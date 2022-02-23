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Рішення щодо мобілізації наразі немає. У разі потреби його буде ухвалено, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рішення щодо мобілізації наразі немає. У разі потреби його буде ухвалено, - Данілов

Рішення щодо загальної мобілізації в Україні немає, у разі потреби його буде ухвалено.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо мобілізації, це рішення ухвалюватиметься окремо. На сьогодні такого рішення ще немає. У разі потреби його буде прийнято", - сказав Данілов.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Нельзя ссориться с росией, ведь тогда они скачают "Сватов" с торрента и будут показывать бесплатно!!!
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23.02.2022 13:21
+3
я промовчу й щодо заяви данілова й щодо коментарів (незадоволених чи навпаки), скажу єдине:
хочеться вірити, що в разі оголошення мобілізації всі ми, присутні тут чоловіки, знайдемо в собі мужність з'явитися до війсккоматів.
Слава Україні, панство!
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23.02.2022 13:34
+3
Чого зараз не від'їхав?
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23.02.2022 13:45
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Нельзя ссориться с росией, ведь тогда они скачают "Сватов" с торрента и будут показывать бесплатно!!!
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23.02.2022 13:21 Відповісти
У "зелених" ні рішення ні потреби ні на що немає, а найЗеленіший прикинувся мертвим.
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23.02.2022 13:23 Відповісти
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23.02.2022 13:24 Відповісти
от у тебя проблемы ... зеленые ... когда на кону страна...
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23.02.2022 13:24 Відповісти
країна чи найЗеленіший три роки прагне заглянути пуйлу в очі і "дагаварітся десь пасредінє'
Це зелене Чмо не може очолювати країну.
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23.02.2022 14:01 Відповісти
Зелені імпотенти.
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23.02.2022 13:26 Відповісти
петя бы щас ришучэ отъехал на Мальдивы)))))
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23.02.2022 13:31 Відповісти
Папєрєднікі знову заважають...
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23.02.2022 13:32 Відповісти
Чого зараз не від'їхав?
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23.02.2022 13:45 Відповісти
Да че вы сретесь? Случись чего - они вплоть до того, что одним бортом улетят.
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23.02.2022 14:21 Відповісти
Бот тупорылый. Шлюха пятикопеечная
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23.02.2022 14:20 Відповісти
я промовчу й щодо заяви данілова й щодо коментарів (незадоволених чи навпаки), скажу єдине:
хочеться вірити, що в разі оголошення мобілізації всі ми, присутні тут чоловіки, знайдемо в собі мужність з'явитися до війсккоматів.
Слава Україні, панство!
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23.02.2022 13:34 Відповісти
Рішення про мобілізіцію ще нема, а концтабір, запроваджуючи надзвичайний стан, вже створюють. Ця ЗЕбільна сволота більше боїться народного гніву ніж путінської орди. Зграя продажних зсучених зрадників...
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23.02.2022 13:37 Відповісти
Я б на всяк випадок хоч провів би інвентарізацію запасу, хто на місці, хто ні.
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23.02.2022 13:44 Відповісти
 
 