Рішення щодо мобілізації наразі немає. У разі потреби його буде ухвалено, - Данілов
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Рішення щодо загальної мобілізації в Україні немає, у разі потреби його буде ухвалено.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо мобілізації, це рішення ухвалюватиметься окремо. На сьогодні такого рішення ще немає. У разі потреби його буде прийнято", - сказав Данілов.
Топ коментарі
+6 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.02.2022 13:21
+3 Сергей Дмитрук
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+3 буков
показати весь коментар23.02.2022 13:45
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Це зелене Чмо не може очолювати країну.
хочеться вірити, що в разі оголошення мобілізації всі ми, присутні тут чоловіки, знайдемо в собі мужність з'явитися до війсккоматів.
Слава Україні, панство!