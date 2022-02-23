Рішення щодо мобілізації наразі немає. У разі потреби його буде ухвалено, - Данілов

Рішення щодо загальної мобілізації в Україні немає, у разі потреби його буде ухвалено.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо мобілізації, це рішення ухвалюватиметься окремо. На сьогодні такого рішення ще немає. У разі потреби його буде прийнято", - сказав Данілов.

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