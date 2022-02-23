"За необхідності. Ніхто не буде когось кошмарити", - Данілов не виключає введення комендантської години
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Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в залежності від ситуації в окремих регіонах України можуть запроваджувати комендантські години.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу за результатами засідання РНБО у середу.
Так, за словами Данілова, забезпечення безпеки - це завдання влади, але ніхто нікого не буде "кошмарити".
"В залежності від ситуації, яка буде на тій чи іншій території, штаб може приймати ті чи інші рішення. За необхідності. Ніхто не буде когось кошмарити, але забезпечувати безпеку у разі необхідності – це наш обов'язок, це наше завдання", - сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чи вводитимуть в регіонах Україні комендантські години.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим, запроваджується надзвичайний стан.
Будь ласка, зачекайте...
Вы, блин, границы закройте - только ленивый еще не отправил свои ДРГ в Украину!
Угомонитесь... есть как есть... сейчас НС наверное даже к лучшему. Ситуация на границах тяжелая. Запад тоже должен видеть что мы не на шашлыки готовимся, а к защите страны. Наш народ тоже должен понимать все серьозность и видеть что предпринимаются какие то меры...