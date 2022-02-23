Філатов звернувся до дніпрян: Ми нікому не віддамо те, що створили. У Дніпрі ситуація під контролем, а хто розгойдуватиме її - отримають жорстку відсіч

Мер Дніпра Борис Філатов під час сесії міськради 23 лютого звернувся до містян, закликавши їх зберігати спокій та холодну голову.

Своє звернення він також виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що спеціально виголошує звернення російською мовою, підкреслюючи, що ані в Дніпрі, ані будь-де в Україні, російськомовні мешканці не потребують ані захисту, ані допомоги Росії. А ті, хто вважає інакше, за словами, Філатова, зараз мають найкращу нагоду, щоб це переосмислити.

"Ми нікому не віддамо те, що ми створили. Місто наших надій. Місто майбутнього наших дітей. Місто, яке, як і вся наша країна, хоче миру, але готове захищати себе та своїх людей", - наголосив мер Дніпра.

За його словами, переживши 2014 рік, Дніпро став сильнішим та навчився жити холодним розумом.

"Події останніх тижнів викликають у нас тривогу та гіркоту. Але ворог, який хоче занурити нас у огрядний страх та безпорадну паніку, може забути про це", - впевнений він.

"У Дніпрі ситуація під контролем без альтернатив...А ті, хто розгойдуватиме ситуацію в Дніпрі, отримають жорстку відсіч", - додав очільник міста.

Філатов також зауважив, що Дніпро житиме звичним життям і розвиватиметься далі - як частина сильної та незалежної України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі атаки РФ на Київ чи будь-яке інше місто України - відсіч буде дана миттєво, - Данілов. ВIДЕО

"Ми спокійно завершимо опалювальний сезон. Комунальні служби, всі, хто робить місто чистим та світлим, працюють як завжди. Жодних змін для шкіл та дитячих садків. Місто продовжуватиме всі свої починання - будувати нові спортзали та харчоблоки, ремонтувати дороги та амбулаторії, обладнувати парки, сквери та стадіони", - резюмував Філатов.