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Ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках, - Данілов

Питанням зброї займається Міністерство внутрішніх справ, яке веде реєстри людей, які мають вогнепальну зброю.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Під час брифінгу Данілову поставили уточнювальне запитання стосовно вилучення зброї.

"Що стосується вилучення чи невилучення. Якщо у вас зброя законна, ніхто у вас її вилучати не буде. Сьогодні згідно з цим законом про введення надзвичайного стану, там є такі повноваження щодо вилучення зброї, ми цим питанням займатися не будемо. Це вирішується в кожному окремому випадку. Якщо хтось вважає, що хтось когось збирається роззброювати, у нас таких завдань немає. Більше того, ми за те, щоб усі без винятку мали можливість захищати нашу державу, у тому числі зі зброєю в руках", - сказав Данілов.

Данілов зазначив, що питанням зброї займається Міністерство внутрішніх справ, яке веде реєстри людей, які мають вогнепальну зброю.

"У разі ухваленого закону решта нормативно-правових актів у нас на сьогодні є", - уточнив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15




Луганчанин


@Lugan4anin

· 5 мин

ну і мій особистий вердикт. Закон повна *****, він майже нічого не змінює з того, що є зараз. Як не мали ми право на автомати, пістолети, навіть ****** травмати, так і не маємо, як могли придбати мисливську зброю, так і маємо. Розчарований.

Отец Солдата


@uspenovka19632

·
5 мин



ВІд імітаторів,навіть,під час смертельної загрози,окрім піздінгу,гучних гасел прикриття цього піздінгу та нікчемних,або небезпечних для суспільства законів,очікувати неможна.Гниди-це не оьраза для гнид,а констатація їхнього статус-кво:замість з-ну проти колаборантів-антисемит з-н
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23.02.2022 13:38
+11
Закон об оружии есть в США. Американец приходит в магазин, предъявляет свой ID и покупает ствол. Вот это свободная продажа оружия.
А то что у нас это очередная ментовско-коррупционная кормушка. Власть прекрасно понимает, что если в Украине принять нормальный закон об оружии, то мирные демонстрации уже не получиться разогнать ОМОНом или титушнёй. Ответка будет сразу и далеко не мирной. Знают, бояться и поэтому умрут, но нормальный закон об оружии не примут!
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23.02.2022 13:51
+10
Перед великой войной не мешало бы оторваться в Трускавце. Не, ну а что?
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23.02.2022 13:29
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Перед великой войной не мешало бы оторваться в Трускавце. Не, ну а что?
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23.02.2022 13:29 Відповісти
Данилов, напомни, кто из слуг народа защищал землю? с оружием в руках?
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23.02.2022 13:32 Відповісти
"Ищите примеры в тех, кто этого достоин и на кого хотите быть похожим!
Так вы сформируете свою личность и пример последователям"...
(примерный перевод одной из основных цитат "Кодекса Бусидо")
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23.02.2022 13:46 Відповісти
Послухай, пішов би ти зі своїми кодексами на три веселі букви...
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23.02.2022 14:14 Відповісти
Судя по тому, что вы вкурсе, что эти "три буквы" ВЕСЁЛЫЕ, подозреваю, что вы как раз из тех мест родом...
Вот - шли бы вы домой...
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23.02.2022 16:01 Відповісти
Нашу країну,наголошую-не бубочкіну,чи коломойши з ахметовим.Україну.
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23.02.2022 13:35 Відповісти




Луганчанин


@Lugan4anin

· 5 мин

ну і мій особистий вердикт. Закон повна *****, він майже нічого не змінює з того, що є зараз. Як не мали ми право на автомати, пістолети, навіть ****** травмати, так і не маємо, як могли придбати мисливську зброю, так і маємо. Розчарований.

Отец Солдата


@uspenovka19632

·
5 мин



ВІд імітаторів,навіть,під час смертельної загрози,окрім піздінгу,гучних гасел прикриття цього піздінгу та нікчемних,або небезпечних для суспільства законів,очікувати неможна.Гниди-це не оьраза для гнид,а констатація їхнього статус-кво:замість з-ну проти колаборантів-антисемит з-н
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23.02.2022 13:38 Відповісти
Кроме того,запрещено выносить из дома оружие,если введено военное положение.Хотел купить ружье и картечь для наших "братьев"-теперь передумал
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23.02.2022 13:54 Відповісти
от брехун.
закон мусорське лайно
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23.02.2022 13:47 Відповісти
Данілов, твої кенти вже на лінії розмежування, мені що, вилами захищатися від них? Де зброя, чухло?
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23.02.2022 13:49 Відповісти
"Поможем нашим кочегарам. К топкам, товарищи, к топкам"
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23.02.2022 13:50 Відповісти
Уточнюй кого ждеш, якщо кацапів то готуй ще дупу для швабри...
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23.02.2022 14:08 Відповісти
Закон об оружии есть в США. Американец приходит в магазин, предъявляет свой ID и покупает ствол. Вот это свободная продажа оружия.
А то что у нас это очередная ментовско-коррупционная кормушка. Власть прекрасно понимает, что если в Украине принять нормальный закон об оружии, то мирные демонстрации уже не получиться разогнать ОМОНом или титушнёй. Ответка будет сразу и далеко не мирной. Знают, бояться и поэтому умрут, но нормальный закон об оружии не примут!
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23.02.2022 13:51 Відповісти
Наличие у народа оружие вовсе не значит что с ним пойдут на бунты и демонстрации.
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23.02.2022 14:31 Відповісти
На демонстрации - не пойдут
На бунты - возможно
Если мирная демонстрация будет разогнана ОМОНом с применением оружия и дубинок ...
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23.02.2022 14:36 Відповісти
Ваша правда!
Он молдавани свого попандопала проросійського знімали і нічого, все дуже чинно і спокійно обійшлося, навіть без штовханини.
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23.02.2022 15:01 Відповісти
ТАК ВИДАЙТЕ ЗБРОЮ ВСІМ ОХОЧИМ ЧЕРЕЗ ДІЮ !!! Ууууу ідіоти !
Натомість вони щоб купити зброю полюси страхування видумают скоти !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2022 13:52 Відповісти
Пане Байден, пришліть мені М16, бо наші імпотенти до сих пір соплі жують...
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23.02.2022 13:56 Відповісти
Если гражданин состоит на воинском учёте, то он имеет право на оружие?
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23.02.2022 13:58 Відповісти
При Порошенко Украину б защищали профессионалы, при Зеленском - приходится защищать домохозяйкам.
Бачили очі що вибирали, тепер хоч повилазьте!
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23.02.2022 14:00 Відповісти
В В.Александровке по фейковому доносу ревнивца пришли делать обыск к человеку в квартиру, искали по постановлению - БЕНЗИН. Ну, этот самый БЕНЗИН не нашли но забрали законно регистрированные винтовки, забрали просто так. Причем, в село приехали из области в поисках БЕНЗИНА !!! Не шутка.

Данилов несет чушь, коррупция в стране абсолютная, все законы пишутся чтоб бабло косить. Как сказал зеленский - он не лох, то есть в армию идет служить только лох.
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23.02.2022 14:24 Відповісти
Пока депутаты в Канах отдыхают на своих именьях. Купуй ружжо и защищай ихний отдых
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23.02.2022 14:24 Відповісти
Якщо таке говориш, давай список депутатів, приїдуть - розберемося з ними по праву...
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23.02.2022 14:30 Відповісти
Разве они не известны и без списка?.хотя эти списки и не раз тут и светились
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23.02.2022 14:40 Відповісти
Myko

В орду побіг тільки один, а всі інші в ненависну Європу.

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

https://zaxid.net/news/
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23.02.2022 15:05 Відповісти
Да хоть в кредит со скидкой и через детектор начали бы выдавать
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23.02.2022 14:38 Відповісти
 
 