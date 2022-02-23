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Данілов (1188) комендантська година (178) РНБО (1717)

"За необхідності. Ніхто не буде когось кошмарити", - Данілов не виключає введення комендантської години

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в залежності від ситуації в окремих регіонах України можуть запроваджувати комендантські години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу за результатами засідання РНБО у середу.

Так, за словами Данілова, забезпечення безпеки - це завдання влади, але ніхто нікого не буде "кошмарити".

"В залежності від ситуації, яка буде на тій чи іншій території, штаб може приймати ті чи інші рішення. За необхідності. Ніхто не буде когось кошмарити, але забезпечувати безпеку у разі необхідності – це наш обов'язок, це наше завдання", - сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чи вводитимуть в регіонах Україні комендантські години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі вторгнення РФ до України одразу буде запроваджено воєнний стан, - Данілов

Нагадаємо, що раніше стало відомо, на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим, запроваджується надзвичайний стан.
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Топ коментарі
+4
А я за то что бы кошмарили. Зебилы должны жрать это большой ложкой. Ведь это война не закончилась никак ведь на этом наживался Порошенко!!!
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23.02.2022 13:12
+3
Цей Данилов і вся зграя РНБО натуральна сволота, яка вирішила скористатися моментом, щоб знищити залишки конституційних прав і свобод українців. Єдине що це падло ще не сказало, то це мабуть про те, що зграя виродків тепер за наказом архітекторів нового світового порядку ще й обдовбає всіх т.з. вакциною. Ось де причаїлися найстрашніші вороги українського народу...
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23.02.2022 13:26
+2
Так это он и ввёл. Теперь во время чёрного-пречёрного комендантского часа Порох будет кормить зебилов чёрным-пречёрным шоколадом.
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23.02.2022 13:17
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А я за то что бы кошмарили. Зебилы должны жрать это большой ложкой. Ведь это война не закончилась никак ведь на этом наживался Порошенко!!!
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23.02.2022 13:12 Відповісти
Так это он и ввёл. Теперь во время чёрного-пречёрного комендантского часа Порох будет кормить зебилов чёрным-пречёрным шоколадом.
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23.02.2022 13:17 Відповісти
При Пороху, коли він оголосив НС в 18 році, зустрів на вулиці військовий патруль. Троє, з автоматами.Подивились на мене і пройшли мимо. А зелень вже хоче і комендантську годину запровадити.
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23.02.2022 13:20 Відповісти
Ну да, представляете новий виток трухни - отстреливался пьяный....... от патруля...
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23.02.2022 13:13 Відповісти
"...забезпечення безпеки - це завдання влади..."
Вы, блин, границы закройте - только ленивый еще не отправил свои ДРГ в Украину!
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23.02.2022 13:21 Відповісти
Необхідно організувати допомогу переселенцям зі міст і селищ де тривають обстріли. Діти, люди похилого віку, хворі потребують допомоги з переїздом.
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23.02.2022 13:22 Відповісти
Що це все дасть? Може від цих дій з'являться ракетні комплекси і авіація?
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23.02.2022 13:24 Відповісти
Цей Данилов і вся зграя РНБО натуральна сволота, яка вирішила скористатися моментом, щоб знищити залишки конституційних прав і свобод українців. Єдине що це падло ще не сказало, то це мабуть про те, що зграя виродків тепер за наказом архітекторів нового світового порядку ще й обдовбає всіх т.з. вакциною. Ось де причаїлися найстрашніші вороги українського народу...
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23.02.2022 13:26 Відповісти
та при чем тут уже зебилы, незебилы... все уже... сейчас не до форумных батлов... есть украинцы и есть орки. Орки будут пытаться устроить разбрат, украинцы обьединяться перед лицом опасности... Был бы Порох у власти в такой момент эта наволочь точно так же мычала бы про конституционные права, обкладывала власть гноем и так дальше. Все ж помнять 18 год и 2 месяца ВП на приграничных областях? А воя сколько было? жульку, ляшки, шмульки, зажопы, мосийчучка вообще в обморок падала и форумные троли блевали за 5 минут полтора метровую ванну дерьма.
Угомонитесь... есть как есть... сейчас НС наверное даже к лучшему. Ситуация на границах тяжелая. Запад тоже должен видеть что мы не на шашлыки готовимся, а к защите страны. Наш народ тоже должен понимать все серьозность и видеть что предпринимаются какие то меры...
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23.02.2022 13:41 Відповісти
Ви маски на людей одіти не змогли, а то вони поведуться на коменданську годину.
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23.02.2022 14:02 Відповісти
 
 