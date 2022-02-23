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Філатов звернувся до дніпрян: Ми нікому не віддамо те, що створили. У Дніпрі ситуація під контролем, а хто розгойдуватиме її - отримають жорстку відсіч

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Дніпра Борис Філатов під час сесії міськради 23 лютого звернувся до містян, закликавши їх зберігати спокій та холодну голову.

Своє звернення він також виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що спеціально виголошує звернення російською мовою, підкреслюючи, що ані в Дніпрі, ані будь-де в Україні, російськомовні мешканці не потребують ані захисту, ані допомоги Росії. А ті, хто вважає інакше, за словами, Філатова, зараз мають найкращу нагоду, щоб це переосмислити.

"Ми нікому не віддамо те, що ми створили. Місто наших надій. Місто майбутнього наших дітей. Місто, яке, як і вся наша країна, хоче миру, але готове захищати себе та своїх людей", - наголосив мер Дніпра.

За його словами, переживши 2014 рік, Дніпро став сильнішим та навчився жити холодним розумом.

"Події останніх тижнів викликають у нас тривогу та гіркоту. Але ворог, який хоче занурити нас у огрядний страх та безпорадну паніку, може забути про це", - впевнений він.

"У Дніпрі ситуація під контролем без альтернатив...А ті, хто розгойдуватиме ситуацію в Дніпрі, отримають жорстку відсіч", - додав очільник міста.

Філатов також зауважив, що Дніпро житиме звичним життям і розвиватиметься далі - як частина сильної та незалежної України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі атаки РФ на Київ чи будь-яке інше місто України - відсіч буде дана миттєво, - Данілов. ВIДЕО

"Ми спокійно завершимо опалювальний сезон. Комунальні служби, всі, хто робить місто чистим та світлим, працюють як завжди. Жодних змін для шкіл та дитячих садків. Місто продовжуватиме всі свої починання - будувати нові спортзали та харчоблоки, ремонтувати дороги та амбулаторії, обладнувати парки, сквери та стадіони", - резюмував Філатов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Филатов давно начал копать окопы для попов гундяевского сатаната. Или могилы...
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23.02.2022 13:05
+6
Відповідаю тобі з Дніпра, якщо ти слухаєш сам російські канали, то ти така сама вата. Тут українських каналів чимало. І ніякої русіфікації немає, поки сам не почнеш спілкуватись українською всюди,- з себе почни, ватник.
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23.02.2022 13:27
+4
Нікому ніхто малоросів здавати не буде, не малі розберемося самі. В поліції їх там достатньо не те, що у Дніпрі, а навіть є в Києві, пам'ятаєте кричав "лягай Багдера" і лупив пацанів ногами?
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23.02.2022 13:09
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По простому -дніпряни , не бийте тих що вийде з мир з Путєном ногами, здавайте паскудєй мєнтам.
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23.02.2022 13:05 Відповісти
Нікому ніхто малоросів здавати не буде, не малі розберемося самі. В поліції їх там достатньо не те, що у Дніпрі, а навіть є в Києві, пам'ятаєте кричав "лягай Багдера" і лупив пацанів ногами?
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23.02.2022 13:09 Відповісти
Филатов давно начал копать окопы для попов гундяевского сатаната. Или могилы...
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23.02.2022 13:05 Відповісти
кототка відсіч ). маладєц, чергами не стріляє, по чому зря. "дніпровський стрілок" )
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23.02.2022 13:11 Відповісти
Він зазначив, що спеціально виголошує звернення російською мовою, підкреслюючи, що ані в Дніпрі, ані будь-де в Україні, російськомовні мешканці не потребують ані захисту, ані допомоги Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3318304

ви спробуйте в Днепр.області зловити на радіо український канал. Все русифікується за російського Філатова зі страшною швидкістю. Я з Дніпро.області якщо..
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23.02.2022 13:14 Відповісти
Відповідаю тобі з Дніпра, якщо ти слухаєш сам російські канали, то ти така сама вата. Тут українських каналів чимало. І ніякої русіфікації немає, поки сам не почнеш спілкуватись українською всюди,- з себе почни, ватник.
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23.02.2022 13:27 Відповісти
які канали - назви? Саме щоб на мові повністю без російськомовного лайна - чекаю.
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23.02.2022 13:31 Відповісти
Е-е-еее... У мене на портативному брехунці налаштований Радіо NV, україномовний канал, приймається без проблем та поміх

...ой ***** ліл, ґавтокорекція на смартфоні щойно спробувала замінити слово "поміх" на "Росії"! Як символічно! 😁😂🤣
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23.02.2022 13:30 Відповісти
Розгойдувати ситуацію у Дніпрі? Закликати сюди мишобратів? Земля скловатою тим, хто це спробує робити.

P.S.: у мене зараз лінгвістичні борошна - намагаюся зрозуміти словосполучення "огрядний страх" 🤔
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23.02.2022 13:18 Відповісти
"лінгвістичні борошна"?)))

Тебя гугл-переводчик сильно подвёл)
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23.02.2022 13:23 Відповісти
Влучне зауваження! Немов стріла з цибулі Робін Гуда!
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23.02.2022 13:32 Відповісти
Ваш стиль не дуже зрозумілий для деяких "носітєлєй могучєго"))
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23.02.2022 13:39 Відповісти
Буває )) може, для людини сьогоднішній день є качаном спілкування на Цензорі, тож не знає локальних приколів ))
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23.02.2022 17:25 Відповісти
Вітаю, друже!
Тут треба мати огрядну сміливість, щоб поринути в таку глибочінь глибини сакрального сенсу наведеного Вами словосполучення. А лінгвістичні борошна - то лише необхідний і достатній побічний ефект.
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23.02.2022 17:49 Відповісти
Вітаю, колего! Радий бачити Давно вас не бачив )) Як ся маєте?
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23.02.2022 20:09 Відповісти
Богу дякувати - живий і відносно здоровий. "Короночка" цього разу мене не подужала. А от моєму татові пощастило менше... Тому я і не заходив на "Цензор". Якось не до того було.
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23.02.2022 22:19 Відповісти
Зрозуміло... Мої співчуття ((( Тримайтеся, друже!

У нас на роботі, до речі, серед колег померлих немає, але батьків уже кілька людей втратили. Дійсно, для старшого віку це дуже небезпечно...
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24.02.2022 00:59 Відповісти
В Дніпрі дуже багато кримінальних авторитетів.Вони майбутнє для дітей,чи ні?
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23.02.2022 13:21 Відповісти
Те самые в чернігові, не даєш хабара - переслідують і насильно видушують, поліція -твиродки
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23.02.2022 14:20 Відповісти
Шановні громадяни України, не важливо, якою мовою ви спілкуєтесь - головне, любити та оберігати свою країну, свою державу від загарбників!!! Наша Україна - вона наша, рідна! Бережімо її!!! Слава Україні та збережи її Боже!!!
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23.02.2022 13:58 Відповісти
А я з Вами зовсім не погоджкюсь. Поліція, прокуратура, СБУ, депутати, та інші державні службовці не можуть, а зобов'язані спілкуватися державною мовою. Більшість, та яка там більшість, за 80% поліцейських спілкуються російською мовою. На телеекранах фільми і навіть передачі російською мовою, "квартал 95" і "свати" російською мовою, по всіх магазинах, за виключенням окремих - російська мова. То що ми будуємо, малоросію чи Україну? Що такі дурні, шо не можете вивчити українську? То навіщо тоді йдуть на службу в поліцію і в депутати? І вивчити можуть і не дурні, коли так гарно розкрадають бюджет, а справа в тому, що ненавидять українську. А ворог йде під приводом захищати "расійскагаварящіх". В інших країнах такого немає, віс розмовляють мовою держави де мешкають.
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23.02.2022 14:48 Відповісти
 
 