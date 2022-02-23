Ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках, - Данілов
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Питанням зброї займається Міністерство внутрішніх справ, яке веде реєстри людей, які мають вогнепальну зброю.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Під час брифінгу Данілову поставили уточнювальне запитання стосовно вилучення зброї.
"Що стосується вилучення чи невилучення. Якщо у вас зброя законна, ніхто у вас її вилучати не буде. Сьогодні згідно з цим законом про введення надзвичайного стану, там є такі повноваження щодо вилучення зброї, ми цим питанням займатися не будемо. Це вирішується в кожному окремому випадку. Якщо хтось вважає, що хтось когось збирається роззброювати, у нас таких завдань немає. Більше того, ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках", - сказав Данілов.
Данілов зазначив, що питанням зброї займається Міністерство внутрішніх справ, яке веде реєстри людей, які мають вогнепальну зброю.
"У разі ухваленого закону решта нормативно-правових актів у нас на сьогодні є", - уточнив він.
Будь ласка, зачекайте...
Так вы сформируете свою личность и пример последователям"...
(примерный перевод одной из основных цитат "Кодекса Бусидо")
Вот - шли бы вы домой...
Луганчанин
@Lugan4anin
· 5 мин
ну і мій особистий вердикт. Закон повна *****, він майже нічого не змінює з того, що є зараз. Як не мали ми право на автомати, пістолети, навіть ****** травмати, так і не маємо, як могли придбати мисливську зброю, так і маємо. Розчарований.
Отец Солдата
@uspenovka19632
·
5 мин
ВІд імітаторів,навіть,під час смертельної загрози,окрім піздінгу,гучних гасел прикриття цього піздінгу та нікчемних,або небезпечних для суспільства законів,очікувати неможна.Гниди-це не оьраза для гнид,а констатація їхнього статус-кво:замість з-ну проти колаборантів-антисемит з-н
закон мусорське лайно
А то что у нас это очередная ментовско-коррупционная кормушка. Власть прекрасно понимает, что если в Украине принять нормальный закон об оружии, то мирные демонстрации уже не получиться разогнать ОМОНом или титушнёй. Ответка будет сразу и далеко не мирной. Знают, бояться и поэтому умрут, но нормальный закон об оружии не примут!
На бунты - возможно
Если мирная демонстрация будет разогнана ОМОНом с применением оружия и дубинок ...
Он молдавани свого попандопала проросійського знімали і нічого, все дуже чинно і спокійно обійшлося, навіть без штовханини.
Натомість вони щоб купити зброю полюси страхування видумают скоти !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бачили очі що вибирали, тепер хоч повилазьте!
Данилов несет чушь, коррупция в стране абсолютная, все законы пишутся чтоб бабло косить. Как сказал зеленский - он не лох, то есть в армию идет служить только лох.
В орду побіг тільки один, а всі інші в ненависну Європу.
Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
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Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
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