і буде на колінах вижебрувати в заходу "ножки буша в обмен на нефть"
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23.02.2022 12:57
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Правильно! нужно еще чтобы компании байкотировали бизнес и так далее
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23.02.2022 12:56 Відповісти
а оце вже приниження, хоча спортсмени на олімпіаді без прапора це взагалі.

...жывотные блеать
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23.02.2022 12:57 Відповісти
Очікую що через рік раха опиниться за "железним занавесом" і буде на колінах вижебрувати в заходу "ножки буша в обмен на нефть"
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23.02.2022 12:57 Відповісти
Та щоб ваші очікування тричі збулися ! А потім іще один раз !
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23.02.2022 13:06 Відповісти
у рахи подушка в 600 лярдов в центробанке + нефть уже по 100 баков + газ под 1000 евро. года на 3-4 им точно ресурсов хватит. надежды на то что олигархи сами замочать уйло ничтожно малы - тогда их самих собственный нарид порвет как тузик тряпку...
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23.02.2022 13:06 Відповісти
Ну то таке 600 лярдов - це не означає що вони фізично складені в мішки і знаходяться в москві, скоріше всього в цінних паперах і кор.рахунках за кордоном, зараз частина заблокована санкціями. За нафту і газ теж треба якось отримати ті гроші. Не заперечую, що раха протягне довго, але й витрачають вони надзвичайно багато. Головне що буде прискорюватись відставання рашки, догнать и перегнать в них вже не вийде
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23.02.2022 13:52 Відповісти
По всіх фронтах парашка смокче...
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23.02.2022 13:02 Відповісти
Не бойкотувати,а перенести всі змагання з Підорашки.
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23.02.2022 13:04 Відповісти
Руская свиня, пропагандон соловьйов про санкції проти нього: "Санкціі протів єврєєв...".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4686156294772764&id=100001353205615
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23.02.2022 13:07 Відповісти
какая лига чемпионов? какие олимпиады? кацапов надо лишить права проведения всего!!
запретить им также принимать участие во всех межд. мероприятиях - культурных, спорте, науке и т.п....
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23.02.2022 13:15 Відповісти
Ну это уж ни в какие ворота! Возмутились тут храбрые "русичи" (с)

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23.02.2022 13:17 Відповісти
 
 