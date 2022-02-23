У РНБО був місяць, щоб запровадити санкції проти РФ після "визнання "ЛДНР", - Гриценко
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Рада нацбезпеки та оборони мала запровадити санкції проти РФ протягом години після "визнання "ЛДНР". На це в неї був місяць.
Про це у Facebook повідомляє ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маразм і ганьба - РНБО провалюється, втрачає темп. Місяць часу було з моменту реєстрації в російській Думі злочинної постанови про визнання "ДНР"/"ЛНР". Ясно було з самого початку, що Дума прийме злочинне рішення. Місяця - для РНБО недостатньо, щоб підготувати проект завчасно і після голосування Думи протягом години ввести санкції? Неприпустимо! І соромно!" - наголосив Гриценко.
За його словами, інші держави - країни ЄС, Америка, Канада, Японія - ввели оперативно санкції.
"А Україна? Ні! РНБО вичікує, чого? Закон про санкції діє - і РНБО має діяти, згідно Закону. Натомість, запустили довгу пісню в Раді: вона проголосує звернення до РНБО, а потім уже РНБО почне щось робити із санкціями... Маразм! Так само негідно Україна зависала з санкціями в часи Порошенка, коли Захід ввів санкції проти Росії у 2014му, а Україна - лише у 2015му. Та ганьба нічому нашу владу так і не навчила?!" - підсумував Гриценко.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/28/666682/
PS а в 2012-м году министром обороны у нас был вообще кадровый российский военный, гражданин РФ. Так что в том, что за 2012-й больше всего военного имущества продали, нет ничего удивительного. Министр обороны Украины ревностно выполнял приказы *****.
Гриценко был подчинен непосредственно президенту. Списки на реализацию, продажу, Ти ВР подписывал он. Составляли его подельники - клерки рангом пониже.
А вообще, Толя, хватит пытаться тут самого себя от своего же дерьма отмыть.
Гриценко - трижды глава оборонного ведомства. Первое назначение на этот пост получил в феврале 2005-го в правительстве Юлии Тимошенко. Затем руководил ведомством в Кабмине Юрия Еханурова. 4 августа 2006 года назначен главой Минобороны в правительстве Виктора Януковича Верховной Радой по квоте президента Ющенко. Второй в Украине (после Валерия Шмарова) гражданский министр обороны.
-1-
28 січня 2019 Дніпровський райсуд Києва виніс рішення на користь Анатолія Гриценка за його позовом, визнавши недостовірною інформацію, поширену Бригинцем в ефірі 112 каналу і в соцмережі Facebook про те, що Гриценко нібито розпродав військове майно коли займав посаду міністра оборони України в 2005-2007 рр.
-2-
По "достоинству" нужно оценить работу барыги Пети -- в 2012 году Украиной было продано максимальное количество вооружения на сумму 1498 млн дол (цену определяет Минэкономики и тогда Министром был Порошенко!!!), а при МО Гриценко в 2005 году - только на сумму 291 млн дол.
-3-
А сколько Гриценко домов, вил, машин, яхт, ... и денег в офшорах спрятал??? Если бы у порохоботов были мозги, то они бы сообразили, что Порох и его кум ГП Луценко довно бы Гриценко посадили за малейший на него компромат, т.к. он для них - враг №1. Ещё в 2016 (!!!) Гриценко сказал, что Порошенко уже заработал на расстрел перед строем, за мародёрство! (100% поддержка в студии). Это видео есть на YouTube.
-5-
А порохоботы хоть задумывались, сколько после Гриценко Министров обороны в Украине сменилось, что они на него всех "собак вешают"???!!!
Гриценко 2005 - 2007
Ехануров 2007 - 2009
Иващенко 2009 - 2010
Ежель 2010 - 2012
Саламатин 2012 - 2012
Лебедев 2012 - 2014
Замана 2014 - 2014
Тенюх 2014 - 2014
Коваль 2014 - 2014
Гелетей 2014 - 2014
Полторак 2014 - 2019
Загороднюк 2019 - 2020
Таран 2020 - 2021
Резников 2021
-6-
Я голосовал за ГРИЦЕНКО только потому, что он один (!!!) предлагал Сакварелидзе (ГПУ) и Трепака (глава СБУ) -- проверенных в бою на "бриллиантовых прокурорах". Если они не побоялись арестовать своих же коллег-прокуроров (!!!), то можно только себе представить что бы они делали со всеми другими уродами.
-7-
Путин "шьёт" в России Гриценко судимось на 6 лет, а Порошенко жмёт Путину руку и обнимает. Ну не позор?!
-8-
Диагноз: обширный "РОШЕН" мозга !!!
На территории Днепропетровской области расположен «Демуринский горно-обогатительный комбинат, который ведет промышленную разработку Волчанского месторождения титано-цирконовых руд с запасами ильменита более 2 млн. тонн.
Официальным бенефициаром Демуринского ГОКа является российский миллиардер Михаил Шелков - акционер и член Совета директоров крупнейшего мирового производителя титана, слитков и проката - российской корпорации «ВСМПО-Ависма»
https://ord-ua.com/2022/02/23/ukraina-subsidiruet-oboronno-promyshlennyj-kompleks-strany-agressora/
Ти чого не на фронті, Грицю?!
Усім дісталося від нафталінича
Зараз нічого не турбує, крім як "нєвовремя"?!
Возможно, если б такие, как клоун, от повесток тогда не бегали, все было бы иначе.
Но нет! Мудрый народ уклониста еще и президентом выбрал, отодвинув от руля патриота-украинца с блестящим дипломатическим образованием, желанием изменить страну и ***** победить!
Теперь-то #***********?!
" ... в тапках и спортивках" прямо чуть слезу не пустил. Ты забыл добавить, что голодные и воевали топорами и ножами.
Это у вас так в методичках написано в разделе "почему Пэтя Донбасс просрал"?
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/28/666682/
За даними Генеральної прокуратури України, за весь час перебування на посаді міністра оборони Анатолія Гриценка, було, зокрема, продано
200 танків, 14 вертольотів, 8 літаків, 145 БТР і БМП, 348 автомобілів, 16 564 одиниць ракетно-артилерійського озброєння
(тобто більше половини, проданої за 2005-2014 р.), 461 тисяча одиниць стрілецького озброєння та 140 мільйонів одиниць різних **********.
За всю цю техніку і ********** держава одержала лише 1,3 млрд гривень.
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З 22 вересня 2006 р. по 20 серпня 2007 р.
існувала заборона на реалізацію «надлишкового» військового майна, скасування якої підтримував Гриценко.
За даними народного депутата України, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника,
за часи очолювання міністерства оборони Анатолієм Гриценком було продано за кордон новітні зенітно-ракетні комплекси С-300 за ціною 2,5 мільйона доларів кожен.
За його даними, «у лютому 2007 року Державне підприємство «Укроборонсервіс» і Міністерство оборони уклали договір комісії про відчуження і реалізацію військового майна
(ЗРК С-300-ПС) на внутрішньому ринку. Надалі, як стверджує секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони,
ДП «Укроборонсервіс» за договорами про надання послуг, які, ймовірно, були фіктивними, передало придбані складові ЗРК С-300 ПС
на ремонтні підприємства для технічного обслуговування і профілактики.
А вже в березні 2007 року посадовці ДП «Укроборонсервіс» і Міністерства оборони Республіки Казахстан уклали контракт на поставку
ЗРК С-300 ПС на загальну суму 23,6 мільйона доларів, що значно перевищує суму, яку одержало наше Міноборони від першого продажу
цього військового майна на внутрішньому ринку».
Система з декількох ЗРС дає змогу створити угруповання ППО, здатне забезпечити
оборону об'єктів на території площею десятки тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, за даними Івана Вінника, Анатолій Гриценко
продав цю систему в десятки разів дешевше від її ринкової ціни. Крім того, нібито два літаки і два вертольоти за часів перебування на посаді
Анатолія Гриценка були передані на безоплатній основі.
На момент початку агресії Росії проти нашої країни в Україні не було достатньо
справної зброї й техніки, насамперед літаків і вертольотів, а також танків, БТР, БМП, які є вагомою складовою частиною озброєння Сухопутних військ
Крім того, велика кількість зброї та ***********, зокрема стрілецької зброї та переносних зенітно-ракетних комплексів,
були знищені за часів перебування на посаді міністра Гриценка в рамках програм роззброєння, фінансованих НАТО,
які він підтримував.
У відповідь на ці звинувачення Анатолій Гриценко не заперечує, що санкціонував продажі «надлишкового майна»,
але стверджує, що «Україні бракує не кількості техніки, а якості управління». Хоча навряд чи це може стосуватися дефіцитних для
України комплексів ППО, літаків, вертольотів, танків та ракетних і артилерійських озброєнь на тлі того, що Україна на початку війни
мусила використовувати старі, нашвидкуруч відновлені зразки озброєнь.
Водночас, справді, тривалий час однією зі статей наповнення держбюджету
Міноборони був так званий спецфонд. Він наповнювався за рахунок коштів, які військове відомство заробляло, здійснюючи власну господарську діяльність,
у тому числі й за рахунок розпродажу «зайвого» військового майна, наприклад, бойової техніки.
Такий механізм фінансування заохочував обвальний розпродаж майна.
За словами Гриценка, механізм ухвалення рішення про продаж техніки в часи його перебування
на посаді був такий: «Генеральний штаб - головний орган військового управління - відповідно до загроз, які постають, визначає,
скільки техніки йому потрібно в бойовому складі, скільки в резерві та яка техніка надлишкова. Цей перелік, який склав Генштаб, вносять на Кабмін,
погоджують із профільними міністерствами та затверджують на засіданні уряду, а далі продаж здійснюється через спеціальні державні підприємства».
Однак, як бачимо, вказаний Гриценком порядок продажу озброєнь передбачає значний вплив Міністерства оборони на етапі рішення Генерального штабу,
узгодження переліку із самим Міністерством оборони, впливу Міноборони на керівництво державних підприємств, які безпосередньо здійснювали продаж озброєнь.
Не вдалося знайти публічних виступів Анатолія Гриценка під час його перебування на посаді міністра проти існуючого на той час порядку продажу озброєнь,
який дозволяв існування корупційних ризиків для держави через втрати на різниці між балансовою і реальною власністю продажу військового майна
Крім того, за даними волонтера Юрія Бірюкова, за час перебування Анатолія Гриценка на посаді міністра було відчужено від держави на безоплатній основі
167 військових містечок, 4931 будівлю і споруду, та 15 тисяч гектарів землі.
Станом на цей час Генеральна прокуратура повернула у державну власність низку
майнових об'єктів, відчужених за часів перебування на посаді міністра оборони Анатолія Гриценка, зокрема, комплекс військового шпиталю у Дніпрі
та тисячі гектарів землі.
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У Гриценко нашли дом в Конче-Заспе и четыре квартиры в центре Киева
Очередной коррупционный скандал случился в украинском политикуме. В Интернет-сети появилось видео журналистского расследования, в котором авторы показали имение Анатолия Гриценко
в элитном поселке Конча-Заспа стоимостью не менее 10 млн гривен. Кроме этого, в реестре недвижимости в семье Гриценко было найдено еще четыре квартиры в центре Киева.
Все недвижимое имущество было записано на жену Анатолия Гриценко - Юлию Мостовую. Такая находка ставит под сомнение честность политика, и еще более обостряет обвинения
его в коррупции на посту министра обороны, в последнее время раздаются в адрес Гриценко.
Найденное имение, в котором проживает глава партии «Гражданская позиция», расположено на берегу залива Днепра на так называемой «Большой дамбе» в дорогой части "Конча-Заспы".
На «дамбе» также имеют имения такие одиозные фигуры как Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, Вадим Новинский и другие. Участок Гриценко граничит с сосновым лесом и имеет свой выход к заливу.
Несмотря на участок видно, что ее владелец, активно метит на президентский пост, не страдает излишней скромностью. Забор имении Гриценко тянется до самой воды, чем вызывает вопрос,
почему «честный» политик страны пренебрегает Законом Украины, что прямо запрещает строительство заборов на расстоянии ближе 50 метров к воде.
Неужели Гриценко не знает основы водного кодекса, которые четко определяют полосу у воды, принадлежащей всем, и не может использоваться в личных целях?
Поместье Анатолия Гриценко имеет площадь 347,8 кв. м. и расположено на большой территории не менее 50 соток. Дома у политика есть свой баскетбольная площадка, озеро с декоративным мостом,
открытая беседка и игровой дом для дочери политика Анны.
Интересно то, что сам Гриценко не стал отрицать факт наличия у него земельного участка на "дамбе", скромно назвав элитный особняк "дачей".
Впрочем, это далеко не первый случай, когда уличенные в финансовых махинациях политики придумывают нелепые или даже анекдотические, оправдание своим колоссальным богатству.
При этом, цинично рассказывая избирателям о таких чужих для себя понятиях как "честность" ...
Несмотря на все это, и вспоминая недавнюю публикацию в УНИАН по выявлению доказательств коррупции Гриценко возникает вопрос, так может на этот дом и пошли те деньги,
которые Гриценко мог заработать, принимая участие в коррупционных схемах по отчуждению земли?
Напоминаем, что на странице сайта УНИАН были опубликованы документы с личной подписью Гриценко, которые доказывают, что он знал о махинациях с скандальной землей.
На какие средства приобретено все это имущество - должны ответить соответствующие органы, однако сейчас уже можно констатировать,
что честный и бедный кандидат в президенты оказался не тем, кем хотел, чтобы его видели его потенциальные избиратели.
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19.02.2021 09:36
ГРИЦЕНКО ПРОГРАВ СУД, ДЕ ВИМАГАВ СПРОСТУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОЗПРОДАЖ АРМІЇ ЗА ЧАС СВОГО КЕРІВНИЦТВА
Народний депутат VIII скликання Іван Вінник виграв суд в Анатолія Гриценка, який вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони з 2005 до 2007 року.
У четвер на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України голова ТСК Іван Вінник заявив, що колишній міністр оборони Анатолій Гриценко за дев'ять місяців перебування на посаді перевів 919 танків Т-72 у статус надлишкового майна з подальшою їх реалізацією на зовнішні ринки. Про таке повідомляє прес-служба БПП.
"Така кількість - це втричі більше, ніж є зараз на озброєнні у ЗСУ", - зазначив Вінник.
Крім того, він також підкреслив, що оприлюднена аргументація Анатолія Гриценка про переведення такої кількості танків у статус надлишкового майна у зв'язку з тим, що такі танки не є на озброєнні ЗСУ, та нібито не було можливості їх обслуговувати, - не відповідає дійсності.
"Ми звернулися до Укроборонпрому, який спростував твердження, що танки Т-72 не обслуговуються і не стоять на озброєнні у ЗСУ", - сказав народний депутат.
За його словами, міністром Гриценком був створений у 2006 році департамент "надлишкового майна" у Міністерстві оборони, з метою продажу військової техніки Збройних сил України.
"Створення департаменту надлишкового майн
Слід зазначити, що було знищено багато документації, яка допомогла би провести якісне розслідування. З огляду на це, він повідомив, що ТСК звернулася до "Укроборонпрому" з вимогою не нищити документи, які є важливими сьогодні для слідства.
"Щоб з'ясувати і покарати винних, які призвели до повного роззброєння української армії і початку російської агресії у 2014 році", - наголосив Вінник.
Зі свого боку, заступник міністра оборони Ігор Павловський наголосив, що можна було б зберегти тисячі людських життів на початку російської агресії, якби в армії було озброєння, яке раніше було продане за кордон.
https://www.radiosvoboda.org/a/28790492.html
А ось тут як обіцяв прийняти парад перемоги у Севастополі і передав текст "присяги" Турчинову.
https://www.ar25.org/article/antyterorystychna-imitaciya-glava-minoborony-********-prysyagu-kovpachkom-vid-ruchky.html
Насолоджуйтесь пороходрищі.
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/28/666682/
бояры перепил вчера?
а во вторых по моему там не официально все продавалось а списывалось в утиль как старое ржавое железо, а по факту продавалось куда то налево по тихому
и уж точно кроме президента и премьера никто не мог бы проконтролировать деятельность МО)
не защитаю тебе, криво, тупо...коряво... в это и домохозяйки не поверят)
Надеюсь, все хорошо.
мало того что брехня и тупое "надо было" постфактум
так еще и брехня
хотя... в духе зеленского... откровенный популизм
популистический стратех наш полкан)
капитан "Надо было", впрочем как и большинство типа смешков, юлек, разумковых и дальше по списку