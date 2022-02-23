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війна (56290) Данілов (1188) РНБО (1717) резервісти (62)

На сьогодні кількість резервістів становить 36 тисяч осіб. У разі вторгнення РФ до України їх можуть призвати, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На сьогодні кількість резервістів становить 36 тисяч осіб. У разі вторгнення РФ до України їх можуть призвати, - Данілов

Наразі в Україні налічується 36 тисяч резервістів, які переважно мають досвід ведення воєнних дій.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується резервістів. Кількість їх на сьогоднішній день становить 36 тисяч осіб. Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють, про що йде мова", - зазначив він.

За словами Данілова, у разі вторгнення Російської Федерації, рішення про те, як і де їх використовувати, ухвалюватимуть військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні стартує призов резервістів ЗСУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Які 36 тисяч? В нас майже півмільйона УБД,
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23.02.2022 13:21
+5
А всякие прокуроры, депутаты и прочие туристы только ксивы получили, а в резерве не состоят.
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23.02.2022 13:23
+5
36 тысяч мало для резерва. В Украине 1 млн резервистов если считать до 60 лет
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23.02.2022 13:32
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Які 36 тисяч? В нас майже півмільйона УБД,
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23.02.2022 13:21 Відповісти
А всякие прокуроры, депутаты и прочие туристы только ксивы получили, а в резерве не состоят.
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23.02.2022 13:23 Відповісти
Лядь! ты еще списки опубликуй.
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23.02.2022 13:22 Відповісти
мепнтов, сбу посчитали в резервисты?
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23.02.2022 13:23 Відповісти
Я шо то ничего не понял. Зеленский подписал приказ о призыве резервистов с 23 февраля. А Данилов говорит, что будут призывать только, если будет вторжение РФ. Зрада?
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23.02.2022 13:28 Відповісти
36 тысяч мало для резерва. В Украине 1 млн резервистов если считать до 60 лет
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23.02.2022 13:32 Відповісти
Мова йде, скоріше за все, про першу чергу резерву.
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23.02.2022 13:59 Відповісти
якась маячня. Чи то Данілов натупив чи Цензор . Але цифра точно взята з довідника Стеля.
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23.02.2022 13:39 Відповісти
Резервисти єто те, кто заключил контракт на службу в резерве. Не путайте с военообязанними.
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23.02.2022 13:56 Відповісти
Ця цифра не відповідає дійсності, тільки у нашому містечку з 12 000 біля 500 УБД, хтось на котракті, біля 3 % це інваліди, біля 10% на заробітках інші по містю проживання готові підсилити частини.
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23.02.2022 14:51 Відповісти
 
 